Dragon Ball Z: Sparking! ´Zero´ ¿Por qué se llama así?

Descubran la razón detrás del nombre de Dragon Ball Z Sparkin! Zero. Hace aproximadamente un año, Bandai sorprendió a los fans con un adelanto de su nuevo juego, evocando la épica saga de Budokai Tenkaichi. El juego prometía combates en 3D, escenarios expansivos y la emocionante posibilidad de destruir planetas con habilidades extraordinarias.



Durante los The Game Awards 2023, se reveló el esperado título que todos pensaban sería Budokai Tenkaichi 4. Sin embargo, el nuevo juego se presentó como Dragon Ball Z Sparkin! Zero. Resulta que en Japón, la serie siempre se llamó Dragon Ball Z Sparking en sus versiones anteriores, mientras que en occidente se adaptaba el nombre como Budokai Tenkaichi. Bandai Namco ha decidido unificar el nombre para todos, eliminando la confusión.

¿Por qué "Zero"? En Japón, cada entrega de la serie venía con un subtítulo en lugar de un número, y en este caso, "Zero" no es simplemente un número, sino una entrada fresca para nuevos fans. La elección de este título refleja la intención de ofrecer una experiencia renovada, manteniendo el vínculo con la comunidad existente y el vasto mundo de Dragon Ball. Prepárense para una nueva era en el universo Dragon Ball con Sparkin! Zero



