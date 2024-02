Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento como Motores del Cambio

Colombia, una nación vibrante y diversa, se encuentra en un punto crucial de su desarrollo. En este camino hacia el progreso, se destaca la importancia de cultivar ecosistemas sólidos de innovación y emprendimiento. Estos no solo impulsan la economía, sino que también desempeñan un papel vital en la resolución de problemas y la construcción de un futuro.

Parte de esta dinámica se evidencia en el progreso de Colombia en los rankings de innovación. Según el Global Innovation Index, pasamos de la posición número 90 a la 66 entre 2009 y 2023, y en América Latina ascendimos del puesto 16 al 6 en el mismo periodo de tiempo, lo que resalta el impacto positivo de la inversión en investigación y tecnología en el crecimiento nacional. La innovación no solo genera empleo y mejora la competitividad, sino que también fortalece la posición de Colombia como un actor relevante en el escenario global.

Impulso Económico y Desarrollo Sostenible

Los ecosistemas de innovación y emprendimiento se erigen como pilares fundamentales del desarrollo económico de una nación. Por ello, es clave contar con organismos que ejerzan el rol de articuladores de los diferentes actores de dichos ecosistemas. La academia, las empresas y el estado son claves para el progreso del país.



“Durante 2023, de nuestros 61 miembros en Connect, el 87% de ellos participó en proyectos de impacto regional, lo que confirma el valor para la sociedad del trabajo articulado de una red de innovación y el aporte directo al desarrollo del país”, asegura Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect.



Este compromiso conjunto demuestra que cuando se trabaja en red, es posible lograr avances significativos que benefician a toda la sociedad y contribuyen a un futuro más próspero y sostenible para Colombia.

Soluciones Locales a Desafíos Globales

Los desafíos que enfrenta el país, desde temas de salud hasta la sostenibilidad, requieren soluciones creativas y adaptativas. La capacidad de desarrollar respuestas locales a problemas globales es una de las mayores fortalezas de Colombia. La innovación y el emprendimiento permiten que las mentes creativas colaboren para abordar estos apremiantes retos.



Actores como consultores en innovación, oficinas de transferencia, centros de investigación, centros de emprendimiento y productividad, entre otros, ejercen como facilitadores de conexiones clave. Uno de los ejemplos más destacados es el caso de la primera aceleradora multicorporativa de emprendimientos sostenibles. La iniciativa Connect Climatech Accelerator, apoyada por SVX- Canadá, la Fundación y el Grupo Bolívar Davivienda, Ecopetrol, el Grupo de Energía de Bogotá, Promigas y Essentia es un modelo innovador a nivel mundial de colaboración para abordar los retos de cambio climático y transición energética.

Competitividad Global y Atracción de Talento

Colombia aspira a no solo competir regionalmente sino a destacar a nivel global. La promoción de la innovación y el emprendimiento no solo fortalece la economía interna, sino que también proyecta a Colombia como un competidor global. Empresas emergentes y proyectos innovadores son esenciales para mantenerse al día con las tendencias internacionales y atraer inversiones y talento de todo el mundo.



Connect, a través de su papel facilitador, contribuye a consolidar la posición de Colombia en el escenario global. A medida que se generan nuevas ideas y se fomenta la creatividad, el país se convierte en un imán para mentes brillantes y visionarias de todas partes.



De ahí que iniciativas como el Open Innovation and Investor Summit se conviertan en una vitrina para el mundo, donde Colombia no solo es foco de inversión, sino que además confirma su capacidad de exportación de conocimiento gracias a sus extraordinarios resultados:



● 2.277 asistentes provenientes de 14 países.

● 75 conferencistas de talla mundial.

● Speed Dating o rueda de negocios con 2.110 citas.

● 163 startups de 8 países.

● 73 investigaciones aplicadas de las universidades de la red de Connect.

● Más de 100 empresas interesadas en trabajar con otros para innovar.

● 75 inversionistas de 52 fondos.



“Definitivamente, este tipo de plataformas son esenciales en el proceso de desarrollo y crecimiento de cualquier país. Es clave seguir contando con el apoyo de nuestros miembros de la red, del ecosistema innovador y todos aquellos que al igual que nosotros están convencidos que Colombia cada vez está más cerca de ser el país más innovador y competitivo de la región”, agregó Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect, entidad organizadora del evento.



En conclusión, la construcción y fortalecimiento de ecosistemas de innovación y emprendimiento son esenciales para el progreso de Colombia. Actores como Connect desempeñan un papel vital al impulsar la colaboración y el crecimiento, contribuyendo así a un futuro próspero y sostenible. La inversión y el apoyo continuo a estos ecosistemas son imperativos para desatar todo el potencial innovador y emprendedor del país. Colombia, con su rica diversidad y talento inigualable, está bien posicionada para liderar la marcha hacia un futuro sostenible y vibrante.

Si está interesado en hacer parte de esta poderosa red que trabaja con la innovación que acelera sueños, consulte www.connectbogota.org.