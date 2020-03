DIRECTV refuerza el compromiso con sus clientes como fuente de información, entretenimiento y educación, además pondrá a disposición su pantalla para la transmisión de campañas de bien público.

17 de marzo de 2020.- En tiempos en los que las autoridades de los países recomiendan o incluso demandan a los habitantes quedarse en sus hogares, la televisión pasa a tener un rol fundamental como fuente de información, entretenimiento y educación.



Consciente del rol social que le toca ocupar en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia del Coronavirus, DIRECTV ha lanzado una serie de medidas para asegurar, en primer lugar, el servicio a sus clientes y el bienestar de sus empleados y la comunidad.

Más programación para quedarse en casa

La empresa amplió –de forma gratuita- su oferta de entretenimiento y sumará, a partir de esta semana, hasta 78 señales adicionales a su programación. De esta manera todos los clientes accederán, hasta el 31 de marzo, a la grilla más completa de DIRECTV.



Este beneficio se suma a la oferta de programación en streaming que DIRECTV ofrece a través de la app DIRECTV GO: todos los clientes pueden acceder sin cargo y les permite ver series en maratón y películas on demand, en cualquier dispositivo y también en sus televisores a través de Roku, Chromecast y Apple TV.



DIRECTV GO

La plataforma digital DIERCTV GO que ofrece la más completa experiencia en su clase con una incomparable combinación de canales en vivo y un amplio catálogo de contenidos On Demand. Ahora está disponible con hasta 35 señales más en vivo y Ondemand de DIRECTV GO sin costo adicional para clientes. El beneficio se extenderá hasta el 31 de marzo para todos los suscriptores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador Perú y Uruguay.

Televisión educativa ante la suspensión de clases

Iniciativas como Escuela Plus, de DIRECTV, han mostrado cómo las pantallas pueden convertirse en un elemento clave para acortar la brecha tecnológica, social y cultural en las escuelas, al incidir en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, a través de contenidos educativos.



Por ello, este programa de responsabilidad social deja abierto el canal 804 por 30 días para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a TV educativa desde sus casas. Escuela+ brinda contenidos educativos y ante la suspensión de clases en varios países de América latina se transforma en una alternativa invaluable para la continuidad de la educación de los chicos. Escuela Plus es un programa de RSE que brinda TV educativa en escuelas rurales y que DIRECTV lleva adelante en casi 10 mil establecimientos de América Latina, junto a sus socios: Discovery, National Geographic, Torneos, Takeoff Media y Disney.

La pantalla como fuente de comunicación de campañas de salud pública



Además, DIRECTV ofreció su pantalla para la divulgación de campañas de prevención e información sobre el virus en todos los países. También grabó un spot propio con los periodistas de DIRECTV Sports, que bajo el lema #quedateentucasa concientizaron a los ciudadanos sobre la importancia de no salir de sus hogares a no ser que sea estrictamente necesario.



“En estos complejos momentos redoblamos nuestro compromiso con nuestros 8 millones de clientes en la región y agradecemos su confianza. En los países dónde estamos presentes en América Latina, somos entretenimiento para las familias que deben quedarse en sus hogares, somos su principal fuente de información sobre la situación, somos aliados de los gobiernos a la hora de comunicar campañas de salud pública y ahora también, somos quienes contribuimos con la continuidad escolar de los alumnos, ofreciendo los contenidos educativos de Escuela Plus”, afirmó Michael Bowling, presidente de DIRECTV Latin America.



Trabajo remoto para empleados

En cuanto a sus propios empleados, DIRECTV decidió que a partir del lunes 16 de marzo, trabajen desde sus casas todos aquellos que tuvieran la posibilidad de llevar a cabo sus tareas de forma remota, tomando todas las precauciones indicadas por los Ministerios de Salud de cada país en los casos en los que esto no sea posible para disminuir así al máximo el riesgo de contagio.