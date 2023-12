El Auge de las Apuestas Deportivas en EE. UU.

Las tendencias en las apuestas deportivas están teniendo un impacto significativo en el mercado estadounidense. El aumento en el número de estados que legalizan las apuestas deportivas está creando una mayor competencia y está llevando a una mayor innovación, así como a la expansión de nuevas casas de apuestas operando en ellos.

Esto está dando a los clientes más opciones y mejores ofertas. También está ayudando a hacer que las apuestas deportivas sean más accesibles y convenientes para las personas de todo Estados Unidos.



Por ejemplo, el 1 de enero, Ohio debutó con las apuestas deportivas, mientras que Massachusetts inició su incursión en el mundo de las apuestas en tres casinos el 31 de enero y con las apuestas en línea, en marzo.

2023: un año de crecimiento para el mercado de apuestas deportivas.

Han transcurrido poco más de cinco años desde que la Corte Suprema revocó la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Aficionados (Paspa). La histórica decisión del Tribunal Supremo en el caso "Murphy vs. NCAA" allanó el camino para la legalización de las apuestas deportivas en todo el país.



Desde entonces, la expansión de este mercado ha sido vertiginosa y ha incluido la incorporación de algunas casas de apuestas de gran envergadura. Este año que está a punto de terminar ha sido sin duda uno de los más exitosos en términos tanto económicos como de entrada al mercado de operadores y estados legalizados.



Desde 2018, las casas de apuestas han generado ingresos brutos superiores a los $20 mil millones a partir de más de $247 mil millones en apuestas en los 34 estados, además del Distrito de Columbia, donde las apuestas deportivas son legales.

Los 3 gigantes: operando en casi todo el país y facturando millones.

‘DraftKings’, sin duda, se destaca como la empresa más grande y popular. Aunque es relativamente una casa de apuestas nueva, fundada en 2012 como una plataforma de deportes de fantasía, ha impactado a los inversores gracias a significativas asociaciones de medios y a su rápida expansión en estados donde la legalización fue permitida por la Corte Suprema en 2018. Su tan aclamada aplicación de apuestas, así como el hecho de que también incluya casino online y juegos de fantasía, la hace una opción muy completa.



Sin embargo, no es la única: Fanduel o Caesars son otras dos de las páginas de apuestas más conocidas. Fanduel por ejemplo, se ha posicionado actualmente como la empresa líder en capitalización de mercado entre las casas de apuestas en línea que operan en los Estados Unidos. Hasta el 16 de agosto de 2023, su capitalización de mercado alcanza los $31 mil millones.



Caesars les sigue en tercera posición con una capitalización de mercado de $11,54 mil millones, que no son pocos.

En la Ruta de la Legalización: ¿Qué estados lanzarán apuestas deportivas online para 2024?

Hasta el momento, 29 estados junto con Washington, DC y Puerto Rico han legalizado las apuestas deportivas. Vermont, Kentucky, Ohio y Massachusetts han sido los últimos en entrar en el listado.



Además de los 30 estados que ya han legalizado las apuestas deportivas, hay otros diez estados en proceso de consideración para la legalización. Estos estados están evaluando la posibilidad de legalizar las apuestas deportivas y podrían tomar decisiones al respecto en los próximos años.



Hay siete estados, por ejemplo, (Arizona, Florida, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Norte, Washington y Wisconsin) que aún no tienen aprobación estatal para el juego, pero han colaborado con gobiernos nativos americanos para permitirlo en casinos tribales. De estos, 27 estados que han legalizado las apuestas deportivas también permiten realizar apuestas a través de dispositivos móviles.



Actualmente, se están considerando proyectos de ley para promulgar apuestas deportivas en Carolina del Norte, Minnesota y Texas.



Otros estados que están en el punto de mira son:

-Georgia

-Hawái

-Minnesota

-Misuri

-Arizona

-Oklahoma

Las Nuevas Casas de Apuestas Deportivas USA: un término complejo

Es complejo clasificar las páginas de apuestas deportivas en términos de lanzamiento en Estados Unidos, puesto que cada una se lanza en momentos distintos en los diversos estados del país. Por ejemplo, ‘Bet365’ ya estaba presente en Nueva Jersey en 2019, pero se expandió recientemente en Ohio y Kentucky.



Sin embargo, una de las novedades del año ha sido la adquisición de Pointsbet por parte de Fanatics.



Los accionistas de PointsBet aprobaron de manera casi unánime la adquisición del negocio estadounidense de Fanatics por 225 millones de dólares. La empresa considera esta acción como "un momento crucial" en el desarrollo de su negocio de apuestas deportivas.



El acuerdo ya se ha completado en los principales mercados, como Nueva Jersey y Pensilvania. FBG también ha completado en Colorado, Iowa, Kansas, Maryland, Virginia y Virginia Occidental.



Por ahora, Pointsbet seguirá operando bajo su nombre en otros estados del país como Illinois, Indiana, Luisiana, Michigan, Nueva York y Ohio, aunque seguramente Fanatics acabe cerrando negociaciones en ellos también.

¿Apostar fuera del país es posible?

La ley de apuestas deportivas en EE.UU es muy rígida y de hecho, no te permite apostar fuera de los estados donde las apuestas online no están aún legalizadas. Sin embargo, por ejemplo Draftkings es una casa de apuestas que también está disponible en Ontario, Canadá. Eso significa que podrías apostar desde tu celular en el país.



Lo mismo sucede con Puerto Rico: en este caso, DraftKings actualmente no ofrece apuestas deportivas en el territorio, pero otras páginas y ‘apps’ como Caesars o Betmgm sí lo hacen.