El cáncer de mama tiene nombre y apellido

El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, el tipo de cáncer más común entre las mujeres. Cerca de 1,67 millones de mujeres alrededor del mundo son diagnosticadas anualmente y más de 500.000 pierden la vida a causa de esta enfermedad. Esto significa que cada 20 segundos, una mujer, en algún lugar del mundo, es diagnosticada con la enfermedad, y más de tres mujeres fallecen cada cinco minutos1.

Por eso, este mes es un momento propicio para generar mayor conciencia sobre aspectos fundamentales, pero poco conocidos del cáncer de mama, como el de sus distintos subtipos.



Y es que, contrario a lo que se cree, el cáncer de mama no es una única enfermedad. Existen varios tipos de cáncer de mama que se pueden clasificar según las proteínas o receptores que cobijan la superficie de las células cancerígenas.



Asimismo, los tumores pueden ser sensibles a las hormonas femeninas que se producen naturalmente en el cuerpo: el estrógeno y la progesterona2. Estas proteínas cumplen un papel fundamental en el desarrollo del tumor, pues inducen al crecimiento y la multiplicación de las células cancerígenas, por lo que es fundamental conocer y entender los diferentes aspectos biológicos y genéticos para el tratamiento.



Los subtipos



La manera más común de clasificar los cánceres de mama es de acuerdo con las proteínas específicas que se encuentran en la superficie de las células, lo que genera tres subtipos: el HER 2 Negativo con Receptor Hormonal Positivo, que constituye el 70 % de todos los pacientes con cáncer de mama2 y que tiene una tasa de supervivencia estimada del 90 % a cinco años3; el HER 2 Positivo con Receptores Hormonales Positivos o Negativos, que representa del 15 al 20 % de todos los casos de cáncer de mama2 y que tiene una tasa de supervivencia estimada del 89 % a 5 años4; y el cáncer de mama triple negativo, que comprende alrededor del 15 % de todos los cáncer de mama5.



Este último tiene un muy mal pronóstico y sus tasas de mortalidad son más altas que las de otros subtipos de cáncer de mama6.



Aún se desconocen las causas de este último subtipo, lo que implica que su tratamiento sea mucho más complejo. Si bien las pacientes pueden responder inicialmente a la quimioterapia, las opciones de tratamiento aún son limitadas y, en muchos casos, el pronóstico de la enfermedad no es bueno.



Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la complejidad de la enfermedad no solo obedece al subtipo de cáncer, sino al estadio en el que este se encuentra: cuanto más avanzado esté, más difícil será tratarlo.



Es decir que el cáncer de mama es una batalla en la que es fundamental empezar ganando. Lamentablemente, por lo general, la mayoría de los casos de cáncer de mama se encuentran en estadios avanzados.



En este sentido, la falta de diagnóstico oportuno es un problema serio que afecta a las mujeres y a los sistemas de salud. Por esa razón, es esencial fomentar la cultura del 1, 2 y 3, compuesta por el autoexamen, el examen médico y la mamografía, tres instancias que pueden ayudar a las mujeres y a los servicios médicos a detectar cualquier anormalidad a tiempo con el propósito de salvar vidas.



