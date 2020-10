‘E-liderazgo’ en la pospandemia: el futuro es digital

El evento más importante de la industria del ‘customer experience’ en Latinoamérica se hace virtual en su edición 2020: el CX Summit.



A través de jornadas prácticas e inspiradoras que girarán en torno a las más novedosas tendencias empresariales, los asistentes podrán sumergirse -este 21 y 22 de octubre- en las disrupciones que está generando la innovación, la transformación digital y la gestión del talento tecnológico en los negocios actuales.

El momento de los ‘e-líderes’

‘E-renovarse o morir’ es uno de los más recientes libros que ha escrito Silvia Leal, divulgadora científica y experta internacional en Tendencias del Futuro, quien también será una de las expositoras de mayor renombre en el CX Summit 2020.



Precisamente, el título de esta publicación es la mejor forma de resumir cómo la tecnología (de la mano de herramientas como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ‘big data’, entre muchas otras herramientas) supondrá un punto de inflexión para las empresas en la pospandemia; una coyuntura que ha acelerado una revolución tecnológica sin precedentes que deberá ser abordada de la mejor forma por cada líder y profesional, en aras de asegurar no solo su vigencia en el mercado, sino también la supervivencia de las organizaciones en este demandante escenario.



“Con la pandemia, es evidente que se ha acelerado la digitalización empresarial. Sin embargo, nos encontramos con que las empresas creen que no es un buen momento para hacer inversiones en tecnología, a pesar de que entienden que es necesario ir rápido. Por ello, en mi intervención en el CX Summit 2020 mostraré cómo acabar con los problemas que bloquean las inversiones en tecnología, para que las empresas sigan innovando sin temores”, afirma Silvia Leal.



De acuerdo con Leal, seleccionada en el ranking ‘Top 100 Mujeres’ como una de las expertas más influyentes de España, se ha demostrado que si los países incrementan en un 1 por ciento la tecnología que disponen, su Producto Interno Bruto (PIB) puede crecer hasta en un 0,32 por ciento.



Así mismo, la experta afirma que la tecnología puede ser la respuesta para afrontar la caída del 7,9 por ciento en el PIB colombiano por cuenta de la pandemia. “La mejor forma de seguir generando riqueza e impulsar la economía es avanzando en la digitalización”, asevera Leal.

Se buscan ‘e-líderes’

La experta anunció que en su intervención en el CX Summit 2020 dará a conocer una innovadora metodología para gestionar exitosamente la energía innovadora en una organización, dirigida a las cabezas de las compañías.



“Los líderes empresariales necesitan convertirse en ‘e-líderes’, una persona que conoce el poder transformador de la tecnología e innova a través de esta, y que también es capaz de movilizar a la organización para dar este paso. Hoy hay mucho miedo y pesimismo en torno al futuro del trabajo, pero son resistencias que debemos romper”, afirma Leal.



Lo dicho por Leal adquiere una gran relevancia en un momento en el que, se estima, el 61 por ciento de los empleados no confía en sus jefes.

Hacia una transformación exitosa

A este panorama empresarial tan complejo se le suma el temor que sienten muchas personas por perder su trabajo en medio de una transformación tecnológica que los desplace.



No obstante, para Leal esto no es una cuestión que deba generar desconfianza. Por el contrario, la aceleración tecnológica que se vive en estos tiempos debe generar conciencia en los profesionales sobre la necesidad de estar preparados y adoptar competencias digitales.



“A enero de este año, el 54 por ciento de los directivos en Colombia afirmaron no encontrar profesionales con conocimientos tecnológicos que permitan impulsar a sus empresas en materia de innovación y adaptación a las nuevas dinámicas de los mercados. Son unos 62.000 puestos sin cubrir. Por tanto, en el CX Summit 2020 vamos a capacitar a los asistentes en tópicos como digitalización empresarial, social, profesional y económica”, manifiesta Silvia Leal.



En últimas, el gran objetivo de la española en el evento más importante de la industria del ‘customer experience’ en Latinoamérica será ayudar a las personas y a las empresas a entender cómo pueden transformarse de la mano de la tecnología, para así salir reforzadas en medio de las dificultades y la incertidumbre.



“Uno de cada tres proyectos de tecnología tiene serios problemas para alcanzar los plazos y los presupuestos prestablecidos. Yo les enseñaré cómo minimizar estos riesgos”, precisa la experta.

Conozca más del panel de expertos

Este 21 y 22 de octubre tendrá la oportunidad de oír desde la comodidad de su hogar a un nutrido panel de renombradas personalidades del ámbito empresarial mundial, entre los que se destacan:

- Jay Ward, experto en innovación y director creativo en Pixar Studios.

- Bettina Warburg, emprendedora y experta en ‘blockchain’.

- Sylvia Escovar, presidenta de la Organización Terpel.

- Facundo Manes, fundador de la Fundación INECO para la investigación en Neurociencias y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.

- Alisia Asin, experta en IoT y ‘smart cities’.



