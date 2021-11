EContainers: agentes articuladores de la economía del país

La globalización de las empresas y la necesidad de buscar no solo el posicionamiento de sus productos en nuevos mercados, sino el interés por innovar para brindar un diferenciador y aumentar las ventas, ha logrado que la logística internacional cobre gran importancia en el desarrollo económico de los países, y con ello, que la labor de los agentes de carga internacional como principales facilitadores en el proceso logístico, sea de gran representación y reconocimiento.

En medio de ese panorama, los agentes de carga, desde su experiencia y conocimiento, se enfocan en encontrar la mejor alternativa para cada cliente en función no solo del costo, tiempo y características del producto, sino en el cumplimiento de las exigencias de cada país para el ingreso de diferentes clases de mercancías, lo que en este caso, a EContainers -compañía que trabaja directamente con los importadores y exportadores asesorándolos y buscando la mejor opción acorde con las necesidades de sus usuarios, alternativas en rutas, medios de transporte y precios para el despacho-, y a sus agentes de carga internacional, los convierte en uno de los aliados y actores principales para lograr el abastecimiento e impactar directamente en la balanza comercial.



“Nuestra responsabilidad como agentes de carga es muy grande, ya que ayudamos a desarrollar de una mejor forma los mercados, le damos acceso a las importaciones y exportaciones, y permitirnos que nuestros clientes lleguen de una manera más competitiva a su objetivo. Uno de los propósitos más grandes del agente es la consolidación de carga y queremos que los pequeños importadores o exportadores no se vean afectados, es decir, si van a transportar una mercancía y no cuentan con alguien que los consolide y les dé una tarifa competitiva, no van a poder disputar con quienes mueven grandes volúmenes. En cambio, si hay un agente que les dé esa capacidad, podrán estar a la par de alguien que tenga experiencia logística”, afirma Andrés Valencia, CEO de EContainers.

EContainers EContainers Foto:

Promoviendo el intercambio comercial

​

La productividad de un país está dada por su cadena productiva, y en ese sentido, si hay más mercados para abastecer, se pueden impactar los indicadores que definen la economía. Ahora bien, la integración de los países se da en la medida en que logren acomodarse a la cadena de valor en cada una de sus regiones, promoviendo el intercambio comercial, la inversión extranjera y el incremento de las actividades propias del comercio internacional, donde cobra importancia la prontitud de los agentes de carga como intermediarios en el transporte de bienes y servicios en el mundo.



A nivel internacional, la logistica es hoy por hoy el motor de reactivación económica en todos los países, sin embargo, para que el proceso fluya correctamente y el buen servicio de los agentes de carga sea exitoso, se requiere de una integración completa de la cadena logistica, en donde la competitividad en el desarrollo y ampliación de los puertos, la agilidad en los procesos aduaneros y la inversión para construcción de mejores vías de acceso, aportarían un promedio del 30 por ciento en la optimización de costos que colaborarían en la estabilidad de la economía del país, permitiendo que más productos sean de facil adquisición para todos, incentivando la compra y aumentando el flujo de transacciones internacionales en importaciones y exportaciones para que los agentes de carga continúen movilizando más productos en menores tiempos y costes.



Agentes de carga digitales



Conscientes de la importancia de innovar, EContainers ha venido trabajando en nuevas formas de servicio para sus clientes, razón por la cual, lanzó sus agentes de carga digital.



“Hoy en día se están renombrando los agentes de carga y están apareciendo los digitales, estos se basan en la tecnología y permiten analizar las rutas, administrar las cargas, aumentar la eficiencia y optimizar los recursos. Nosotros decidimos lanzar los nuestros y nos ha permitido mejorar la productividad. Un ejemplo de ello es que cuando un cliente le solicita a un agente de carga normal una cotización, este se demora de tres a cuatro días, mientras que con los agentes de carga digital la pueden crear directamente en el portal y hacerle seguimiento a su carga y contenedor marítimo en cualquier parte del mundo”, puntualiza Valencia.



Para más información ingrese a www.econtainers.co/co/es/reserva