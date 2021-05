Digital Career Fest, la feria laboral de Sitel Group

De acuerdo con el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo en el país se ubicó en 14,2 por ciento en marzo de 2021, tasa superior respecto al mismo mes del año pasado, la cual fue de 12,6 por ciento, sin embargo, en medio de este panorama y con el objetivo de contribuir a disminuir una brecha social y económica completamente marcada por la aparición del covid-19, algunas compañías decidieron apostarle al trabajo y beneficiar a los colombianos.

Este es el caso de Sitel Group, uno de los principales contact center del país y líder en el sector del BPO (Business Process Outsourcing), que cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de relaciones con el cliente, más de 7.000 colaboradores a nivel mundial, y que desde 1997, su año de fundación, ha venido trabajando en la transformación de una industria que, según proyecciones de la Asociación Colombiana de BPO (BPro), ha logrado un dinamismo notable y con proyección con un aumento de empleo del 25,8 por ciento más de lo esperado en el último año; dato que representa la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo.



Pero cuando el mundo entero empezó a vivir la crisis sanitaria que surgió de manera sorpresiva, las empresas tuvieron que tomar acciones inmediatas para poder continuar con sus labores garantizándoles a sus colaboradores estabilidad y seguridad, y en ese sentido, Sitel Group fue una de las que aprovechó cada una de las oportunidades que los desafíos le estaban brindando.



“Yo creo que ninguna empresa del sector estaba preparada para una situación así. Esta crisis ha hecho que cada una logre descubrir nuevas experiencias en su campo, y nosotros como Sitel, siempre vimos esto como una oportunidad porque gracias a ello nos expandimos. Antes estábamos solo en Bogotá, Barranquilla y Cali y ahora logramos migrar más del 90 por ciento de nuestras operaciones al trabajo remoto y estar en ciudades como Medellín y Bucaramanga”, afirma Verónica Cárdenas, especialista en marketing.



Sitel Group fue una de las organizaciones que implementó todas las medidas de bioseguridad hechas especialmente para aquellos empleados que aún a principios de la pandemia debían continuar trabajando en sus sedes. Además del debido distanciamiento social, jornadas de desinfección y toma de temperatura, tuvieron el aforo permitido, logrando así, cumplir con una estrategia basada en el cuidado y bienestar de sus asociados.



Las acciones llevadas a cabo por Sitel Group durante este último año, se vieron evidenciadas no solo en la seguridad de su fuerza laboral, sino también en la misión de seguir dando a conocer su gestión y desarrollar nuevas posibilidades en torno al desempleo.



Servicio, productividad y crecimiento



Consciente del rol que tienen las entidades de aportar a la calidad de vida de los colombianos y con la convicción de influir de manera positiva en cada uno de sus clientes y consumidores, Sitel Group tiene como propósito continuar su expansión en el país. Tal como se mencionó anteriormente, empezó en Bogotá abriendo su primer sede, continúo llegando a Cali y aterrizó en la ciudad de Barranquilla con un nuevo modelo conocido como MaxHub, en donde los empleados pueden seguir trabajando desde casa con comunicación directa con sus jefes y compañeros y al tiempo disfrutar de grandes espacios de esparcimiento, lo que significa que está orientado en un 30 por ciento a la productividad y en un 70 por ciento al bienestar de los mismos.



Las soluciones y servicios de Sitel Group se ofrecen por medio de diferentes canales. “Tenemos teléfonos, chats, correos electrónicos e incluso redes sociales. Todo lo hacemos en varios idiomas, principalmente en inglés a través de muchas industrias como tiendas comerciales y bancos, lo que demuestra que somos parte de lo que sería el ciclo de vida de un consumidor”, cuenta Carlos Samcam, director de operaciones de la compañía.



Y es que realmente la comunicación y la tecnología son esenciales, por lo que Site Group trabaja con Inteligencia Artificial (IA) o análisis de voz de la mano de una inversión que está centrada en cómo se puede capacitar y potenciar al personal para trabajar con esta tecnología, programas de cultura y salud que fomenten el ejercicio y la alimentación y la diversidad, equidad e inclusión, además de los programas de crecimiento y desarrollo interno.



1.000 vacantes, 1.000 oportunidades



Con el propósito de continuar con sus lineamientos y atraer talentos adecuados a la entidad bajo el eslogan ‘1.000 vacantes, 1.000 oportunidades’, Sitel Group creo ‘Digital Career Fest’, una feria con 1.000 vacantes dirigidas al servicio al cliente, ventas y soporte técnico, para mayores de edad que residan en Bogotá.



“Los candidatos realizaron su aplicación los días 5 y 6 de mayo donde tuvieron las respectivas entrevistas con 14 reclutadores. Estas no fueron vía telefónica, por lo que disfrutaron durante cuatro jornadas, cada una con 250 personas en el lobby, de un presentador, un dj, la oportunidad de conocer cómo funciona la compañía y ver las áreas y opciones de crecimiento mientras pasaban a cada entrevista con cámara. Las entrevistas tuvieron una duración de aproximadamente 7 minutos, donde verificamos el perfil y nivel de inglés, para posteriormente dar retroalimentación del proceso”, añade Daniel Rodríguez, especialista en reclutamiento y selección.



Las personas que no asistieron a las entrevistas durante el 5 y 6 de mayo también tendrán la posibilidad de ser entrevistadas en un futuro, ya que Sitel Group estará comunicándose con ellas para próximas ofertas.



La invitación es a que apliquen a una de las vacantes ingresando al link que se encuentra en las redes sociales de Sitel Group: Instagram, Twitter y Facebook como @SitelColombia.