Happify es una compañía de BPO en ‘contact center’ y mesa de servicio que ofrece un concepto fresco basado en crear experiencias a través de distintos canales, que lleva aproximadamente seis años en el país, durante este tiempo ha logrado generar 400 empleos distribuidos en las ciudades de Bogotá y Cúcuta.

La compañía inició labores desde el 2015, sus directivos en conjunto con varios conocedores del sector, empezaron a trabajar en proponer diferenciales para el sector y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo social y económico del país, ahora tiene una de las cuentas más grandes en el sector salud de Colombia.



Santiago Castañeda Lopera, gerente general de BPO Happify explicó que el interés por Cúcuta nace del compromiso personal de hacer crecer la región, una que ha sido golpeada y que hoy en día se encuentra desarrollando oportunidades. “Llevamos 100 posiciones a la ciudad e intentamos que esas 100 no todas sean cargos operativos, sabíamos que había una oferta importante de profesionales que no había podido emplearse, nuestra decisión fue 80% operativo y 20% administrativo.”



Además, el gerente compartió la experiencia de llegar a Cúcuta y la acogida de la gente teniendo en cuenta el nivel de talento y la demanda de empleo que hay en la región. “Nos hemos preocupado por aspectos claves como celebrar el día de la mujer o los aportes que se hacen en navidad, actividades de bienestar y demás, de acuerdo con lo que dice nuestro personal estás cosas no son comunes en las empresas de la ciudad, queremos que los cucuteños conozcan que hay una compañía que se la está jugando por ellos, que le apuesta a su crecimiento y pone a su alcance una propuesta de empleo diferente a las acostumbradas en la región. Ya hemos participado en varios eventos Cúcuta Digital Valley fue uno de ellos, somos miembros del Clúster de Nortic y uno de los objetivos arrancando el 2022 es lograr hacernos miembros de la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), con quienes ya llevamos labores adelantadas.



El objetivo de la compañía es estar posicionados como uno de los cinco BPO más importantes de Colombia, para lograr eso tenemos que tener claro el equilibrio de crecer en número y crecer en el área social (valores de la empresa).



“Como queremos entrar al top cinco de BPO, calculamos llegar a los 2.000 empleados para el próximo año y nuestro objetivo es que 500 de ellos sean de Cúcuta, es decir 400 empleos nuevos en Cúcuta”, añadió el gerente general de BPO Happify.

Estrategia de bienestar emocional



Dentro de la cultura organizacional, la compañía viene enmarcando el tema de la sonrisa y de trabajar felices, de ahí nace el nombre “BPO Happify”, ya que la entidad quiere que el cuerpo de la empresa sea feliz y esa felicidad y tranquilidad se transmita a los usuarios que atienden, siendo ese su sello. “Por ejemplo, nuestra campaña #UnaSonrisaAlaVez que significa preocuparnos por un cliente a la vez, una llamada a la vez o un chat a la vez, para que la atención al usuario sea la mejor”.



“Al final eso es una estrategia, incluso el preocuparnos nosotros por nuestros empleados hace que ellos se preocupen por su trabajo y generen la impresión en el cliente de “ser meticulosos y al mismo tiempo cuidar los procesos” empatizan con quien atienden casi como si fuera un familiar, esto es lo que realmente determina la calidad en el servicio al cliente”, añadió Santiago Castañeda, gerente general de BPO Happify.



Karen Dayana Cano Aguilar, quien trabaja en la sede de Cúcuta destacó los beneficios laborales de la compañía. “Con la oportunidad de empezar una vida laboral con Happify, he tenido crecimiento y he podido llevar el sustento a mi familia, deseo que esta empresa siga creciendo para que siga generando empleo a más personas que como yo lo necesitan”.