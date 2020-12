Digital House impulsa la transformación digital de las personas

Durante los últimos años, la escasez de talento digital se convirtió en un fenómeno global, y definitivamente en Colombia ocurre lo mismo. Según datos actuales, el país tendría un déficit de 35.504 estudiantes de carreras relacionadas a las tecnologías de la información para ingresar rápidamente al mercado laboral, considerando únicamente a las firmas de este sector.

Esta problemática se debe a varios motivos: por un lado, con el aumento de la penetración de internet se disparó el consumo de aplicaciones móviles y comercio electrónico, entre otros. Con este fenómeno comenzaron a multiplicarse datos de todo tipo para entender mejor tanto al consumidor en particular como al mercado en general. Esto ha llevado a las organizaciones de todas las industrias a tener la necesidad de contratar nuevos perfiles para llegar a los clientes con propuestas más personalizadas y relevantes. Por el otro lado, el avance en el campo de la tecnología es tal, que es posible implementar, entre otras soluciones, aquellas vinculadas con Inteligencia Artificial (IA) para automatizar tareas que hasta ahora realizaban los humanos, y otras de analítica de datos para anticiparse a futuros escenarios y tomar decisiones de negocio más asertivas.



En definitiva, de esto se trata la Cuarta Revolución Industrial que ya estamos viviendo, e implica cambios no solo en los trabajos sino en las habilidades que se requieren de los colaboradores, representando una real oportunidad de desarrollo profesional para las personas que se capaciten en disciplinas como marketing digital, ciencia de datos, data analytics, programación web full stack y diseño de experiencia de usuario, entre otras.



Pensando en los millones de puestos de trabajo que podrían ser ocupados por jóvenes y adultos, y en la ilimitada cantidad de emprendimientos digitales que se originarían si sus creadores conocieran las capacidades de las tecnologías emergentes, surgió Digital House en 2016 de la mano de un grupo de emprendedores apasionados por formar talentos en tecnología y disciplinas digitales para todos aquellos que, sin conocimientos previos, quieran estudiar programación web full stack, diseño de experiencia de usuario (UX), consultor certificado en Mercado Libre, data science y data analytics. En todos los casos, los contenidos se actualizan periódicamente y el seguimiento de cada alumno es personalizado.



El cofundador y presidente ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperín; los cofundadores del ‘unicornio’ Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne, que también es chairman de Endeavor Argentina; y Diego Pando, cofundador de Bumeran, junto con los emprendedores seriales Nelson Duboscq y Eduardo Bruchou, entre otros, dieron origen a esta institución educativa world class, creada específicamente para actualizar los conocimientos de los profesionales, y como una alternativa para quienes buscan capacitarse con cursos técnicos, cortos y basados en la práctica.



Para eso, no solo comenzaron a dictar clases en Argentina, sino que desarrollaron un método de enseñanza innovador sobre cuatro pilares fundamentales: aprender haciendo, aprender las bases, aprender a pensar y aprender a aprender. De esta manera, los conocimientos son adquiridos rápidamente y le permiten al graduado tener autonomía para seguir en la senda de la capacitación que demanda el mundo de hoy.



Uno de los secretos del método de enseñanza es combinar clases dinámicas y personalizadas en donde los estudiantes aprenden las metodologías que se utilizan en las organizaciones con lo cual son productivos desde el primer día. Los alumnos, además, acceden a un taller de Desarrollo Profesional que los ayuda a fortalecer su presencia en LinkedIn, mejorar su hoja de vida y afrontar con éxito las entrevistas laborales. Este plan ha dado sus frutos, pues hoy el 95 por ciento de los graduados que buscan activamente empleo, lo consiguen en menos de 6 meses.



El camino hacia el éxito local y la expansión regional



En el año 2016, las clases partieron con sesenta alumnos en el primer campus de la institución en Buenos Aires. El éxito en el método de aprendizaje que empezaron a aplicar, se evidenció rápidamente y esto hizo que el número de inscriptos creciera en los semestres posteriores, y que el concepto de Digital House resonara en distintas partes de la región, entre organizaciones de todos los tamaños y el ecosistema emprendedor global. De ahí que a los cofundadores les pareció oportuno darle la posibilidad de desarrollo profesional a más personas.



Luego comenzó el dictado de los cursos en Brasil en 2018, donde se posicionaron rápidamente. Ahora cuentan con unos 130 mil graduados en Latinoamérica, muchos de los cuales están trabajando en más de mil empresas. Asimismo, y por su excelencia, potencial de escalabilidad e impacto social, recibió inversiones de Kaszek Ventures, el fondo de inversión latinoamericano que apoya a organizaciones basadas en tecnología de alto impacto; y de TPG, el fondo de inversión global comprometido a lograr resultados sociales y ambientales medibles.



Los cursos a distancia ahora en Colombia



Dado que el equipo de investigación y desarrollo trabaja en Digital House con las últimas tendencias globales, creó un campus virtual para clases blended, es decir, que combinan las lecciones virtuales con las presenciales, cuidando siempre el seguimiento personalizado del alumno, para que cada uno viva una “experiencia Digital House” plena, que lo ayude a desarrollar sus habilidades digitales; este fue el paso previo al lanzamiento de los cursos 100 por ciento a distancia.



La pandemia aceleró los planes iniciales y comenzaron a impartir los cursos remotos. Así, la institución educativa descubrió que miles de personas del interior de Argentina y Brasil, deseaban adquirir conocimientos y destrezas vinculadas a las disciplinas más demandadas, lo que llevó a que se preguntaran si le ofrecían al resto de la región la misma propuesta, materializando el inicio de los cursos en Colombia.



En conclusión, ya están abiertas las inscripciones para estudiar a distancia varias opciones dentro de lo que es marketing digital. También es posible estudiar programación web full stack, diseño de experiencia de usuario (UX), consultor certificado en Mercado Libre, data science y data analytics. En todos los casos, la propuesta es la misma: aprender con base en la práctica, con contenidos que se actualizan periódicamente, con un método de enseñanza tan revolucionario como efectivo, y con un seguimiento personalizado. Si desea más información puede ingresar a digitalhouse.com.co.