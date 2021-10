Día sin IVA: la apuesta de Falabella para el próximo 28 de octubre

El próximo 28 de octubre se realizará a nivel nacional la primera de las tres fechas asignadas del día sin IVA para beneficiar la reactivación económica. Y es que, en medio de la emergencia sanitaria, el comercio en general se vio afectado debido a la disminución de las ventas y la clausura de varios negocios, de lo que da cuenta un informe del Dane que señala que, entre enero y octubre del 2020, frente al mismo periodo del 2019, el país perdió 509.370 micronegocios, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores.

En línea con lo anterior, para continuar estabilizando la salud financiera del territorio nacional, se vienen realizando una serie de estrategias que han permitido que todos los sectores que componen la economía surjan de nuevo y de los cuales hacen parte líderes del comercio latinoamericano como el caso de Falabella.



Falabella le abrirá sus puertas y diferentes canales de atención a todos los colombianos que el próximo 28 de octubre estén interesados en hacer compras virtuales y presenciales en las categorías de vestuario, calzado, accesorios, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, juegos y útiles escolares con los mejores precios, no solo para la primera jornada, sino también para el 19 de noviembre y 3 de diciembre de este mismo año.



Desde que empezaron las jornadas del día sin IVA, los consumidores han estado expectantes de poder adquirir a un menor costo todo aquello que necesitan. En ese sentido, Falabella se está preparando para ofrecerles la mejor experiencia de compra omnicanal abriendo todas sus tiendas bajo estrictos protocolos de bioseguridad, fortaleciendo su logística para atender los pedidos de manera rápida y eficiente y triplicando la capacidad de sus servidores para soportar las más de cuatro millones de visitas que espera recibir.



Falabella recomienda



Pensando en las personas que efectuarán compras durante el día sin IVA, el equipo de Falabella hace algunas recomendaciones para que aprovechen al máximo esta oportunidad.



Para empezar, se aconseja definir un medio de pago con anticipación, ya sea efectivo o electrónico y elegir con anterioridad qué es lo que se va a comprar. De igual manera, es clave tener en cuenta que no todos los productos están exentos de IVA, por lo que es importante revisar que los precios no excedan el monto definido por las autoridades para que aplique el beneficio.



Por otro lado, es fundamental no dejar las compras para el final del día, pues los productos con exención se podrían agotar, aun cuando en el caso de Falabella, la compañía suplió tres veces más su capacidad de inventario.



Por último, es crucial recordar que se pueden adquirir hasta tres (3) unidades del mismo género, por ejemplo, tres camisas, tres pantalones, tres computadores, tres licuadoras, etc., pues en caso de que el comprador no cumpla con dichas cantidades, el comercio no podrá aplicar el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional, y por ende, deberá anular la transacción. Asimismo, pide tener en cuenta que los precios entre los distintos canales de venta digitales pueden variar y que la forma de calcular el precio final sin IVA es tomando el precio original o precio con descuento, si lo hay, y dividirlo por 1.19.



Entrega de los productos



Los tiempos de despacho a domicilio se establecerán en www.falabella.com.co a la hora de hacer la compra. Tenga en cuenta que las fechas no podrán ser modificadas, ya que la entrega debe darse dentro de las dos (2) semanas siguientes a la emisión de la factura. Es importante ingresar de forma correcta la dirección y los números telefónicos para que el equipo de Falabella se comunique en caso de que sea necesario.

Para más información ingrese a www.falabella.com.co/falabella-co/page/dia-sin-iva. Sus tiendas físicas abrirán de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que en su ecommerce se podrán iniciar las compras desde las 00:01 a. m. hasta las 11:59 p. m.



Para resolver dudas adicionales sobre el día sin IVA en Falabella puede ingresar a https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/dia-sin-iva o contactar a Servicio al Cliente a través de los distintos canales: https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/servicio-al-cliente?staticPageId=13000002