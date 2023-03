Decameron presenta su campaña integral “Dile sí”, que apunta a todos los segmentos de interés de la marca, incluyendo trabajadores, clientes y aliados, aerolíneas y agencias de viajes, con la premisa de que “Tenerte aquí es tenerlo todo”.

“Durante mucho tiempo, y a raíz de la pandemia, solo escuchamos ‘no’: no hagas, no entres, no salgas. Ha llegado el momento de que todos los colombianos les digamos sí a nuestros deseos de viajar, conocer y disfrutar de nuevas experiencias”, dice Ximena Gómez, vicepresidente comercial de Hoteles Decameron.



La compañía es una de las marcas más reconocidas de la industria en Colombia, con presencia de hoteles en nuestro mercado bajo el concepto “todo incluido” (All Inclusive) en Cartagena, Santa Marta, San Andrés, el Eje Cafetero y Amazonas, además de los de Bogotá y Boyacá, y en México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Panamá y Perú, también tuvo que frenar su labor por culpa del coronavirus.



La cadena, sin embargo, tuvo el acierto de mirar en ese momento hacia adelante y fue así como gestionó, desde 2020, la gradual apertura de sus hoteles, siempre considerando las recomendaciones que se entregaban por parte de las autoridades sanitarias para el reinicio de actividades turísticas.



“Para nosotros, 2020 y 2021 fueron años de reapertura con base en un proceso de recuperación que nos permitió transmitirles un nuevo mensaje a nuestros clientes en toda la estrategia de comunicación, diciéndoles que tenerlos aquí era tenerlo todo. Eso, porque entendimos que nuestra razón de ser y el centro de cada una de las actividades que adelantamos lo conforman, precisamente, ellos”, afirma la vicepresidente comercial de la empresa.



En 2022, la compañía consolidó su crecimiento tras la pandemia con 30 de los 31 destinos nacionales e internacionales de su portafolio completamente abiertos y disponibles para los viajeros colombianos y procedentes de otras regiones del planeta.



“Es importante destacar que, durante el año pasado, registramos ocupaciones hoteleras iguales e, incluso, superiores a las de prepandemia, en especial en el segundo semestre. Esto nos ha llevado a seguir construyendo para proponerles nuevas experiencias a todos nuestros clientes”, dice la ejecutiva de la cadena.



Por eso, e inspirada en la premisa de transformar los sueños de sus viajeros en experiencias que emocionan, Decameron propone que durante todo 2023 les digan sí a sus sueños de volver a viajar, de conocer nuevos destinos o de regresar a aquellos que los cautivaron, y les digan sí a momentos inolvidables solos, en pareja, con amigos o en familia.



“Estamos convencidos de que cada vez existen más personas que sueñan con vivir unas vacaciones inolvidables y conectarse con las experiencias que ofrecen nuestros hoteles a escala nacional e internacional. ‘Dile sí’ es una campaña que nos inspira y llena de muchísimo entusiasmo ya que, en ella, destacamos el rol que cumplen los visitantes como eje central de toda buena experiencia, e invitamos a más personas a cumplir sus sueños y sumarse a aventuras que jamás se borrarán de sus recuerdos”, manifiesta la vicepresidente comercial de Hoteles Decameron.

Los clientes, en el centro de todo

La campaña “Dile sí” exalta los valores del eslogan que caracteriza a la empresa el (“Tenerte a ti es tenerlo todo”) y ratifica su compromiso con los turistas y los afiliados que sueñan con darle el “sí, quiero” a las vacaciones familiares soñadas, a la luna de miel deseada o al viaje de amigos que siempre han anhelado hacer.



“Viajar es algo que muchos aplazan por diversas razones, incluyendo costos, falta de asesoría adecuada o desconocimiento de la oferta existente en sus destinos de preferencia. Considerando eso, queremos darles mil razones a todos nuestros clientes para que le ‘Digan sí’ a realizar ese deseo”, explica Ximena Gómez.



Decameron considera que 2023 será un periodo de crecimiento y expansión, con la visión de una organización que tendrá una posición muy relevante dentro del sector turístico de nuestro país.



“Estamos convencidos de que ‘Dile sí’ es un mensaje de esperanza y anhelo que nos llevará a construir un año fuerte y retador en el turismo. Este es un compromiso que viene desde Fabio Villegas, el presidente de la organización, y que se extiende a toda la estructura interna de Decameron”, agrega la ejecutiva.



Por eso, “Dile sí” se ha convertido en una manera de encarar los retos que vienen. “Internamente, estamos llevando ‘Dile sí’ a cada aspecto relevante de nuestra labor diaria: ‘Dile sí’ a las transformación digital, ‘Dile sí’ a la rentabilidad, ‘Dile sí’ a la productividad o ‘Dile sí’ al talento humano. Si logramos entender que los sueños personales son posibles cuando se materializan los objetivos de la organización, construiremos un mejor futuro para todos al interior de la empresa”, explica Gómez.



Esto tiene, además, un efecto positivo en los servicios ofrecidos en los hoteles, con un alto grado de satisfacción de los huéspedes y mejores eficiencias en la labor de cada uno de los empleados de Decameron.

Facebook Twitter Linkedin

Hoteles Decameron Foto: Hoteles Decameron

“Hemos replanteado, por ejemplo, nuestros espectáculos en vivo para entregarles a las personas una mejor experiencia durante sus estadías. A esas actividades estamos integrando nuevas ofertas gastronómicas, recreativas y deportivas para que la vivencia en cada hotel de la cadena sea memorable. La agilidad que nos da la transformación digital no solo se presenta durante la compra de los planes, sino también desde el arribo a destino y a lo largo de la estadía”, indica la vicepresidente comercial.

Un año ideal para las nuevas experiencias

En Colombia, Decameron ofrece destinos de playa en Cartagena, San Andrés y Cartagena, con cerca de mil habitaciones en el archipiélago, más una oferta gastronómica variada y de servicios y espacios modernos. Incluso, la compañía dispone en San Andrés de la capacidad necesaria para llevar cualquier evento corporativo al éxito.



Los destinos de naturaleza, como el Amazonas, y culturales, como el Eje Cafetero, en donde tiene el único hotel temático agropecuario existente en el mundo, complementan el portafolio de entretenimiento que la compañía les brinda a visitantes colombianos y extranjeros en el país.



Los destinos internacionales en donde Decameron hace presencia entregan toda la experiencia propia de cada región, junto con gastronomía local y espectáculos propios de los países, con los que la empresa quiere conquistar a los clientes para que les digan sí a sus sueños de viajar al extranjero.