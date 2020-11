Educación virtual: qué carreras se transformaron en el futuro digital

La aceleración de la transformación digital y el impacto de la tecnología en el mercado laboral están cambiando el futuro del trabajo, generando una demanda cada vez mayor de profesionales con formación en tecnología. De hecho, en 2020 quedarán entre 65 y 85 mil puestos sin cubrir en Colombia, lo que se conoce como brecha de talento digital. Esta tendencia pareciera ir en aumento en un mundo post-pandemia, donde las oportunidades que se generarán debido al crecimiento acelerado del entorno online se multiplicarán en los próximos años.

“La transformación digital implica desarrollar nuevas formas de hacer, para lo cual necesitamos nuevas formas de aprender. Vivimos en una era que requiere que las personas aprendan a pensar distinto y de manera ágil. Y en ese sentido, aprender haciendo con otras personas es fundamental”, afirma Pedro Mejía, Country Manager de Acámica, la edtech líder de Latinoamérica.



En lo que va del año, más de 1800 estudiantes se sumaron a la academia tecnológica para formarse en las disciplinas más demandadas de la industria: Desarrollo Web, Data Science y Diseño de Experiencias Digitales, que profesionales de distintas disciplinas pueden aprender a través de programas ágiles, co-creados con grandes compañías de la industria como Globant, IBM y Mercado Libre.

¿Cómo aprender con un mindset ágil?

La propuesta educativa de Acámica privilegia el aprendizaje colaborativo y práctico, con la guía de mentores profesionales y estudiantes de distintas ciudades del mundo. Esta metodología replica entornos profesionales de la industria tecnológica e incorpora ceremonias propias de la agilidad.



Todas las carreras duran 7 meses, y se estructuran en Sprints de aprendizaje: ciclos educativos que finalizan con la realización de un proyecto, que el estudiante presenta para que profesionales del ecosistema digital lo evalúen como si fueran un cliente real. Sólo hay “aprobados” o “para revisar”, lo que es muy normal también en el mundo del trabajo. Lo importante será entregar en tiempo y forma lo que el estudiante haya podido generar.



“Aprender haciendo es uno de nuestros principios de aprendizaje que de a poco rompe formas tradicionales de aprender y de evaluar. Se aprende iterando, colaborando con otros y otras, y la instancia de evaluación no es para competir sino para crecer y disfrutar el proceso de creación. Tenemos un grupo de profesionales de la industria que se dedican a corregir los proyectos, sumando una segunda voz profesional a la de los mentores que guían los grupos. Y la tecnología magnifica toda la experiencia, haciéndola escalable a cada rincón del mundo”, explica Mejía.

Las competencias digitales más valoradas

Esta metodología centrada en el aprender haciendo con otros tiene como foco el desarrollo de las competencias más demandadas en la industria tecnológica.



“La industria del software en Colombia tiene la gran oportunidad de seguir generando puestos de trabajo de calidad. Muchos profesionales de carreras no relacionadas con el software, o jóvenes que les apasiona la tecnología, encuentran en estas iniciativas la oportunidad de poder ingresar a la industria. En este tipo de entrenamientos se desarrollan aspectos técnicos y habilidades blandas que resultan fundamentales para insertarse rápidamente y luego seguir capacitándose”, sostuvo Andrés Giolito, Country Manager de Globant Colombia.



