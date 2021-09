Día Mundial del Corazón, ¿sabe usted cuál es el ritmo de sus latidos?

En el Día Mundial del Corazón bien vale la pena hacer referencia a una de las enfermedades que está catalogada como una de las mayores causantes de consulta y hospitalización en el ámbito mundial.

Se trata de la fibrilación auricular, de acuerdo con el Dr. Luis Carlos Sáenz, director del Centro Internacional de Arritmias de la Fundación CardioInfantil, es la arritmia cardiaca (desorden del ritmo) más común que se presenta en la práctica clínica y que consiste en el remplazo del ritmo eléctrico cardiaco organizado (sinusal) originado en las aurículas (cavidades superiores del corazón) por un ritmo desorganizado o caótico.



En relación con sus síntomas, explica que –al igual que la mayoría de las arritmias– esta se caracteriza por dar señales de palpitaciones, las cuales –afirma– característicamente son irregulares con cambios intermitentes en su frecuencia.



“Usualmente los pacientes refieren esta sensación de palpitación como un “aleteo” del corazón que puede durar minutos, horas e incluso días. Estas palpitaciones, además, pueden acompañarse de falta de aire (disnea), opresión en el pecho, mareo e incluso pérdida del conocimiento. Es importante señalar que algunos pacientes con fibrilación auricular no presentan síntomas, lo cual se ha asociado con incremento en el riesgo de presentar complicaciones asociadas a la arritmia por consulta tardía”, precisa Sáenz.



Así mismo, este experto manifiesta que la fibrilación auricular suele presentarse en pacientes con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad de las válvulas del corazón, falla cardiaca, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, obesidad y también en aquellos con ronquido que presentan apnea de sueño.



Y agrega que algunos hábitos también han sido asociados con la aparición de la arritmia como sedentarismo, tabaquismo y el consumo de alcohol. Adicionalmente, advierte que con el incremento de la edad también aumenta progresivamente el riesgo de aparición de esta arritmia, especialmente luego de los 70 años.



“De hecho, el riesgo de aparición de esta arritmia en cada individuo no es siempre el mismo y puede incrementar con el paso del tiempo y la aparición progresiva de los factores de riesgo mencionados. De manera menos frecuente la fibrilación auricular puede aparecer en pacientes relativamente jóvenes y sin factores de riesgo en quienes la arritmia en algunos casos podría asociarse con trastornos hereditarios del ritmo eléctrico (canalopatías) o con enfermedades inflamatorias o infiltrarivas del musculo cardiaco”, anota Sáenz.



Diagnóstico a tiempo, vital



Esta enfermedad, que afecta a una de cada cuatro personas mayores de 40 años durante su vida, puede ser progresiva y hacerse mas compleja y difícil de tratar con el tiempo, por lo que un diagnóstico oportuno y el inicio de tratamiento adecuado son fundamentales para evitar que aparezcan las complicaciones asociadas con este tipo de arrimtia.



Diferentes estudios publicados han documentado que la fibrilación auricular se asocia con disminución de la calidad de vida, depresión, demencia de origen vascular, así como padecer trombosis cerebral. La fibrilación auricular también se asocia con riesgo incrementado de muerte relacionada con la aparición de las complicaciones descritas, primordialmente de trombosis cerebral y falla cardiaca.



Es importante aclarar que el riesgo de aparición de estas complicaciones es diferente de paciente a paciente e incrementa con la presencia de factores de riesgo cardiovascular y primordialmente cuando su tratamiento no es óptimo.



Según el Director del Centro Internacional de Arritmias de la Fundación CardioInfantil, el diagnóstico de fibrilación auricular se confirma de manera estándar mediante el registro de la arritmia en un electrocardiograma común (de 12 derivaciones) o mediante test de Holter de 24 horas.



“Existen otros métodos para poder registrar arritmias como marcapasos, monitores cardiacos implantables y más recientemente mediante tecnología portable de disposición comercial al público como celulares y relojes inteligentes. Estos métodos tienen la capacidad de registrar ritmos auriculares rápidos, pero son susceptibles de ser confundidos con interferencia electromagnética o arritmias diferentes de fibrilación auricular”, aclara Luis Carlos Sáenz.



Por esa razón, indica que esta clase de métodos no son considerados estándar para el diagnóstico de fibrilación auricular y que siempre la información proveída por estas tecnologías debe ser revisada por un especialista para corroborar o descartar el diagnóstico.



Cuál es el tratamiento

De acuerdo con el Dr. Sáenz, el tratamiento de esta arritmia tiene objetivos primordiales como son la prevención de complicaciones (primordialmente la trombosis), la prevención de la progresión de la misma, y el control de los síntomas.



En esa línea, explica que la necesidad de tratamiento para prevenir la trombosis dependerá del riesgo de cada individuo, lo cual se determina mediante escalas en las cuales se asignan puntos para cada uno de los factores de riesgo relacionados (CHA2DS2-VASc).



“En presencia de riesgo incrementado se indica terapia anticoagulante. Por otro lado, la prevención de progresión de la arritmia se hace mediante el adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular y adicionalmente mediante el uso de medicamentos antiarrítmicos. Recientes estudios han demostrado que, en pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular de menos de un año, el mantenimiento en ritmo normal independientemente de la presencia de síntomas se asocia con menor riesgo de aparición de complicaciones asociadas a la arritmia. En ese sentido, la vigilancia mediante monitoria electrocardiográfica prolongada es esencial para verificar que se cumpla este objetivo y poder ofrecer tempranamente otro tipo de terapia como ablación con catéter cuando los medicamentos antiarrítmicos han fallado”, recalca.



Al respecto de la ablación con catéter para fibrilación auricular, Sáenz puntualiza que es una opción terapéutica mucho más efectiva para el control de los síntomas que el uso de medicamentos antiarrítmicos, el cual es el tercer objetivo de tratamiento.



Adicionalmente, según este experto, la ablación ha demostrado disminuir efectivamente la progresión de la arritmia en la mayoría de pacientes cuando es indicada a tiempo y también disminuye el riesgo de hospitalización e incluso la mortalidad en grupos específicos de pacientes como los que son diagnosticados con falla cardiaca.



Esta terapia de ablación además es avalada como tratamiento de primera elección (a cambio de los medicamentos antiarrítmicos) en pacientes relativamente jóvenes y que no tengan factores de riesgo cardiovascular con el fin de evitar su progresión y cuando es realizada en centros especializados con alta experiencia en el procedimiento.



Por estas razones, la ablación con catéter para fibrilación auricular es uno de los procedimientos para tratamiento de arritmias realizados con más frecuencia a nivel mundial, según lo menciona el Director del Centro Internacional de Arritmias de la Fundación CardioInfantil.



