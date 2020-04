Educarse a lo largo de la vida, el gran reto del siglo XXI

La educación es el fundamento de nuestra evolución personal durante toda la vida. Desde la infancia, iniciamos ese camino educativo, primero con nuestras familias y, posteriormente, en el colegio y la universidad.



Es verdad que, en ese punto, se nos abren puertas que nos permiten incorporarnos en la sociedad como profesionales capacitados. Pero, en realidad, el camino del aprendizaje no termina nunca. Se trata de un proceso continuo que abarca toda nuestra vida.



Esto es especialmente cierto hoy en día, cuando el mundo actual es cada vez más cambiante, desafiante y competitivo.

En buena medida, esto se debe a las vertiginosas transformaciones sociales, tecnológicas y económicas que hacen que cualquier campo del saber pueda experimentar una renovación de sus paradigmas fundamentales en tan solo unos pocos años.



Ante este panorama convulso y, a veces, incierto, es esencial que nos preguntemos cuál debe ser nuestra actitud. ¿Nos quedaremos rezagados o haremos parte de aquellos que tienen la entera determinación de adaptarse y seguir adelante?



Es un interrogante crucial, especialmente en esta actualidad marcada por un auténtico acontecimiento como lo es la pandemia del coronavirus o SARS-Cov-2, un minúsculo virus que está probando ser capaz de hacer tambalear los cimientos económicos, sociales e, incluso, humanos del mundo entero.



Todos estamos viviendo los cambios a nivel personal, y hemos tenido que modificar muchos de nuestros comportamientos en el espacio público y en el trato con los demás. Así mismo, no pocos están experimentando a nivel profesional y laboral drásticas transformaciones.



Por ejemplo, hay quienes en Colombia jamás habían tenido que cumplir con sus deberes por la vía del teletrabajo, y hoy, en tan solo cuestión de semanas, se están viendo en la necesidad de acoplarse no solo al manejo de herramientas tecnologías, sino también al desarrollo de nuevas capacidades, como la autogestión.

No hay pretextos para dejar de aprender

Algunas instituciones han comprendido todas estas nuevas dinámicas sociales y educativas. Es el caso del Politécnico Grancolombiano, que ha decidido dar un paso adelante con la creación de una unidad propia de formación llamada ‘Educación para la vida’.



Con ‘Educación para la vida’, la institución se propone brindar una solución integral para la formación y el desarrollo personal y profesional de los colombianos de cualquier nivel educativo, edad, condición económica o ubicación geográfica.



Lo anterior significa que dicha unidad no está destinada solo para trabajadores o académicos. En realidad, incluye a todo tipo de personas.



A diferencia del sistema formal, ‘Educación para la vida’ incorpora una modalidad educativa flexible, dinámica e innovadora en sus contenidos y métodos que permite a quienes se inscriban estar en permanente actualización y desarrollar las competencias que el mundo demanda de los ciudadanos del siglo XXI.



Se trata, pues, de una alternativa educativa que, por medio de la variedad y la competitividad, contribuye no solo al ámbito profesional y laboral, sino también al personal.



Así, el mensaje que entrega el Politécnico Grancolombiano con ‘Educación para la vida’ es que se puede aprender sin pretextos, que no existe ninguna limitante para iniciar procesos de formación que nos permitan llevar a cabo un aprendizaje constante.

De hecho, esta iniciativa se caracteriza también por su flexibilidad, pues se adapta a distintos gustos y necesidades al contar con modalidades virtuales y presenciales, y con diferentes tipos de programas, como cursos, talleres y diplomados.



Educación para la vida’ está abierta a público general y aborda contenidos muy variados, como temas de actualización profesional para mejorar el perfil laboral, nuevos conocimientos y competencias, y ‘hobbies’ o actividades libres que se pueden aprender en corto tiempo.



De esta manera, el Politécnico Grancolombiano se reafirma como una institución de educación superior comprometida con el cambio y que busca estar a la vanguardia para ofrecer educación de la mayor calidad y pertinencia a todos los colombianos.