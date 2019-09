El amor por el deporte es el secreto de Decathlon

El próximo 3 de octubre, a las 10 de la mañana, Decathlon completará seis tiendas en el país cuando inaugure su nueva sede de 3.200 metros cuadrados en el Centro Comercial El Edén, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 13.

Pero esta tienda, que será la tercera en Bogotá, no es la única apertura en Colombia que prepara la compañía especializada en artículos deportivos. Como señala Camilo Guzmán, líder inmobiliario y de expansión para Decathlon en Colombia, “en el año 2020 inauguraremos la segunda tienda de Medellín, en el Centro Comercial Arcadia, y una más en el Centro Comercial Fontanar de Chía, que es una tienda que ha sido muy pedida por nuestros visitantes de la sabana de Bogotá”.

Esta expansión es una buena muestra de la acogida que ha tenido la marca en el país. Esto, en gran medida, se debe a la filosofía de la compañía: hacer el deporte accesible a más personas, lo que ha marcado la hoja de ruta desde 1976, cuando Decathlon nació en Francia de la mano del empresario Michel Leclercq.



“El nombre de la compañía proviene del decatlón, una disciplina deportiva que incluye diez pruebas. Con esa inspiración, lo que hacemos en nuestra compañía es reunir bajo un mismo techo artículos para practicar la mayor cantidad de deportes a precios accesibles”, afirma Augusto Felix, CEO de Decathlon en Colombia.

decathlon Foto:

Esta filosofía, fundada en la variedad y los precios justos, se complementa con otros dos pilares: permitir que las personas descubran nuevos deportes y ofrecerles una asesoría especializada e imparcial de deportista a deportista. “Queremos que nuestros clientes pasen un buen momento en nuestras tiendas. Por eso, además de artículos deportivos, vendemos productos de ocio. Asimismo, contamos con zonas para que los visitantes prueben los equipos antes de comprarlos. Con esto, las personas conseguirán lo que buscan, pero también descubrirán nuevos deportes con el acompañamiento de nuestros asesores, que son deportistas y que no reciben comisiones, así que no se empeñan en vender el artículo más caro, sino el que mejor cumpla con las necesidades y expectativas de los clientes”, asegura Felix.



Estos pilares han permitido a Decathlon expandirse a 55 países y contar con más de 1.600 tiendas en todo el mundo. En Colombia, la marca está presente desde el 2017, año en el que se inauguró la sede de La Colina, en Bogotá. Desde entonces, se han abierto tiendas en Medellín, Cali y Barranquilla.



“Vimos que en este país había un espacio para nosotros, pues se practica mucho deporte, pero los precios de los artículos no siempre son tan cómodos. De hecho, no creemos que estemos enfrentándonos a la competencia; ellos son nuestros amigos, pues estamos ampliando la práctica del deporte con nuestras diferentes gamas de marcas, dirigidas principalmente al deportista amateur y no al profesional, con el propósito de promover la práctica de disciplinas ya conocidas y el descubrimiento de otras nuevas”, expresa el CEO de Decathlon en Colombia, que actualmente ofrece en las tiendas del país artículos diseñados por la propia compañía para practicar más de 70 deportes diferentes.

decathlon Foto:

Los colaboradores, una pieza clave

En Decathlon, los colaboradores desempeñan un papel fundamental, pues todos ellos son, al mismo tiempo, deportistas que se encargan de transmitir al público su pasión por la actividad física. De hecho, la compañía también promueve el deporte de manera interna, pues en muchas reuniones los empleados tienen la oportunidad de practicar juntos alguna disciplina.



Asimismo, Decathlon tiene una política de contratación que privilegia a jóvenes estudiantes y que respeta sus horarios de clase. “Además, contamos con proyectos de formación que hacen crecer a nuestros colaboradores en competencias personales y en su experiencia profesional”, explica María Ramos, líder de Recursos Humanos de Decathlon en Colombia.



Pero acaso el mayor beneficio sea permitir a los colaboradores convertirse en accionistas de la compañía.



“Nos hemos dado cuenta de que esto es muy importante, pues crea un gran sentido de pertenencia y hace que las personas trabajen con mayor esmero por algo que también es suyo”, complementa Ramos.



Lo anterior se debe a que Decathlon no está en la bolsa, por lo que sus dueños son, en buena medida, sus propios colaboradores.



Esto, que ha impulsado la autonomía y la adaptación de las tiendas a los diferentes países en los que la marca tiene presencia, está en plena sintonía con la filosofía de la compañía, ya que, como concluye Augusto Felix, “no queremos hacer negocios por hacer negocios, no nos interesa ser la empresa más grande ni la que más factura; queremos ser el ‘coach’ deportivo de nuestros clientes y, sobre todo, queremos ser la empresa favorita de los deportistas colombianos”.