¿Deuda pendiente? ¡Le decimos cómo liquidar!

Cuando se trata de vivir sin deudas, el panorama en el país se torna cada vez más difícil, por lo que un gran porcentaje de la población se ha visto en la necesidad de adquirir obligaciones financieras para cubrir otros gastos, por lo tanto, al no cumplir con los debidos acuerdos de pago, estarán sin tranquilidad crediticia, con reportes negativos, y sobreendeudados.

Pero actualmente nadie está exento de entrar a las listas negras de las centrales de riesgo por incumplimiento de los pagos, aún más después de la crisis económica que dejó la emergencia sanitaria en Colombia, y aunque se debe mencionar que el proyecto de ley ‘Borrón y cuenta nueva’, de ser aprobado, eliminaría las marcas del historial crediticio de quienes se pongan al día con sus obligaciones, siempre y cuando lo hagan con las condiciones que se estipulan en la ley, existe una alternativa que garantiza salir de deudas, y además, aprender a manejar las finanzas personales: la reparación de crédito.

Resuelve tu Deuda es una reparadora de crédito mexicana que empezó a funcionar desde el año 2009, y hace parte de la Asociación Fintech del territorio nacional con presencia en España, Portugal, y México.



El modelo de negocio de la compañía está basado en brindarle ayuda a quienes desean, pero no pueden pagar sus obligaciones, creándoles planes de ahorro que varían dependiendo de la capacidad de pago de cada uno. Asimismo, son los expertos de la firma quienes llegan a acuerdos con los acreedores, obteniendo descuentos que rondan el 53 por ciento sobre el valor total del adeudo.



Lo anterior, es posible con los recursos propios del cliente, gracias a los planes de ahorro programado que se diseñan a la medida, previniendo que acudan a otras modalidades de crédito que empeorarían la situación financiera de los mismos.



Pero seguramente se estará preguntando cuáles son esos requisitos para poder ingresar al programa, y en ese sentido, lo hacen personas que tengan una o más deudas que juntas superen los $5.000.000 en tarjeta de crédito, créditos de libre inversión o almacenes de cadena, y que, presenten uno o más atrasos en el pago de su deuda. Debe tener en cuenta que aunque en Resuelve tu Deuda no pueden garantizar un porcentaje de descuento, pues son los acreedores quienes lo determinan, la manera en la que garantizan su trabajo, es que si no logran descuentos, no cobran comisión de éxito, pero cuando se analizan la cantidad de deudas que han liquidado en toda su operación, se demuestra que realmente consiguen hacer una excelente labor.

El éxito de esta alternativa se evidencia porque a lo largo de sus 6 años de operaciones en el país, han atendido a más de 60 mil clientes, liquidando más de 200 mil deudas, y cambiándole la vida a más de 35 mil graduados (personas que logran la liquidación total de sus obligaciones por medio de las negociaciones de Resuelve tu Deuda), quienes tienen la posibilidad de monitorear por medio de la aplicación, el avance de su programa y contar con el respaldo de todo un equipo de servicio al cliente que irá resolviendo cada una de sus dudas.



Con esta misión, Resuelve tu Deuda pretende generar una cultura de planificación financiera en los colombianos con el fin de evitar que recaigan en los problemas económicos, aportando al hábito del ahorro, creando presupuestos y utilizando los productos crediticios adecuadamente para que luego se reincorporen al sistema bancario.



En conclusión, si usted recurre a la única reparadora de crédito en Colombia, obtendrá por garantía no endeudarse más, tener asesorías financieras y descuentos, y dejar las deudas a un lado para disfrutar de la libertad económica.