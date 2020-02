Discovery Sport, la nueva apuesta de Land Rover

Cuando se trata de conquistar un terreno, y de no tener límites, no hay mejor opción que el nuevo SUV compacto premium que presenta la empresa multinacional británica de automóviles, Land Rover.



Discovery Sport, se ha transformado para ser más eficiente, tecnológicamente más avanzado, y mucho más práctico. Esta sorprendente evolución, demuestra su versatilidad en una forma más fina. En cuanto a su interior, 5 + 2 espacios, pretende ofrecerles a sus ocupantes, mayor comodidad y seguridad ante cualquier condición.

La disposición de sus asientos, ahora es mucho más flexible, gracias a 24 posibles combinaciones que se pueden hacer, conforme a las necesidades de cada usuario. Es decir, su segunda fila de asientos reclinables y deslizantes, y una tercera fila opcional, pueden adaptarse según el espacio de carga que se requiera.



Otras de las grandes características que contiene el nuevo Discovery Sport, es el aumento en un 20 por ciento de la capacidad del tanque de combustible (hasta 65 litros), y la calidad de su potente motor. A velocidades inferiores a 17 km/h, el motor se apaga cuando el conductor pisa los frenos, antes de volver a desplegar la energía almacenada para ayudar al motor a la aceleración para reducir el consumo de combustible. Este vehículo, es uno de los primeros de la gama de Land Rover en utilizar motores certificados en Real Driving Emissions Stage 2, antes de su introducción obligatoria este año.



En cuanto a tecnología y seguridad, su interfaz de entretenimiento completamente novedosa, y su conectividad más moderna, ‘Touch Pro’, ofrecen una gran cantidad de información a través de un smartphone, enlazado al Sistema Navigation Pro; la función Dual View (opcional); o las aplicaciones ‘InControl’. Además, con los sistemas de ayuda a la conducción que posee, el conductor recibirá una alerta sobre los vehículos que se aproximan por ambos lados, avisos sobre el límite de velocidad, y una ayuda extra para estacionar.



De igual manera, su nuevo ‘cuerpo’ 13 por ciento más rígido que la anterior versión, y sus bastidores auxiliares, reducen los ruidos y vibraciones en la cabina, y garantizan mayor seguridad en caso de un accidente. Por otro lado, su espejo retrovisor inteligente, se transforma en una pantalla de video para mostrar lo que hay detrás del vehículo en alta definición, permitiendo un campo de visión más amplio, y una visibilidad superior en condiciones de poca luz.



Esta nueva versión, también cuenta con una cámara de marcha atrás de serie, y un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor. El control de crucero adaptativo con asistencia de dirección, centra el vehículo en el carril dependiendo de las marcas viales, y mantiene una distancia segura del vehículo que se encuentra al frente.



Pero la transformación digital no se detiene ahí. La carga inalámbrica para dispositivos móviles compatibles, se introduce por primera vez en la consola central inferior, mientras que un punto de acceso Wi-Fi 4G, junto con USB y puntos de conectividad de 12 voltios en cada fila, garantiza que los pasajeros permanezcan cargados y conectados.



6 puntos clave del Discovery Sport



• Es el SUV 5 + 2 compacto más versátil del mundo con tecnología de punta, fácil de usar, ideal para las aventuras en familia.



• Su cabina premium ofrece grandes niveles de artesanía, confort y espacio con su interior de 5+2 asientos.



• El característico exterior del Discovery Sport, y sus superficies magistralmente esculpidas, se combinan para crear un vehículo que no pasa desapercibido.



•Con una capacidad de remolque de hasta 2.500 kg, es capaz de enfrentarse a las más duras tareas de remolque. Los equipamientos opcionales de enganche de remolque desmontable y de acondicionamiento eléctrico, en combinación con el sistema de cámaras del vehículo, y la tecnología de asistencia para estabilidad con remolque, facilitan enormemente todas las maniobras de remolque.



• Es único en su segmento con asientos 5 + 2, que ofrecen múltiples configuraciones de posición, y ofrecen más flexibilidad para las aventuras familiares. Adicional a llevar a toda la familia con estilo, da la posibilidad de obtener 194 litros de espacio adicional para llevar más cosas.



¿Cómo obtener el Discovery Sport?



Válido a nivel nacional para nuevos pedidos firmados desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020 o hasta agotar existencias, el valor del vehículo no incluye costos asociados de matrícula, SOAT, seguro todo riesgo, ni impuestos del vehículo. Dichos costos serán asumidos por el comprador. *La cuota mensual de $1’649.900 aplica para el Land Rover Discovery Sport SE modelo 2019 de $189’900.000 en un plan con cuota inicial del 30% sobre el valor total del vehículo, 24 cuotas mensuales de $1’649.900, calculada con una tasa de interés subvencionada de 0,06% NMV y una cuota residual del 50% sobre el valor total del vehículo (17 unidades disponibles).



El otorgamiento del plan financiero, la tasa de interés, la cuota inicial, el plazo del crédito y el valor de las cuotas mensuales, están sujetos al cumplimiento de las políticas de crédito de las entidades aliadas de JLR Financial Services y al perfil de crédito del cliente. Previo al desembolso, el vehículo deberá contar con un seguro todo riesgo, y el deudor deberá tener un seguro de vida hasta el valor del desembolso. Estos seguros deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del crédito. No acumulable con otras ofertas y promociones ni redimibles en efectivo u otro título valor. *Aplican términos y condiciones.



En lo que se refiere al mantenimiento, se hará durante cinco años, o setenta mil kilómetros (70.000 km), o 5 servicios para motores a gasolina, o diésel, lo que primero ocurra. El mantenimiento incluye cambio de aceite, filtros de aceite, aire, polen, líquido de frenos y mano de obra únicamente. Dependiendo del plan de mantenimiento, se harán los cambios anteriormente mencionados según las necesidades de cada vehículo.



Los intervalos de mantenimiento para gasolina y diésel, aplican desde el primer año o trece mil kilómetros (13.000 km). Garantía de fábrica válida por 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Es una condición de la garantía que todos los trabajos y servicios requeridos en el vehículo, sean realizados en un taller oficial autorizado por la marca. Servicios y piezas que requieran reemplazo o reparación debido a una modificación o mal uso por el usuario, no serán cubiertos por la garantía. El tiempo de vigencia de mantenimiento y garantía incluidos, aplican proporcional a la fecha de matrícula que aparece en la tarjeta de propiedad. Algunos equipamientos pueden no corresponder en su totalidad con las versiones disponibles en el país. Colores y accesorios, pueden implicar costos adicionales. Aplica para vehículos localmente disponibles en inventario. Los tiempos de entrega pueden variar dependiendo de la disponibilidad.