Doña Juana, fuente de trabajo para las familias de la zona del Relleno

Uno de los postulados de CGR Doña Juana, la compañía que tiene a cargo la operación del Relleno Sanitario en donde se realiza la disposición final de los desechos que genera Bogotá, es beneficiar a los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto.



Oportunidades de trabajo, patrocinio y acompañamiento a proyectos productivos, capacitaciones y actividades de recreación, son algunas de las acciones que ejecuta esta empresa con el fin de favorecer a la comunidad que se ha instalado a lo largo de tres décadas en el entorno del terreno en el que, desde noviembre de 1988, se ha prestado este servicio vital para la ciudad.

Actualmente de las 106 personas que ejecutan actividades no calificadas en el Relleno Doña Juana, el 73 % reside en el sector de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo en ciudad Bolívar, y el 27 % restante corresponde a colaboradores que viven en distintos barrios del sur de Bogotá. Entre tanto, otras 29 personas residentes en la zona más próxima al Relleno, están contratadas para realizar labores calificadas.



Nerys Aparicio, la mujer que aprovecha los residuos en Doña Juana



Nerys Aparicio es una de las personas que viven en el sector de los Mochuelos en Ciudad Bolívar y que está vinculada como empleada de Doña Juana. Su historia en Bogotá comenzó hace 8 años cuando llegó desde Soplador, Magdalena, su pueblo natal.

Esta madre cabeza de familia de 26 años viajó a la capital buscando un mejor futuro, ese que le había sido tan esquivo en su terruño. Llegó a vivir a la localidad de Ciudad Bolívar en las inmediaciones del Relleno Sanitario Doña Juana, y fue allí en donde justamente encontró lo que soñaba.



“Una estabilidad económica gracias al Relleno porque yo en el Relleno ya voy a cumplir 8 años, es la única empresa donde he trabajado por empresa, me ha dado estabilidad económica, me ha regalado… pues ahí conocí al papá de mi hijo” son las palabras que, con gran felicidad, pronuncia Nerys cuando piensa en lo que ha logrado en Bogotá.



Hoy su vida gira entorno a Jaider Daniel, su hijo de dos años. Por él madruga todos los días más de lo acostumbrado para dejarle desayuno, meriendas y almuerzo. Por él trabaja. Y él es la razón de su mejor sonrisa.

El aporte de Nerys a Bogotá



El trabajo que realizan Nerys y sus compañeros, en el punto conocido como mixtos en el Relleno Sanitario Doña Juana, es silencioso pero vital para una ciudad como Bogotá que cada día genera en promedio 6 mil 300 toneladas de residuos. Durante ocho horas diarias sus manos están en contacto con todo aquello que otros desechan y que luego se convierte en el material que llega al proceso de tratamiento de residuos del que hace parte esta mujer.



A ella le parece increíble que en Bogotá se desperdicien tantas cosas que todavía pueden prestar alguna utilidad. “Nosotros como ciudadanos deberíamos ser conscientes y separar mejor los residuos porque aquí se encuentra de todo, orgánicos, escombros, elementos de la cocina, cosas que realmente se pueden utilizar”, es el mensaje que Nerys quiere transmitirle a la ciudad.

La importancia de separar en la fuente



Clasificar los desechos antes de tirarlos a la basura es una acción que contribuye enormemente al medio ambiente, es un acto responsable con la humanidad y con el planeta.



Realizar conscientemente esta actividad facilita el posterior manejo y aprovechamiento de los residuos.



Para la separación en la fuente pueden utilizarse bolsas, contenedores, cajas y/o canecas, así como se explica en estos dos videos elaborados por la Unidad Administrativa de Servicios Especiales (UAESP)

https://www.youtube.com/watch?v=2B8nl89a5Dc

https://www.youtube.com/watch?v=goRLhZAmJQg



Teniendo en cuenta que en Colombia la cultura de separación en la fuente es incipiente, actualmente es muy dispendioso y costoso aprovechar materiales reciclables. En Bogotá por ejemplo, cuando los residuos llegan al Relleno Sanitario Doña Juana ya están, en su mayoría, contaminados. La situación es crítica, tanto que, en el último año, solo se han logrado recuperar alrededor de 70 toneladas de materiales aprovechables, un porcentaje ínfimo cuando cada día se reciben más de 6 mil 300 toneladas de desechos.