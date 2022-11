Durante cualquier viaje es frecuente que las personas no solo tengan que lidiar con el estrés de los preparativos, muchos temen a enfermarse durante las vacaciones, por lo que es importante aprender cómo cuidarse y qué hacer para prevenir ciertas enfermedades.

La diarrea del viajero es un síndrome que afecta a miles de personas, en especial a aquellos que viajan a zonas tropicales o lugares con deficientes sistemas de agua potable.1 Se puede producir por múltiples microorganismos como virus, bacterias y parásitos. No obstante, la mayoría de casos se presentan por bacterias como la E. coli.( 2,3)



Esta patología genera síntomas de forma súbita y puede llegar a ser un calvario en esas vacaciones esperadas.



Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran: dolor abdominal y diarrea, en ocasiones también fiebre, vómito o sangre en las deposiciones. Usualmente dura entre tres a siete días, pero en unos casos se puede prolongar.(1,3)



El mayor riesgo de esta enfermedad es que puede generar deshidratación, en especial en personas con factores de riesgo como los niños pequeños, adultos mayores o personas con otras enfermedades. (4)



Todavía no hay vacunas que prevengan la diarrea del viajero. Por ello, la mejor forma de protegerse es evitar la ingesta de alimentos o agua contaminada.



Algunas de las recomendaciones son: no tomar agua de la llave, lavar adecuadamente las frutas y verduras, intentar alimentarse con comida preparada por uno mismo o seleccionar adecuadamente el lugar en donde se quiere comer.(2,3,4). De la misma manera, es fundamental realizar lavado de manos frecuente, en especial previo a la manipulación de cualquier alimento. (2)



Bueno y ahora, ¿qué pasa sí se contagia o algún familiar en el viaje? La mayoría de casos son leves, por lo que el manejo de la diarrea del viajero se basa en evitar la deshidratación.



Por esta razón, debe beber bastante líquidos. Se recomienda tomar suero oral (también conocido como sales de rehidratación), dado que estos ayudan a reponer el agua y electrolitos que se pierden con la diarrea. (1,2) Otras medidas qué podrían ayudar es la toma de probióticos o antidiarreicos, consulte a un profesional de la salud para definir cuál es el mejor tratamiento para usted.



En casos severos puede ser necesario la toma de antibióticos, pero esto se definirá de acuerdo al concepto médico, por lo que es importante evitar automedicarse. Sí presenta dolor abdominal severo, diarrea con sangre, vomito o fiebre incontrolable, o si los síntomas persistente por más de cuatro días a pesar del tratamiento, consulte a urgencias.



