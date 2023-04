Emigrar es una de las metas principales de aquellas personas que buscan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente residen en el exterior cerca de cinco millones de colombianos, lo que demuestra ese interés por atravesar fronteras y acceder a beneficios a nivel educativo, laboral y familiar.

Precisamente, uno de los países más llamativos para los colombianos es Canadá, territorio que ha sido catalogado por compañías como la revista estadounidense News & World Report como el mejor país para vivir. Y es que en Canadá, quienes logran establecerse de manera legal, obtienen ventajas como puestos de trabajo bien remunerados, servicios de salud gratuitos, posible residencia, entre otros.



En ese sentido, ¿cuál es la mejor forma de migrar a Canadá? La respuesta la tiene DLG Mobility, una empresa de movilidad de inmigración canadiense que ayuda a trabajadores, estudiantes y empresarios a hacer de Canadá su hogar.



“Somos socios de la firma de abogados de inmigración canadiense, Desloges Carvajal Law Group (DCLG) con oficinas en Canadá y América Latina. Nos dedicamos a asesorar a las personas que desean estudiar, trabajar o instaurar una empresa en Canadá, desde la obtención de la visa y otros permisos hasta la solicitud de la residencia”, afirma Andrew Carvajal, CEO de DLG Mobility, agregando que “en el caso de los estudiantes, los orientamos en la búsqueda de una institución reconocida. En el caso de quienes van a laborar, los conectamos con ofertas y empleadores para reclutamiento. Y, en el caso de los empresarios, los ayudamos a registrar su empresa o a preparar sus planes de negocios”.



Para lo anterior, DLG Mobility cuenta con un equipo de abogados y consultores de inmigración con licencia, reconocidos como expertos líderes en la ley de inmigración canadiense, con más de 20 años de experiencia.

Andrew Carvajal, CEO de DLG Mobility. Foto: DLG Mobility

“Nuestro propósito es poder ayudar a la gente a establecerse en Canadá y a nuestra firma de abogados a conseguir los candidatos ideales a los cuales les podamos brindar servicios más amplios que los que puede ofrecer una firma de abogados tradicional. Justamente, por eso, estamos totalmente comprometidos a trabajar con la máxima dedicación y profesionalismo en el caso. Normalmente, si un colombiano cuenta con un perfil muy específico como tener 30 años o menos, dos títulos educativos, un excelente nivel de inglés o francés y más de tres años de experiencia profesional o técnica, puede acceder de inmediato a un proceso de residencia en Canadá, pero la realidad es que es poco el porcentaje que cumple con lo mencionado”, dice Carvajal.



Es ahí cuando DLG Mobility empieza a analizar las distintas alternativas de las personas que buscan migrar e iniciar el esquema de consulta u orientación. Por lo general, para ir a estudiar una carrera profesional, exigen un buen nivel de inglés o francés y demostrar ciertos fondos en la cuenta bancaria. Ahora, para trabajar, si bien no se debe exponer un monto de dinero en específico, sí una oferta laboral. Y, para formar empresa, aunque el nivel de inglés o francés puede ser más bajo, tener un buen capital.



“Debo resaltar que las oportunidades laborales en Canadá son muy buenas, sobre todo para oficios calificados como chefs, carpinteros, plomeros y constructores. En este momento, Canadá tiene el nivel de desempleo más bajo que ha tenido en su historia”, explica Carvajal.

Una confianza que traspasa fronteras

El 95 por ciento de los clientes de DLG Mobility que deciden vivir en Canadá, por medio de una de las tres opciones que les da la compañía, quiere obtener la residencia permanente, no solo porque el territorio tiene más de 60 programas para este trámite, sino porque el proceso no tarda más de dos años, lo que significa que es más rápido si se compara con Estados Unidos o países de Europa.



“Poder aplicar a la residencia es uno de los factores que más les llaman la atención a nuestros clientes, principalmente porque la mayoría busca migrar con su familia para otorgarle una mejor calidad de vida. Nuestra labor es poner a disposición de ellos los servicios que conocemos y brindarles confianza en un proceso que no es tan simple, al final, es un cambio radical”, puntualiza Carvajal.



Al tratarse de un proceso que requiere confianza, el CEO de DLG Mobility les aconseja a los interesados acudir a entidades legales y no a agencias de viaje o educativas que no pueden asesorar en temas migratorios legalmente. Es más, considera que “solo pueden contratar un abogado o consultor regulado para el caso migratorio, así como una empresa certificada en realizar este tipo de procesos”, finaliza Carvajal.

Para mayor información, ingrese a https://dlgmobility.ca.