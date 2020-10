El club colombiano que ha ganado más

El equipo colombiano que más títulos ha conquistado desde que se instauró el fútbol profesional en Colombia allá por 1948 es el Atlético Nacional, que cuenta en sus vitrinas con 29 trofeos en total. Su inmediato perseguidor es Millonarios que posee 20 títulos.

Pero no cabe duda de que Atlético Nacional es por mérito propio el club más laureado y posiblemente más importante del país sudamericano.



El equipo de Medellín fue fundado en 1947 y desde entonces siempre ha participado en la máxima categoría del fútbol colombiano, es conocido como el “Rey de Copas” gracias a esos 29 títulos nacionales e internacionales.



En su extenso palmarés cuenta con 16 Ligas, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Merconorte, 2 Interamericanas, 4 Copas Colombia, 2 Superligas y una Recopa Sudamericana. El club se coronó campeón por primera vez en su historia en 1954, con jugadores como Humberto Álvarez o Carlos Gambina, máximo goleador de aquel torneo con 21 goles. A lo largo de la dilatada historia del equipo, diferentes directivas han decidido en un principio fichar solo jugadores colombianos, de ahí que se cambiase el nombre del equipo a Club Atlético Nacional en 1950, aunque esa política no siempre se ha mantenido.

Pero sin duda uno de los logros más importantes del equipo de Antioquia fue la conquista de la Copa Libertadores de 1989, convirtiéndose en el primer equipo colombiano de la historia en alzarse con la máxima competición de Sudamérica venciendo en la final al Olimpia de Asunción. El partido de ida celebrado en Paraguay acabó 2-0 para los locales. La vuelta se tuvo que disputar en Bogotá ya que el estadio de Nacional en Medellín no cumplía con el aforo requerido por Conmebol y porque la situación con los enfrentamientos entre narcos y gobierno no invitaban a celebrar ahí ese partido. Nacional venció por idéntico 2-0 y la final se tuvo que definir en los penaltis donde la figura de René Higuita resultó clave para dar a su equipo la victoria por 5 a 4.



Pero esta Copa Libertadores no estuvo ni está exenta de polémica. A finales de los años ochenta y principios de los noventa el fútbol no era ajeno a la expansión del narcotráfico en el país. Incluso el propio Pablo Escobar estuvo al mando del club y se dice por boca de su propio sicario de confianza “Popeye” que no se compró la Copa pero que sí hubo amenazas en diferentes estamentos e incluso el asesinato del colegiado Álvaro Ortega. En aquel año el equipo verde estaba teniendo una muy buena participación en la competición, solo había perdido un partido en la fase de grupos y a partir de ahí se estaba imponiendo con claridad en todas las rondas eliminatorias. Sin embargo, para Escobar todo esto no era suficiente y su injerencia en el deporte no se iba a hacer esperar, ya que era un gran reducto para lavar dinero y así disfrutar de su gran pasión.



Por poner un ejemplo, en semifinales contra Danubio tras empatar a cero en Montevideo, para la vuelta en Colombia el trío arbitral argentino llegó en medio de enormes medidas de seguridad. Pero eso no impidió a Escobar enviar a su gente con maletines para los colegiados. El partido siguió adelante a pesar de esto y llegando al estadio los árbitros se encontraron con tres coronas fúnebres. Fue el último mensaje de Escobar. El partido acabó 6-0 y Nacional se clasificó para la final.