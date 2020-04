El ´boom´ de la moda circular

¿Les ha pasado que al abrir el clóset estaban llenas de nada que ponerse? Probablemente sí, y entonces, ¿cuál era esa solución que ustedes le daban a la situación? Seguramente, comprar más, más, y más, como la mayoría de las mujeres.



Muchas de ellas, reconocen que han adquirido una gran cantidad de prendas, sin realmente necesitarlas, y sin ni siquiera, pensar en qué consecuencias trae el fast fashion al medio ambiente.



Todo cambió, cuando salió a relucir que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Fabricar una camiseta, consume alrededor de 2.500 litros de agua, y en lo que se refiere a unos jeans, casi 10.000 mil litros de la misma sustancia; cifras realmente impresionantes.

Para ponerle un ´stop´ a ese consumismo poco sustentable, surgió la tendencia de la moda circular, y junto a ella, llegó a Colombia la aplicación ´Renueva Tu Closet´. Renuevatucloset.com.co es la comunidad de moda más grande de Latinoamérica, donde las mujeres abren sus clósets para vender la ropa que ya no usan, y comprar las mejores marcas con hasta 70 por ciento de descuento. Pero, ¿cómo es vivir la experiencia de Renueva Tu closet?



¨Me bajé la aplicación, le saqué una foto a un vestido de H&M que usé en un matri, lo publiqué con precio, y ¡voila! A las 24 horas la prenda ya había sido aprobada por las coolhunters de Renueva Tu Closet, y a los 3 días, ¡ya la había vendido! Lo que más me gustó de Renueva Tu Closet, es que no tienes que dedicarle mucho tiempo, ni contactarte o encontrarte con la compradora. En la aplicación descargas la etiqueta del correo, y envías el pedido a cualquier parte de Colombia. Luego, puedes cobrar la venta por transferencia bancaria o usar el crédito para seguir comprando. ¿Adivina qué opción elegí? ¡Obvio que la última! Es que había un vestido de Zara a mitad de precio tan lindo, que no pude resistirme¨, cuenta una de las usuarias de la plataforma.



Así las cosas, ¿se animan a vender y darle una segunda oportunidad a la ropa que tienen en casa? Solo deben entrar a Renuevatucloset.com.co y sumarse al ´boom´ de la moda circular.