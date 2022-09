Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasas llamadas “esenciales”, esto quiere decir que son grasas que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo y que deben ser consumidas a partir de la dieta o de los alimentos. Estos ácidos grasos tienen dos orígenes: animal y vegetal.

Según Hooper L, Thompson RL, Harrison RA, et al. Risks and benefits of omega-3 fats for. ”Esta forma de omega-3, es la que el cuerpo “aprovecha” o utiliza con más facilidad para realizar las funciones que estas grasas tienen: formar las paredes de las células y protegerlas, poder antioxidante, antiinflamatorio, energía y autoinmune. Las fuentes de estos ácidos grasos, que son de origen vegetal, son las semillas y sus aceites. Las semillas de chía y linaza son las que mayor contenido aportan de ácidos grasos omega-3, por ende, sus aceites también serán una excelente fuente de esta grasa. Sin embargo, existe un aceite más accesible que es el de canola.

El Omega 3 sirve para formar las paredes de las células y protegerlas, poder antioxidante, antiinflamatorio, energía y autoinmune. Foto: Harinera del Valle

En diferentes estudios de composición nutricional de diferentes aceites de origen vegetal, el de canola sobresale por su alto contenido de omega-3 (hasta un 50% o más dependiendo de su variedad o pureza). No solo se destaca el contenido de omega-3, sino también de tocoferoles y esteroles, esto es importante y además le da un valor agregado, ya que estos ácidos grasos omega-3 han demostrado tener un efecto positivo en la salud, sobre todo en términos de salud cardiovascular o del corazón y de la prevención de enfermedades crónicas en general relacionadas con la inflamación crónica o sostenida en el tiempo. El consumo regular de alimentos fuente de estas grasas será entonces un hábito protector y hace parte de los buenos hábitos que caracterizan a una alimentación saludable.



