El abecé del casillero virtual

El uso del casillero virtual ha venido tomando auge entre los consumidores, gracias a la confianza en las compras a través de internet, que según cifras de la Cámara Colombiana del Comercio han crecido más de tres veces desde 2013, cuando movieron 15.4 billones de pesos. Y se espera que para 2021 lleguen a los 80.8 billones de pesos.



“Hace mucho tiempo cuando un colombiano quería acceder a un producto en el exterior, y ponía su dirección no le enviaban, o las empresas manifestaban que sus productos no estaban disponibles para envíos internacionales. Esto hacía que no se pudiera acceder a la oferta de productos en otros países, principalmente Estados Unidos de donde proviene el mayor número de las compras hacia Colombia”, comenta Andrés López, gerente para Colombia de Aeropost.



Este servicio surge entonces como una solución para la logística que implican las compras internacionales, que si bien pueden incluir a todos los países, la dirección de correspondencia que asigna el proveedor está por lo general en Estados Unidos.

“Abrir un casillero virtual no tiene ningún costo, no expira, y el registro tarda menos de un minuto, adicionalmente no se tiene que suministrar información financiera”, explica Diego Velásquez, gerente nacional de ventas de Coordinadora.



Inglaterra, España y China son otros destinos frecuentes donde empresas cuentan con casilleros virtuales, sin embargo, Estados Unidos se ha convertido en el "acopio del mundo", y muchas veces a través de este puerto puede ser más económico que desde otro origen.



Y ese es precisamente uno de los beneficios de contar con este servicio, ya que muchos de los productos que no se encuentran en el país, se consiguen en tiendas virtuales mucho más económicos, comparado con los precios en Colombia.



“Es importante contar con una compañía que le brinde seguridad, confianza y respaldo, orientada a que reciba sus compras”, advierte Esmeralda Valderrama, facilitadora de Soluciones a la Medida de ServientregaBox. Así mismo explica cuál es el proceso desde que el usuario hace la compra: “recibimos el envío y reportamos al cliente, luego es trasladado por transporte aéreo internacional a Colombia, y a su llegada se nacionaliza, liberando el envío y cumpliendo la normatividad aplicable. Posteriormente inicia el traslado desde la bodega de nacionalización, hasta el domicilio cliente final”.



En el país existen grandes proveedores de casilleros virtuales en Estados Unidos, entre ellos se destacan: ServientregaBox, Coordinadora Usa, 472, Flybox de Deprisa y Aeropost. En opinión del Gerente para Colombia de esta última, “no trabajar con proveedores certificados o reconocidos es un riesgo para el usuario, pues sus comprar podrían extraviarse o su dinero perderse por no asesorarse con empresas profesionales en el tema que brinden una total confianza en el proceso”.

Recomendaciones y restricciones

Como todo producto que ingrese a Colombia, las compras también están sometidas en la normatividad, la cual ha establecido ciertas restricciones al momento de usar un casillero virtual. Diego Velásquez, gerente nacional de ventas de Coordinadora, señala que “existen restricciones legales y administrativas que son trámites o requerimientos especiales reglamentados por el gobierno colombiano para la importación de algunos productos”.



Algunos ejemplos son: registros sanitarios, visto bueno del INVIMA, del ICA, Visto bueno de la Superintendencia de industria y comercio, requisitos de etiquetado para confecciones, calzado y algunos artículos de marroquinería, certificados de calidad, certificados de origen, registro de importador de textiles, etc.



Adicionalmente, como lo recuerda Esmeralda Valderrama, facilitadora de Soluciones a la Medida de ServientregaBox, se debe tener en cuenta que el valor comercial del envió no debe superar los USD 2000; las medidas del producto no pueden superar los 1.50 mts por cualquiera de sus aristas, ni la suma de sus lados puede ser mayor a 3 mts.



El peso no debe ser mayor a 50 kilos y el contenido de cada envío no puede exceder los seis artículos de una misma referencia, dice Valderrama. No a las plantas, animales vivos o muertos, y semillas y, por obvias razones, no a mercancía peligrosa, contrabando o productos ilícitos, pues bajo la Ley colombiana, tampoco pueden ser traídos. En el caso de exceder las seis unidades por envío, se estaría hablando de una importación menor, que responde a un proceso de índole aduanera distinto.



“Comprar a través de un casillero virtual tiene como ventaja contar con el respaldo, la seguridad y la legalidad para los clientes ya han pagado sus productos, y lo que esperan es que sus compras lleguen pronto a la puerta de su casa”, agrega Valderrama.