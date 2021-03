Dr. Help! el ecosistema de salud digital para clínicas y empresas

A nivel mundial, la telemedicina se ha convertido en una solución eficaz para reducir el ausentismo laboral, aumentar la productividad y mejorar el clima organizacional en las empresas, conectando a empleados que necesitan acceder a servicios médicos con profesionales de la salud, sin tener que desplazarse hasta una clínica o un hospital. Y es que, debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo, estas innovaciones representan una gran ayuda en seguridad, prevención e inmediatez.

En el país existe una compañía de telemedicina que implementa una tecnología robusta y revolucionaria que, haciendo uso del internet de las cosas (IoT) y el Big Data, promete transformar el cuidado de la salud y el bienestar en las empresas.



Se trata de ‘Dr. Help!’, un ecosistema de telesalud interconectado que, a través de una plataforma tecnológica web, aplicación móvil y cabinas de salud inteligentes, conecta a médicos y clínicas con trabajadores de empresas para brindar servicios de atención medica en línea y monitoreo de salud de forma remota.



Los trabajadores y otros usuarios pueden descargar la app móvil o ingresar a la plataforma web con el fin de consultar con médicos calificados por videoconferencia, realizar monitoreo en la cabina de salud inteligente instalada en la empresa, disfrutar de beneficios en exámenes de laboratorio clínico a domicilio y tarifas preferenciales en la compra de dispositivos médicos para el cuidado de la salud de manera integral a nivel nacional.



“Estamos comprometidos en asistir a las compañías, de manera que puedan estar alineadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para las empresas, Dr. Help! es una gran herramienta que impacta de forma positiva la productividad, eficiencia, clima organizacional, así como el bienestar físico y mental de los trabajadores”, afirma la doctora Lozano, médica cirujana y CEO de la compañía.



Con base en la información brindada por la doctora Lozano, Dr. Help soluciona un problema fundamental para las empresas, en relación con la evaluación, el monitoreo y seguimiento remoto de los empleados, sin abandonar el lugar de trabajo, ya que cuenta con la posibilidad de realizar examen físico a distancia con la ayuda de dispositivos biomédicos, que se integran directamente con la cabina de salud inteligente Dr. Help, la cual puede ser instalada fácilmente en la empresa que solicite este servicio.



Para esto, en el último año, la compañía trabajó con un equipo de profesionales, incluyendo médicos e ingenieros expertos en desarrollo de software, para lograr un sistema interconectado que brinde esta atención integral.



Dr. Help! genera un plan personalizado basado en las necesidades de cada empresa, que incluye el costo de la atención medica en línea para los empleados, estadísticas y analítica para la toma de decisiones que permitan mejorar la salud de trabajadores y, de forma opcional, la instalación de la cabina de salud inteligente que brinda chequeo de salud y monitoreo remoto en la empresa.



De igual forma, pone a disposición de sus usuarios un plan mensual con beneficios y tarifas preferenciales en todos los servicios, ya sea a nivel familiar o individual.



Por primera vez en Colombia, Dr. Help permitirá que trabajadores con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes o aquellos con sospecha o diagnóstico de COVID- 19, puedan ser monitoreados a distancia, gracias a la integración de dispositivos biomédicos que hacen la medición de variables clínicas como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y la oximetría.



Posteriormente, la plataforma envía la información censada de las constantes vitales al médico tratante, lo que da la posibilidad de reconocer de forma oportuna si un trabajador está sufriendo de alguna descompensación en su condición de salud y si requiere atención prioritaria o traslado a un hospital.



Cuidando la salud de los colombianos



En alianza con algunas de las clínicas, EPS y entidades de medicina prepagada más importantes del país, Dr. Help! se encuentra desarrollando un piloto para que los pacientes y afiliados, de estas entidades, puedan conectarse con el profesional de salud de su preferencia, recibir la autorización del servicio y calificar la atención recibida a través de Dr. Help!, de acuerdo con la cobertura de su plan de salud y sin costos adicionales.



Actualmente, Dr. Help! está uniendo clínicas y profesionales de la salud que deseen ser parte de su ecosistema digital de salud, brindándoles beneficios para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios, mejorar la administración de la práctica clínica, manejo más eficiente del tiempo e incremento de la visibilidad, además, de la conexión con pacientes nacionales y clientes internacionales.



De igual forma, la plataforma facilita el proceso de agendamiento, manejo de la historia clínica digital y videoconferencia, sin adquisición de software adicional. Los usuarios de las clínicas pueden reservar citas, calificar y hacer video consulta con los profesionales de la institución, a través de la plataforma Dr. Help!.



La empresa tiene el apoyo del Gobierno Nacional pues en el año 2019 recibió recursos económicos bajo la convocatoria número 65, en territorio, junto al SENA y Fondo Emprender. Por tanto, se están realizando alianzas estratégicas con entidades del sector salud para extender sus servicios a nivel nacional y beneficiar a millones de colombianos.



Si desea más información ingrese a www.doctorhelp.com.co o descargue la aplicación Dr. Help! en PlayStore. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doctorhelp.doctorhelpmobile&gl=ZA