Cerca de 500.000 niños y niñas en Colombia sufren de desnutrición crónica, una situación alarmante que requiere atención urgente. En este contexto, la lactancia materna surge como un elemento indispensable para combatir este problema y se presenta como el mejor antídoto para erradicarlo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé y complementaria hasta los 2 años. Es a través de la lactancia materna que el bebé obtiene todo lo que necesita en esta etapa crucial de su desarrollo.



Natalia Berrío, enfermera y consultora internacional de lactancia materna, destaca que según la más reciente medición realizada en 2015, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, solo alrededor del 36% de las madres colombianas optan por la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de sus hijos, lo cual representa una cifra mínima y preocupante.



“Además de ser un acto de amor, la lactancia materna crea un vínculo especial entre la madre y el bebé y proporciona el principal nutriente necesario para el ser humano desde el inicio de su vida”, añadió.



Uno de los factores que ha contribuido a la disminución de la lactancia materna es de carácter cultural: es más común ver a un niño alimentándose con un biberón que presenciar a una madre amamantando. Lo anterior, a pesar de que la humanidad ha dependido de la leche materna desde siempre, se ha perdido parte de esta información debido al desconocimiento y los mitos que han surgido en torno a este tema.



En el marco de esta problemática, se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Humana desde 2010, evento surgido en el Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche realizado en Brasil. La donación de leche humana se presenta como una oportunidad para salvar la vida de muchos recién nacidos prematuros que no pueden ser alimentados por sus madres.



Las madres interesadas en donar pueden comenzar a extraer su leche y entregarla en alguno de los 15 bancos de leche institucionales existentes en Colombia. Estos bancos proporcionan la información necesaria y facilitan el proceso. No es necesario que las madres se desplacen, ya que la leche es recogida en su domicilio.



El procedimiento inicia cuando las madres se inscriben, presentan algunos exámenes médicos realizados durante el embarazo y luego se convierten en donantes de leche materna. De acuerdo con Berrío, ser donante no implica tener una sobreproducción de leche, ya que lo primordial es garantizar la nutrición del propio hijo antes de la donación. “Se puede donar cualquier cantidad, desde unas pocas onzas hasta mamás con mayor capacidad de producción, esta iniciativa es hermosa, ya que contribuye a alimentar y salvar la vida de muchos niños hospitalizados en condiciones graves en Colombia”, añadió.

La importancia de la leche materna

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Fundación Éxito

Natalia Berrío destacó que la primera hora de vida de un bebé es un momento sagrado y fundamental. Al nacer, los bebés salen de un ambiente oscuro y cálido, siempre escuchando los latidos del corazón de su madre. Cuando se inicia el contacto piel con piel en ese primer momento de vida, los bebés comienzan a regular muchas funciones y estimular sus reflejos. Es crucial aprovechar este momento especial, aprovechar los instintos naturales del bebé y disfrutar de este momento amoroso en familia, ya que crea un vínculo único.



Durante los primeros seis meses, la leche materna juega un papel crucial en el sistema inmunológico, el desarrollo y el neurodesarrollo del bebé, así como en el desarrollo de la cavidad oral. La leche materna proporciona innumerables beneficios para los niños. Durante estos seis meses, no es necesario ofrecer ningún otro alimento ni siquiera agua, ya que la leche materna contiene entre el 80% y el 90% de agua, satisfaciendo la sed del bebé.



La leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para los bebés y es la base fundamental de una nutrición saludable. A partir de los 6 meses, se recomienda continuar con la lactancia materna y agregar la nutrición complementaria, manteniendo la lactancia durante el tiempo que la madre decida. Idealmente, la Organización Mundial de la Salud sugiere continuar la lactancia hasta los 2 años o más.



Es importante destacar que durante los primeros 6 meses la lactancia debe ser exclusiva y luego se debe complementar con otros alimentos. No se trata de que la lactancia materna se convierta en un postre, sino que sigue siendo el alimento principal de los niños durante todo el primer año de vida.



La lactancia materna fortalece el sistema inmunológico de los niños, reduciendo el riesgo de enfermedades en los menores de 5 años. Por ejemplo, la lactancia disminuye el riesgo de enfermedades del tracto respiratorio superior, y se estima que podría salvar la vida de 820 mil de niños, según la Organización Mundial de la Salud. Menos enfermedades respiratorias y digestivas significan un menor riesgo de alergias y obesidad infantil. Estudios recientes incluso indican que existe un menor riesgo de obesidad infantil en niños amamantados.



Además, al amamantar, se reduce el nivel de CO2 y la huella ambiental al no utilizar leche de vaca. Desde el punto de vista económico, el costo de la fórmula infantil es elevado, no solo en términos de su valor monetario, sino también en las posibles repercusiones que puede tener en la salud de los niños.



Si bien es cierto que algunas familias pueden optar por la fórmula infantil como alternativa, esta opción contiene azúcares y sustancias que preferiríamos no proporcionar desde la infancia. Sin embargo, al reconocer los beneficios de la lactancia materna exclusiva, queda claro que es la mejor opción que se puede ofrecer a los bebés.