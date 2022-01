De acuerdo con un estudio revelado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), compañía que mide la actividad empresarial dentro de los países, Colombia es la cuarta nación con la mayor actividad emprendedora del mundo, y en ese sentido, supera a potencias como Estados Unidos, Rusia y Alemania.

En línea con lo anterior, dicho resultado no solo ha sido el reflejo de la difícil situación por la que han tenido que atravesar cientos de colombianos que se han visto obligados a buscar recursos e ideas para salir adelante, sino el resultado de un arduo trabajo que distintas empresas han venido realizando en pro del éxito de los antiguos y nuevos emprendedores.



Tal es el caso de PANAL Ed-Tech, una casa de software creada por Mayra Roa - @mayraroa10 (egresada de Babson College, universidad #1 en emprendimiento) y María Lorena - @mlorenaroa (egresada de la Universidad de Harvard), dos hermanas que decidieron fundarla con el objetivo de brindar y desarrollar soluciones didácticas para empoderar a los emprendedores a través de herramientas educativas y tecnológicas.



“PANAL Ed-Tech es una casa de software que pretende empoderar y guiar a los emprendedores del país, no solo a aquellos que van a empezar a crear su empresa desde cero, sino también a quienes ya llevan varios años con su negocio. PANAL Ed-Tech es un esfuerzo por democratizar la mejor educación de emprendimiento, con las más competentes tecnologías que existen en el mundo, ya que efectivamente, cuando se estudia emprendimiento de negocios como carrera, se incrementan las probabilidades de éxito, y un ejemplo de ello es que 8 de 10 personas que se graduaron conmigo de Babson College han sido exitosos”, afirma Mayra Roa, fundadora de PANAL Ed-Tech.



En medio de ese panorama, las hermanas Roa identificaron la necesidad que existía en el país de suplir los “vacíos” y obstáculos a los que los emprendedores se ven enfrentados a lo largo de su proyecto empresarial, e inspiradas en la metodología de Babson College y Harvard, crearon una serie de entrenamientos intensivos, llamados Bootcamps.



“El objetivo principal es ayudar a los emprendedores a que lancen sus empresas y las saquen del ‘Valle de la Muerte’, un espacio en el que se busca llegar a ventas mensuales de $30 a $100 millones de pesos mensuales y que puede tardar hasta tres años en lograrse. Por lo tanto, como parte de nuestros Bootcamps existe contenido físico y digital, sesiones en vivo con master clases con empresarios, asesorías Q&A para resolver dudas de cada uno de los emprendimientos, laboratorios para testear diferentes estrategias de mercado, un planificador financiero para emprendedores no financieros y una plataforma que se llama Comunidad y funciona como una cadena de favores entre emprendedores, es decir, entre todos se ayudan para robustecer cada una de las compañías”, continúa Roa.



Para cada tipo de emprendedor hay una solución

Las herramientas que proporciona PANAL Ed-Tech están dirigidas hacia tres tipos de emprendedores: los que hacen una empresa desde cero; los que ya lanzaron su emprendimiento, se encuentran en el ´Valle de la Muerte´ y no están vendiendo, por lo que necesitan revisar la estructura del negocio y realizar cada uno de los pasos que PANAL Ed-Tech aconseja; y los que sí venden, pero no crecen, por lo que deben analizar las falencias que pueden tener y lanzar un nuevo producto que les permita salir adelante.



“Nosotros les garantizamos a los emprendedores que van a salir del `Valle de la Muerte`, vender entre $30 a $100 millones de pesos mensuales. Si después de culminar nuestro programa, haber aplicado y seguido nuestros consejos, no han salido de ese `Valle de la Muerte`, nosotros les devolvemos cada peso que hayan invertido; lo decimos de esta manera porque tenemos la certeza de que esta metodología funciona”, agrega Roa.



Contribuyendo al crecimiento del país



PANAL Ed-Tech no solo se caracteriza por las distintas herramientas tecnológicas que le brinda a sus clientes, también sobresale entre otras organizaciones por su gran impacto social.



“Lo que es emprendimiento y educación de emprendimiento genera un gran desarrollo en cualquier país o región. En Colombia solo 3 personas de 10 que sueñan con ser emprendedores exitosos logran cumplirlo, versus en nuestros Bootcamps 7 de 10 logran ser exitosos. Nosotros somos una de las pocas compañías certificadas en Colombia como B Corp., lo que significa que es comprobado que generamos un impacto social a todo nivel”, puntualiza Roa.



Así las cosas, hoy la invitación es a que se una a esta comunidad de emprendedores y acceda a información completamente gratuita a través de Instagram y las cuentas @mayraroa10 @mlorenaroa @panaledtech.



Para más información ingrese a www.panal.co.