Educación gerencial y Proyección Profesional en la ‘Nueva Normalidad’

Los cambios de la ‘nueva normalidad’ retan a todos los actores sociales. La caída de los límites entre la esfera laboral y la personal, los cambios en los hábitos de consumo y un nuevo orden laboral que exige una mirada enfocada en el logro de objetivos más que el cumplimiento de un horario, retan a las organizaciones y a los profesionales.

Este escenario exige, de empresas y profesionales, capacidad y flexibilidad para la reinvención. Demanda habilidades para la innovación y el reenfoque de los modelos de negocio en pro de enfrentar los retos que los mercados mundiales generan. Por todo esto, la oferta educativa de EAFIT en Bogotá está volcada a la educación de líderes en el mundo de la administración, las finanzas y la gerencia de proyectos; profesionales que son capaces de conectar conocimiento con propósitos en la ‘nueva normalidad’.



La relación entre EAFIT y el sector productivo hace parte del ADN de esta universidad. En sus 60 años de existencia, este intercambio simbiótico ha nutrido a sus profesores, sus procesos de investigación y sus aportes al país, dando como resultado una oferta académica e investigativa que responde efectivamente a las necesidades de las empresas y de los profesionales. Los aportes de EAFIT han sido constantes a la vida empresarial, desde la investigación aplicada que genera resultados como patentes, secretos empresariales, spin offs, marcas registradas, casos de negocio, y muchas otras herramientas que contribuyen al desarrollo del país.



Esta sintonía con las exigencias del contexto ha hecho que los programas de EAFIT logren los más altos reconocimientos como lo son el tener el Mejor MBA y el mejor posgrado en Finanzas en Colombia según el ranking QS, en su versión 2020; también el consolidar una de las mejores maestrías en Gerencia de Proyectos del país.



La calidad de EAFIT es reconocida también por sus egresados; Jorge Bautista, egresado del MBA de EAFIT en Bogotá afirma que: “Los Egresados de EAFIT son personas con visión y que se forman para capitalizar oportunidades en contextos llenos de incertidumbres”. Esto es gracias a que los conocimientos que los estudiantes y egresados de esta universidad aprenden, les proveen de rigor científico en su ejercicio profesional.



Además de las habilidades y capacidades que se generan, el tener este tipo de cualificaciones académicas ayuda a mejorar el desempeño de los profesionales en el mercado laboral, haciendo que tengan muchísimas más oportunidades, ya sea en el crecimiento corporativo o en la generación de emprendimientos y empresas.



Los programas de posgrado de EAFIT en Bogotá hacen parte de las Escuelas de Administración y de Economía y Finanzas. La Escuela de Administración cuenta con las acreditaciones internacionales de la Association of MBAs (AMBA) y de la Business Graduates Association (BGA), dos de las principales autoridades mundiales en educación empresarial. Por su parte, La Escuela de Economía y Finanzas tiene las membresías de la International Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y de la European Foundation for Management Development (EFMD). El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Acreditación Institucional de Alta Calidad a esta universidad en 2003 y su renovación en 2010, da cuenta también de la calidad de los programas académicos de esta institución.



La ‘nueva normalidad’ es ahora y por ello, la educación es un recurso vital para la longevidad laboral y la sostenibilidad empresarial. El liderazgo gerencial que necesita el país debe estar dotado de capacidad, conocimiento y empatía para superar las adversidades generadas por esta coyuntura. Por esto, EAFIT reafirma su compromiso por ofrecer conocimiento aplicado y ajustado a las necesidades de sector productivo y empresarial al inspirar vidas e irradiar conocimiento para formar humanidad y sociedad.