Es una realidad, actualmente los mercados globales se están enfrentando a un periodo de recesión económica, altas tasas de interés, inflación, volatilidad y al denominado ‘bear market’, o mercado accionario bajista, lo que en lugar de generar incertidumbre debería asumirse como una etapa de importantes oportunidades.

Aunque para muchos esta afirmación no tenga sentido, es justamente en estas coyunturas cuando los grandes inversionistas aprovechan para realizar operaciones –osadas para muchos–, como comprar barato, mantener sus inversiones y tener ‘estómago’ para aguantar los movimientos de los mercados y no vender; sostener su horizonte de inversión a largo plazo o revisar su estrategia de inversión.



De acuerdo con Óscar Pulido, Head Global de Multiactivos en BlackRock, diferentes factores como el conflicto en Ucrania, algunas consecuencias de la pandemia en materia laboral (déficit de personal y salarios más elevados) y los estímulos fiscales que otorgaron varios gobiernos, entre otros, han derivado en que los Estados Unidos haya afrontado en junio una inflación máxima de 9,1% (hoy en 7,1%), mientras que en otros lugares del mundo esta se encuentra incluso por encima de ese nivel.



Pero más allá de lo que pueda sugerir de este panorama, Pulido insiste en la importancia de buscar siempre la diversificación de las inversiones. Para él, ya que es imposible predecir el futuro, un portafolio debe estar posicionado para este y otro tipo de escenarios que puedan ocurrir en el mercado.



“Si yo quiero invertir en el mercado, debo preguntarme ¿en cuál mercado?, ¿en qué activo?, porque existen distintas formas de hacerlo. Hay renta variable, renta fija y efectivo, al igual que diferentes regiones y sectores, por lo que invertir en el mercado podría ser todo esto. Por eso, invertir a largo plazo no es tratar de elegir la mejor inversión, ya que ese va a ser un juego que nunca se va a ganar al ser tan difícil de pronosticar, por lo que es mejor combinar todos esos activos en un portafolio capaz de sobrevivir a los distintos ciclos del mercado”, explica el Head Global de Multiactivos en BlackRock.



Según Pulido, los ‘bear markets’ resultan siendo una especie de examen para quienes están invirtiendo en el mercado. Quienes lo pasan son aquellos que en 30 o 40 años se pueden retirar con un portafolio que les permita vivir con tranquilidad, ya que pudieron mantenerse durante esos periodos volátiles e incluso los aprovecharon para comprar más a precios bajos.



Los que no pasan ese examen son quienes se salen del mercado –motivados por temores que pueden ser justificados por la baja en los mercados– pero que además no vuelven a entrar o si lo hacen ya es muy tarde, cuando los precios ya se han recuperado.

Mercados internacionales, gran opción para diversificar las inversiones

Sin duda, en distintos ámbitos, los especialistas económicos han venido planteando en los últimos años la necesidad de diversificar. ¿Por qué? Las razones son muchas y todas muy válidas. Porque hacerlo puede ayudar a mitigar las fuertes caídas de los mercados, e incluso, ayudar a minimizar el impacto de una recesión económica en un portafolio de inversión.



Diversificar en distintos tipos de activos, industrias y geografías trae más potenciales ventajas, tales como ayudar a reducir la correlación de los activos en los cuales se está invertido, mejorar los retornos y reducir la volatilidad, además de proporcionar la flexibilidad para lograr un intercambio entre liquidez y activos generadores de ingresos a corto y largo plazo.



Por lo anterior, los expertos globales en finanzas y economía también recomiendan diversificar las inversiones al ámbito internacional pues, aun cuando las apuestas en bonos locales y ahorros en efectivo en los países de origen parecen ser los más seguros, ese tipo de prácticas pueden limitar las oportunidades de retorno de inversión y dejar esos recursos a merced de la volatilidad y de otros fenómenos que pueda experimentar el mercado local, lo que hace que la exposición internacional sea esencial para un portafolio diversificado.



Y es que como lo han revelado cifras de Thomson Reuters, en términos de diversificación, las acciones norteamericanas e internacionales –históricamente– han pasado por etapas de rentabilidades significativamente altas frente a otros mercados.

Fuente: Thomson Reuters, al 31/12/18. Acciones estadounidenses representadas por el S&P 500 TR; Acciones desarrolladas internacionales representadas por el índice MSCI EAFE + Canadá (bruto); Acciones de mercados emergentes representadas por el índice MSCI Emerging Markets (bruto). El rendimiento del índice es solo para fines ilustrativos. El rendimiento del índice no refleja comisiones de gestión, costes de transacción o gastos. Los índices no se gestionan y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.



En esa línea, “la combinación de activos que no se mueven al unísono puede conducir a una reducción de la volatilidad, es decir, el riesgo en el portafolio a largo plazo”, según lo señalan fuentes de la compañía BlackRock, al tiempo que agregan que las economías internacionales, tanto desarrolladas como emergentes, pueden ofrecer tasas de crecimiento económico más rápidas que las de otras regiones.



De tal manera que, al invertir utilizando estrategias de diversificación internacional, el inversionista podría conseguir fuentes de retorno distintas a las de su inversión local, logrando distribuir el riesgo de los mercados tanto como el de las empresas globales.



“Es imposible predecir con certeza qué clase de activo tendrá el mejor rendimiento cada año. No obstante, un portafolio diversificado ayuda a atenuar los altibajos del mercado, permitiendo un resultado más estable. De otro lado, la diversificación internacional puede dar acceso a potenciales fuentes de retorno que no están presentes en el mercado local, lo que da la posibilidad de acceder a beneficios adicionales”, enfatizan los voceros de BlackRock, quienes también recuerdan que cuanto más diversificado sea un portafolio, más probabilidades tendrá de crecer a largo plazo.



Así mismo, aquí también entra en juego otro factor determinante y es la conciencia que se debe tener a la hora de tomar decisiones con el dinero y más en tiempos en los que los mercados están muy volátiles.



Por eso, los expertos en estos temas recomiendan, además de no tomar decisiones apresuradas, consultar y asesorarse con expertos financieros, para evitar incurrir en posibles pérdidas, mantenerse fieles a los objetivos financieros y sosteniendo –en lo posible– el foco en el largo plazo.



“Lo mejor en estos casos es hablar con personas especializadas en finanzas y que tengan experiencia en los mercados, para que ellos lo orienten y encaminen su portafolio por el camino más conveniente”, subraya Óscar Pulido, Head Global de Multiactivos en BlackRock.



