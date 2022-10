Después de tres años en los que ARTBO, programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá, exploró otros formatos debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, vuelve ARTBO |Feria Internacional de Arte de Bogotá en su formato y fechas tradicionales, del 27 al 30 de octubre de 2022 en el Gran Salón de Corferias.

En su edición número 16, ARTBO Feria será la plataforma de 51 galerías provenientes de 15 ciudades y 6 países —Brasil, España, Argentina, Bélgica, Chile y Colombia— y más de 300 artistas en exhibición. Además, presentará novedades en la configuración de su espacio y reconocidos curadores en sus distintas secciones comerciales y no comerciales, que la reafirman como una de las vitrinas culturales de más trascendencia en las artes plásticas de Colombia y como el eje central del circuito artístico colombiano.



María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá, convocó a la ciudadanía a disfrutar de los cuatro días de arte en el gran salón de Corferias: «Durante estos tres años, la exacerbación de la virtualidad nos recordó la importancia de la presencialidad, el privilegio que significa contar con espacios de intercambio cultural, de poder visitarlos y sostener conversaciones sin la mediación de una pantalla. ARTBO Feria no solo es una visita ineludible en el circuito del arte a nivel mundial, sino un espacio que nos permitirá reunirnos de nuevo para conversar y disfrutar de propuestas de vanguardia, obras de gran formato, espacios de aprendizaje, arte emergente y publicaciones que son a la vez objetos artísticos. Queremos que celebren con nosotros este regreso».

Equipo curatorial

Las exhibiciones artísticas que trae ARTBO Feria en 2022 contaron con una estricta y minuciosa curaduría de expertos del sector. Entre ellos, cabe destacar a Gabriela Rangel (Venezuela), curadora, escritora e investigadora independiente establecida en Brooklyn, Nueva York. Recientemente se desempeñó como directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2019-2021) y de 2004 a 2019 fue directora de artes visuales y curadora en jefe de Americas Society en Nueva York.



Asimismo, participa Inti Guerrero (Colombia), co-curador de la 24 Bienal de Sídney y tutor del programa de Estudios Curatoriales de la Royal Academy of Fine Arts-KASK, Ghent. Guerrero ha curado exposiciones en Asia, Europa y América Latina, incluyendo el Institute for Tropical and Galactical Studies de la Yokohama Triennale 2020, A Chronicle of Interventions, Tate Modern, Londres (2014) y A Transatlantic Affair.



También acompaña esta edición de la feria Simon Castets (Francia), director de iniciativas estratégicas en Luma Arles y Presidente Ejecutivo del Swiss Institute de Nueva York. Además de las exposiciones en el Instituto Suizo, su trabajo reciente como comisario incluye el premio de Arte Samdani para la Cumbre de Arte de Dhaka, Rachel Rose en el Museo de Arte de Aspen, y el proyecto de investigación 89plus, cofundado con Hans Ulrich Obrist.



Por último, cabe mencionar a Alejandro Martín (Colombia), matemático y filósofo que encontró en la curaduría un espacio para la investigación y puesta en común de problemáticas clave en el contexto contemporáneo. Trabajó como curador en el Museo La Tertulia (Cali) entre 2014 y 2021 y fue director artístico del 45 Salón Nacional de Artistas en el año 2019.

Secciones

ARTBO Feria reúne galerías nacionales e internacionales, curadores, artistas y obras de arte en diferentes formatos y soportes, enfocándose en calidad y diversidad, a través de secciones comerciales y no comerciales.



Secciones comerciales



En la sección principal participarán galerías consolidadas, emergentes y de vanguardia como resultado de un proceso de selección a cargo de un comité conformado por figuras destacadas de la escena artística nacional e internacional.



Esta muestra está conformada por Adrián Ibáñez Galería, Alonso Garcés Galería, Beatriz Esguerra Arte, Casas Riegner, Casa Hoffmann, Doce Cero Cero 12:00, Espacio Continuo, FORO.SPACE, Galería Elvira Moreno, Galería Sextante / Taller Arte Dos Gráfico, GRIS Galería, La Balsa Arte, Galería La Cometa, LA Galería, LGM Galería, Nueveochenta, Otros 360°, Policroma, Salón Comunal, SGR Galería, SKETCH (Colombia), mor charpentier (Colombia-Francia), Instituto de Visión (Colombia-Estados Unidos), El Museo/Fernando Pradilla (Colombia-España), Rolf Art, Waldengallery (Argentina), Central Galeria, Galeria LUME, Vermelho, Verve, Max Estrella, Galería Quadra, ZIPPER Galeria, Galeria Athena (Brasil), Nordés, Galería Zielinsky, Alarcón Criado (España), Factoría Santa Rosa (Chile) y Newchild (Bélgica).



En referentes, Gabriela Rangel (Venezuela) curadora, escritora e investigadora independiente, propone activar la memoria de la exposición colectiva Ante América, curada en 1992 por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Weiss, y organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Rangel pone en correspondencia esta exposición a manera de palimpsesto junto a un cúmulo de obras de artistas contemporáneos del hemisferio, dejando como centro de este relato a Bogotá, treinta años después de la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.



En proyectos, Inti Guerrero (Colombia) (director Artístico de la 24 Bienal de Sydney) reúne, bajo el título proyectos de nación, vocabularios visuales y sonoros que no solo revelan las secuelas de proyectos de nación fallidos, sino también celebran el deseo, el humor y el goce como resguardos críticos ante la eminente sombra apocalíptica del futuro. Algunos artistas de la curaduría hacen referencia a las tecnologías y conocimientos ancestrales; otros parten desde la distopía de las ruinas dejadas por las utopías desarrollistas mientras otros encuentran la belleza en las formas de resistencia que engendra el tejido urbano.



En la sección Sitio se reunirán propuestas de arte moderno y contemporáneo, incluyendo performances, instalaciones y piezas escultóricas. Para esta edición, se exhibirán en el Gran Salón de Corferias obras de los artistas Leonel Castañeda (Colombia), Karen Aune (Brasil), Federico Ovalles (Venezuela), Ricardo Cárdenas (Colombia), Alejandro Tobón (Colombia), Carlos Rojas (Colombia), Luis Caballero (Colombia) y Robert Llimós (España).



Secciones no comerciales



En la sección Artecámara, a cargo de Alejandro Martín Maldonado (Colombia) matemático, filósofo y curador, se exhibirá el trabajo de jóvenes promesas del arte colombiano sin representación comercial de una galería. Bajo el título Nada volverá a ser como antes 32 artistas, 2 dúos y 1 colectivo explorarán distintas sendas de transformación, que van desde una reflexión sensible sobre la memoria del conflicto y todos esos futuros que han sido segados, hasta una radical transformación de la forma de entendernos como animales y como parte de un entorno que nos hemos negado a escuchar.



Foro, componente académico de ARTBO Feria curado por Simon Castets (Francia), director de Iniciativas Estratégicas de Luma Arles, en colaboración con Luma, parte de la compleja trayectoria del Gótico Tropical, a través del lente de las propias mitologías oscuras de Provenza. Bajo el título SPF 666: Gótico Provenzal, Castets aprovecha el espíritu transgresor del Gótico Tropical como matriz generativa para explorar espectros inquietantes y respuestas culturales: la perdición medioambiental, el fantasma del colonialismo y el pensamiento mágico. El ingreso a Foro no tendrá costo.

​

La sección Libro de Artista reúne editoriales que han explorado el libro como medio artístico, con el propósito de fomentar la investigación, creación y experimentación en el arte. Para esta edición, la curaduría está a cargo de Caín Press con la propuesta titulada Ups, algo salió mal.



Finalmente, articularte agrupa laboratorios y talleres diseñados para acercar al público al arte a partir de la interacción en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. La curaduría de este año está a cargo de Paulo Licona, María Adelaida Samper y Gabriel Zea y se titula Un estudio del paisaje. En este espacio, se revisará de qué forma la producción artística puede informar y promover la restauración de los vínculos sociales que se desdibujaron durante la emergencia sanitaria.



Aliados



Horarios y boletería



Octubre 27-29, 2022

12:00 m. – 8:00 p.m.



Octubre 30, 2022

12:00 m. – 7:00 p.m.



Boletería público general COP 32.000

Boletería clientes Banco de Bogotá (descuento 10 %) COP 28.800

Boletería estudiantes COP 15.000* Entrada sin costo a la programación de FORO

Acerca de ARTBO



Hace 18 años, ARTBO nació como una plataforma de circulación de las artes plásticas del país. Hoy ha logrado consolidarse como uno de los programas más influyentes en el circuito artístico bogotano y como un referente en Latinoamérica.



A lo largo del año, el programa desarrolla diferentes iniciativas para fortalecer el sector:



• ARTBO | Feria Internacional de Arte de Bogotá

• ARTBO | Fin de Semana

• ARTBO | Salas y ARTBO | Salas Itinerante

• ARTBO |Tutor, foros y conferencias