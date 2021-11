Diabetes, una condición médica que requiere constancia y atención

Existen múltiples condiciones médicas que llegan a la vida y dan un giro, marcando un antes y un después. Una de estas es la diabetes, una enfermedad crónica, que avanza en silencio ante la falta de un tratamiento oportuno, generando complicaciones renales, cardiovasculares, entre otras.



Esta se destaca por una elevación excesiva de glucosa (azúcar) en la sangre; debido a que el páncreas no produce suficiente insulina o porque no puede utilizarlo adecuadamente.

Es por esta razón que un diagnóstico a tiempo es indispensable, ya que una persona que se expone a una elevación prolongada de la glucosa en sangre puede ver afectado negativamente su pronóstico y llevar a la aparición de una o varias complicaciones.



Sin embargo, con el paso de los años han surgido nuevas alternativas que hacen que la diabetes cada vez sea más fácil de controlar, siempre y cuando exista responsabilidad, constancia y compromiso para adherirse al tratamiento, asistir a los controles médicos y llevar una vida saludable, esto puede hacer la diferencia.



Como mencionamos previamente, un aspecto fundamental es seguir al pie de la letra el tratamiento indicado que le recomiende su médico, entre los tratamientos más usados se encuentra la insulina, hormona que regula el paso del azúcar de la sangre a las células para que pueda convertirse en energía, la insulina como medicamento cumple 100 años de su descubrimiento y se ha caracterizado por evolucionar, derrumbando muchos mitos para convertirse en una opción segura, precisa y fácil de administrar.



Su aplicación busca lograr las metas de control de glucosa y de esta manera, prevenir las complicaciones de la enfermedad. Actualmente las agujas son mucho más delgadas y cortas, lo que hace más cómoda su aplicación.



Sí, es posible vivir con diabetes

​

Casos hay muchos, a algunos les llega de sorpresa muy jóvenes, a otros mayores, pero hay algo en común: la disciplina y buena adherencia al tratamiento son sinónimos de éxito.



Uno de los objetivos más importantes tanto en su prevención como en su control es tener hábitos de vida saludables, por ejemplo, dejar de lado el sedentarismo y hacer ejercicio como mínimo entre 150 y 300 minutos por semana y comer de una mejor manera, teniendo un menú mucho más saludable, incluyendo por lo menos 5 porciones al día de frutas y verduras, estos son aspectos que se reflejarán en una mejor calidad de vida.



Al hacer referencia a algunos testimonios está el de Carlos Torres, un joven de 25 años, músico de la Filarmónica de Bogotá y a quien le llegó la noticia de que tenía diabetes tipo 1 hace 14 años.



Se dio cuenta por la sed constante, ganas de ir frecuentemente a orinar, y aunque estuvo en coma durante 6 meses hoy demuestra que se puede salir adelante. Enfrentar su miedo a las agujas, su voluntad y disposición hizo que esto sea parte del pasado y ha logrado que su hemoglobina glicosilada esté en la meta. Ahora vive con diabetes, pero sigue su vida cumpliendo sus sueños y metas.



Por otro lado, Jerónimo, un pequeño de 7 años también tiene diabetes tipo 1, la cual apareció en su vida en el 2020. Su constante pérdida de peso hizo que su mamá sintiera una alerta y lo llevara a realizarse exámenes, aquellos que indicaron que el niño tenía esta condición médica.



Juliana Ortiz, su madre, destaca que fue un choque de emociones luego de recibir esta noticia. “Inmediatamente salimos de la EPS empezamos este camino aprendiendo de esta situación”, indica.



Mientras que Jerónimo menciona que lo que más se le dificultó fue calcular la dosis de la insulina, pero con el paso del tiempo lo entendió y se le facilitó.



En los niños y jóvenes suelen presentarse síntomas como los mencionados, pero en los adultos es muy frecuente que no se presente ninguno, por esto es importante hacerse chequeos de glucosa en sangre periódicamente para lograr diagnosticar oportunamente la enfermedad.



Las personas adultas que viven con diabetes con gran frecuencia tienen otras enfermedades asociadas como la hipertensión y la dislipidemia, el hecho de tener varias de estas condiciones aumenta la probabilidad de tener complicaciones cardiovasculares futuras, por este motivo apuéstele a la triple meta cardiovascular: Controle su nivel de azúcar en la sangre, controle su tensión arterial y mantenga un colesterol normal.



Una apuesta que aporta



Una de las alternativas que buscan generar un cambio la tiene Sanofi mediante su campaña ‘Mucha azúcar en la sangre no es tan dulce como parece’, con la que busca concientizar y sensibilizar a pacientes, sus familiares y cuidadores sobre la diabetes, además los invita a todos a tener un rol mucho más activo ante esta enfermedad para que puedan disfrutar una vida más plena, larga y satisfactoria.



Para lograrlo crearon una iniciativa que no recurre al miedo, sino que se acerca a las personas por medio de un personaje simpático, amable y didáctico.



Se trata de una gota de sangre, una gota que se ve diferente porque, al igual que muchas personas en el mundo, tiene diabetes.



Cabe resaltar que por medio de esta apuesta Sanofi refleja su compromiso y busca que haya una mayor sensibilización sobre la importancia de la prevención y de consultar al médico de forma frecuente para medir los niveles de azúcar en la sangre, ya que en diversas ocasiones se puede pensar que internamente todo está bien, cuando en realidad no es así.



Hacer cambios hacia un estilo de vida más saludable, controlar la triple meta cardiovascular y tener citas con su médico periódicamente suelen hacer la diferencia en esta enfermedad, lleve a su mente este mensaje: Realmente ‘Mucha azúcar en la sangre no es tan dulce como parece’, así que comprométase consigo mismo a tener hábitos de vida saludables para prevenir la diabetes y sus complicaciones.



Únase al foro ‘Diabetes: Cómo actuar y prevenirla’



El próximo 16 de noviembre se realizará un encuentro virtual en donde se tocarán temas relevantes en torno a esta condición. La cita es a las 9:00 a.m. a través de ElTiempo.com y el canal de YouTube de El Tiempo.