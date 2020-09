Disfruta el regreso de la Copa Libertadores con Mozzartbet Colombia

Seis meses después de la suspensión de la competencia debido a la pandemia del coronavirus, la competencia regresa en la Copa Libertadores. La pausa, que se produjo en marzo, permitió que solo se jugaran dos fechas de la fase de grupos, por lo que la continuación tendrá que ser acelerada para que la temporada termine a finales de año. Participan 32 clubes de 10 países diferentes y no todos están contentos con este regreso.

Mientras que la pelota rodó en Brasil en junio, en Uruguay a principios de agosto y en Colombia, el fin de semana pasado, los clubes argentinos llevan inactivos varios meses, pues la reanudación está prevista para octubre. Esto se traduce en un descontento por las desventajas respecto a los brasileños, que hace tiempo que dieron el salto. Sin embargo, no todo es negativo, pues hay ejemplos de clubes como los franceses París Saint-Germain y Lyon, que llegaron a las semifinales de la Champions League después de un largo paréntesis y tuvieron buenos resultados.



El coronavirus sigue su crecimiento en Suramérica: más de la mitad de los casos positivos a nivel mundial han sido reportados en el continente americano. A pesar de todo, forzaron la continuación de la temporada en Brasil porque la gente, simplemente, no puede prescindir del fútbol, que garantiza algún tipo de paz social.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ofreció a los clubes pagar sus gastos de viaje, y compensó sus necesidades permitiéndoles inscribir hasta 50 jugadores para la competición. Pero incluso eso puede no ser suficiente. Boca Juniors tuvo recientemente hasta 22 futbolistas infectados y, a pesar de las recomendaciones de una cuarentena obligatoria de diez días después de una prueba negativa, el Ministerio de Salud de Paraguay permitió que todos los jugadores de Boca viajaran para el partido contra Libertad.

Pero a pesar de todos los agravantes y la alarmante situación, la Copa Libertadores simplemente tenía que continuar. Las cuatro fechas restantes de la fase de grupos se jugarán en poco más de un mes, le seguirán los octavos y así se seguirán eliminando equipos hasta llegar a la final que se disputará en el mítico estadio Maracaná.



El famoso estadio de Río de Janeiro es el hogar de los futbolistas del Flamengo que defenderán el título conseguido el año pasado en la final contra River Plate. Flamengo es, de nuevo, el favorito número uno para muchos. Este verano, el club brasileño se quedó sin el arquitecto de ese éxito, Jorge Jesus, quien regresó al Benfica y ese es el mayor problema del equipo rojinegro en su intento por retener la Copa. Los defensores Pablo Marí (Arsenal) y Rafinha (Olympiacos) también han dejado el equipo campeón desde entonces, pero se han traído reemplazos de calidad como Leo Pereira (Santos), el experimentado chileno, Mauricio Isla, y se han comprado algunos extremos, además del delantero Pedro. Todos ellos, excepto Isla, vinieron a inicios de año y estuvieron en sintonía.



La mayor presión será para el entrenador Dominic Torrent. El español fue asistente de Pep Guardiola en Barcelona, Bayern y City, pero antes del Flamengo pasó por el New York Fútbol Club. Su filosofía de juego es similar a la de Jesus y el Flamengo mantendrá un estilo de juego similar con una defensa alta, laterales adelantados y dominio en la posesión del balón. Una vez más, todas las miradas estarán puestas en el tándem ofensivo Gabigol - Bruno Henrique y el medio compuesto por Gerson - De Araskaeta. También están los experimentados Filipe Luis, Rodrigo Cayo, Diego y Everton Ribeiro.

Flamengo es más fuerte en el papel que el año pasado, pero no se ve así en el campo. El nuevo entrenador rota mucho, por lo que es objeto de críticas en Brasil, y su equipo apenas ocupa el quinto lugar. La visita a Independiente del Valle en Ecuador será una prueba bastante seria, aunque se espera que ambos equipos avancen, pues tuvieron pleno rendimiento en las dos primeras rondas y están un paso por encima de Barcelona de Ecuador, sus rivales de grupo.



El mayor desafío de Flamengo debería ser el rival de la final del año pasado: River Plate. Gallardo demostró ser un genio para la Copa, pero de manera increíble, en la última final, permitió que el Flamengo diera la vuelta y celebrara con goles en los últimos cinco minutos. Esa derrota todavía quema a los ‘Millonarios’, aunque los aficionados todavía miran a Gallardo como un héroe y no quieren culparlo públicamente por esa derrota.



Pero no hay duda de que el popular ‘Muñeco’ y sus soldados estarán muy motivados para volver al trono del fútbol en Sudamérica. El equipo es casi el mismo que el año pasado, y su columna vertebral ha estado junta durante años. Sólo el impredecible Quintero y el veterano Scocco se fueron. River ya espera la tarea más difícil en el grupo, en el regreso, visitar a Sao Paulo en Morumbi. Aunque sin el lesionado Dani Alves (se espera que se recupere hacia el final de la fase de grupos), el Sao Paulo es siempre el favorito contra todos en el Morumbi. El grupo también incluye al siempre peligroso LDU Quito, que ganó en Perú, así que Sao Paulo y River no pueden estar despreocupados.

El círculo de los tres favoritos para ganar la Copa Libertadores se cierra con Boca Juniors, que ganó el último título en 2007, y las dos temporadas anteriores fueron detenidos por su máximo rival, River, que no hizo más que reforzar el motivo y las ganas de ir por la Copa. Boca mantuvo a todos los jugadores, incluyendo a los controvertidos delanteros Carlos Tévez y Mauro Zárate, de los que se rumoreaba que se iban. Sin embargo, el club decidió mantenerlos, por lo que, tras ganar el título de campeón en Argentina, tendrá otra chance, que puede ser la última, de conquistar Sudamérica, pues el vicepresidente Riquelme parece estar planeando una gran reconstrucción y rejuvenecimiento del plantel.



Además de Tévez y Zárate, se espera mucho de Eduardo Salvio, que aún no ha alcanzado el nivel que tuvo en Benfica.



Boca tiene un grupo fácil y debería llegar más lejos que Libertad, Independiente Medellín y Caracas. Después de Flamengo, Boca y River, hay un círculo de favoritos de las sombras. Y hay cinco equipos en él: Palmeiras, Gremio, Internacional, Atlético Paranense y Racing.



Palmeiras ha estado invirtiendo mucho en los últimos años y su objetivo es principalmente atacar el título en Brasil. Pero también estará listo si hay un rayo de esperanza en la Copa Libertadores. Jugadores experimentados como Felipe Melo, Ramírez y Luiz Adriano garantizan que el popular ‘Verdao’ será un rival que deben evitar los principales candidatos. Por su parte, Vanderlei Luxemburgo vuelve al banquillo, y esta podría ser la temporada de confirmación para el supertalentoso juvenil Gabriel Veron. Palmeiras ha logrado 9 puntos de 9 posibles en un grupo relativamente fácil con Guaraní, Tigre y Bolívar, al que venció en la noche del miércoles.

Internacional abrió el Brasileirao de manera fenomenal y ocupa el primer lugar en el campeonato pese a la baja de Paolo Guerrero, quien sufrió una grave lesión de rodilla. El miércoles recibió a América con varias bajas dentro de su plantel, pero lo superó con marcador de 4-3 con algunas dificultades. El sorteo de grupo los conectó con su eterno rival, Gremio, y es de esperar que los dos grandes de Porto Alegre avancen. Pero América de Cali no debe ser subestimado, especialmente porque el Gremio se quedó sin su mejor hombre, Everton Soares, que fue al Benfica. El grupo también incluye a la Universidad Católica de Chile, que venció al equipo azul y negro de Porto Alegre.



Por último, Racing de Avellaneda es el único equipo argentino que abrió la competición con un máximo de seis puntos y tiene un pie en los octavos de final, especialmente si derrota al Nacional de Uruguay, que también tiene dos victorias en dos partidos. Juntos, deberían llegar a los octavos de final porque Estudiantes Mérida y Alianza Lima no son rivales que puedan amenazarlos seriamente. Santos, que empató con Olimpia, también está en el umbral de la octava final, y los dos también son favoritos del grupo que comparten con Delfín y Defensa y Justicia.



Recuerda que puedes seguir y apostar a todos los partidos de la Copa Libertadores en www.mozzartbet.com.co, solo tienes que ingresar a la página, registrarte aquí y realizar un depósito. Además, puedes hacer uso de cualquiera de sus bonos para tener más posibilidades de ganar y disfrutar de todos los beneficios que Mozzartbet tiene para ti.



Síguelos en sus redes sociales para estar informado, día a día, de todo lo que tienen para ti.