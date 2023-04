Después de llevar 13 años como empleado, periodo en el cual laboró para reconocidas empresas como Tecnoquímicas, Colgate Palmolive y Johnson & Johnson (donde ocupó cargos gerenciales), Juan Nicolás Henríquez –aún trabajando para otra organización–comenzó a darle forma a la compañía pionera en el ámbito global en usar la tecnología de microperlas para la recuperación de enfermedades y cirugías.

Así, hace ya 16 años, Desknza® empezó a fabricar y comercializar cojines anatómicos rellenos con microperlas, los cuales se destacan por ser muy anatómicos y porque se adaptan muy bien a las diferentes curvas del cuerpo, lo que los hace altamente cómodos.



De acuerdo con Henríquez, la tecnología de microperlas es muy eficiente y cómoda, ya que las perlas al interior del cojín se desplazan en múltiples direcciones y se acomodan de manera perfecta al cuerpo del usuario. Esto permite generar altos niveles de confort, pues el relleno no genera puntos de presión, ya que no se comprime, como sí sucede con las espumas. En lugar de eso, el relleno de microperlas se mueve y en conjunto con la tela lycra, que se estira, se obtiene una adaptación altamente anatómica y cómoda.



“Lo anterior nos llevó a enfocarnos en el canal de tiendas ortopédicas y a aprender mucho sobre anatomía, diseño, curvas y, en general, de espesores, grosores y formas apropiadas para dar soporte al cuerpo a lo largo de los años. Hemos colaborado con varias fisioterapeutas para lograr productos de alta calidad que generan bienestar en los pacientes y les permiten tener un proceso de recuperación más cómodo, mejorando su calidad de vida, especialmente en un momento clave como es una recuperación”, afirma el CEO y socio mayoritario de Desknza®.



Igualmente, el conocimiento que esta empresa ha desarrollado en la línea de salud la llevó a lanzar varios productos para el hogar y para otras actividades cotidianas como ver televisión, manejar, dormir, viajar y, próximamente, para motociclistas y accesorios para estar cómodo en la piscina y la playa.



De esta manera, Henríquez aclara que el mercado de Desknza® es un nicho que no cubren las grandes empresas conocidas del confort y que han logrado desarrollar un modelo de distribución sólido, con buenos costos, alta calidad, cobertura nacional y óptimos programas de entrenamiento digital, así como posicionamiento en los indexadores de Google Search, como una empresa referente en ciertas patologías o requerimientos.

El confinamiento, una gran oportunidad

Contrario a lo que les sucedió a muchas compañías, el periodo de pandemia significó un ‘viento a favor’ para Desknza®, puesto que las personas buscaban productos para mejorar el confort en el hogar, para teletrabajar, dormir mejor y ayudar a lograr un sueño reparador.



En este sentido, ese difícil periodo para la humanidad fue un catalizador que disparó el crecimiento acelerado de algunas referencias que resolvían necesidades de microajuste en sillas del hogar para el trabajo remoto, para ayudar a distensionar los músculos del cuello y la zona cervical y la lumbar, muchas patologías de espasmos y tensiones relacionadas con los músculos de la espalda. “Durante la pandemia, solo paramos dos semanas y luego regresamos a suplir la amplia necesidad de muchas personas y pacientes”, recuerda Juan Nicolás Henríquez.



Lo anterior, también generó un gran movimiento para el cuidado en casa, ya que los hospitales y clínicas prefieren que los pacientes se recuperen en casa y no se expongan a patógenos; así que, tras la emergencia sanitaria, el negocio de salud –que es el núcleo de esta empresa– ha seguido creciendo, logrando codificaciones importantes en cadenas como Farmatodo, Locatel, Homecenter, Drogas La Rebaja, Tecnomédica, Amanecer Médico y Ortopédicos Futuro, entre otros , al igual que la posibilidad de codificar nuevas referencias en los clientes existentes, debido a la nueva demanda que se ha venido generando.



Según el directivo, el tema de dormir bien, igualmente, ha sido una vertical de ventas incrementales desde hace 4 años, donde han logrado desarrollar almohadas y ‘body pillows’ (almohadas largas de 23 por 110 cms) altamente cómodas, frescas y anatómicas, incluso con diversos niveles de firmeza, para satisfacer de la mejor manera el gusto y la adaptación a la fisiología de cada persona.



Todas estas creaciones han hecho que Desknza® haya sido merecedora de distintos premios y reconocimientos, que destacan la innovación y el modelo de negocio, como ‘Valle Impacta’, de la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación Bolívar Davivienda (2015 y 2022); Tecnologías de la industria 4.0 en pymes y adopción de tecnologías en el clúster de Moda, con iNNpulsa y la Cámara de Comercio y, por último, el programa Fábricas de Internacionalización de ProColombia (2021-2022).



“Respecto a este último, hace 15 días estuvimos en nuestra primera rueda de negocios internacional en Perú, con excelentes resultados, logrando mucho interés en todas las citas de negocio realizadas”, asegura el CEO, quien además resalta que el objetivo estratégico número uno de la organización es exportar a todo el mundo (iniciando con Perú, México y España) y convertirse así en una empresa global.



No obstante, el ejecutivo aclara que cuando ellos llegan a otras latitudes no lo hacen ofreciendo solo un producto, sino un modelo de acompañamiento para acelerar la penetración de la categoría en el mercado, y que incluye activos digitales, materiales para entrenamiento y la optimización de SEO para potenciar las páginas web de los clientes (subdistribuidores).



Desknza® tiene un producto para mejorar la calidad de vida, por lo que los interesados en descubrir el confort a otro nivel pueden ingresar a: www.desknza.com o visitar cualquiera de sus 380 puntos de distribución a nivel nacional.