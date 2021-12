La diarrea es un problema muy común en los niños menores de cinco años y cuando se presenta con episodios múltiples puede llevar a los pequeños a complicaciones graves como la deshidratación y la desnutrición. Debido al retorno a las clases y a los virus que hoy abundan, se está convirtiendo en una enfermedad generalizada.



Por eso hablamos con el doctor Felipe Milanés, quien nos brinda algunos consejos al respecto.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe estadístico del 2019, cerca de 525.000 niños menores de 5 años mueren al año, por enfermedades diarreicas, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimientos. Además, en ese mismo lapso y rango de edad, se presentan aproximadamente1.700 millones de casos en el mundo anualmente.



¿Pero por qué se produce y cómo puede tratarse y evitarse?



¿Qué es la diarrea? “Es el aumento en la frecuencia en el número de deposiciones, que difiere del patrón normal del niño y cambio en la consistencia a blanda o líquida. La diarrea aguda dura menos de dos semanas y tiene unos síntomas adicionales a la consistencia acuosa o blanda, como que puede tener sangre o moco y la materia fecal puede llegar a flotar, lo que indicaría un in- cremento en la grasa presente en ésta. Otro síntoma es la urgencia que consiste en que el niño o la niña tienen que ir rápidamente al baño porque no pueden aguantar la deposición”, revela el doctor Felipe Milanés.



La diarrea no es buena o mala, es un mecanismo de defensa del cuerpo, puede ser infecciosa, cuando hay una bacteria, un vi- rus o parásito, o no infecciosa. El cuerpo lo que hace es alterar el balance absorción -excreción reclutando más agua hacia la luz del intestino para intentar barrer el agente invasor y evitar una colonización. Por eso, no es aconsejable darles a los niños medicamentos antidiarreicos inhibidores de la motilidad intestinal (ej. Loperamida).



"Una de las complicaciones más usuales e importantes es la deshidratación y ocurre si el paciente pierde muchos líquidos (agua y electrolitos) debido a las deposiciones sin que pueda recuperarlos con rapidez", asegura el doctor Milanés.





¿Qué puedo hacer para rehidratarlo?



Es indispensable la hidratación con soluciones de rehidratación, que pueden beber de a sorbos y según la tolerancia de cada niño. Cuando se evidencie la recuperación, reanude su alimentación gradualmente.



¿Existe alguna ayuda adicional en casa para el tratamiento de los síntomas de la diarrea?



Los probióticos pueden ayudar al manejo.



¿Qué son los probióticos?



Son microorganismos vivos, que, administrados en cantidades adecuadas, ayudan a equilibrar la población de bacterias en el intestino, y a prevenir la expansión de cepas causantes de enfermedades. Los más empleados en la práctica clínica incluyen levaduras como la Saccharomyces boulardii. Se recomiendan como tratamiento complementario, pues pueden ayudar a reducir la intensidad y duración de los síntomas.



¿Por cuánto tiempo debo brindárselos?



Por cinco días, dos veces al día, inicialmente y si la diarrea persiste, consultar al médico.



Otras alternativas



Además de los probióticos existen otras alternativas para tratar los cuadros de diarrea y la deshidratación que a veces puede llegar a ocasionar. El Dr. Milanés añade que, además de las sales, existen soluciones de rehidratación oral que se pueden conseguir en farmacias y son adecuadas para rehidratar a los niños que no estén presentando vómito.



En la misma línea, los suplementos con zinc son buenos aliados en estas situaciones “porque se ha demostrado que disminuyen la duración y severidad de episodios diarreicos y son bien tolerados por los niños”. (1)



Se utilizan porque el zinc es un micronutriente esencial para la síntesis de las proteínas, para el crecimiento celular y para el funcionamiento del sistema inmune. Además, está involucrado en el transporte intestinal de agua y electrolitos, e incluso ayuda a que no haya reinfección en los niños alrededor de 2 o 3 meses después del cuadro diarreico. Se pueden suministrar 20 mg por día en niños mayores de 6 meses y 10mg en menores de 6 meses por un periodo de 10 a 14 días, (1)



Ahora bien, es importante mantener una alimentación adecuada mientras existen las deposiciones y aun cuando ya el paciente se encuentra en etapa de mejoría, para complementar la recuperación. En el caso de los niños, es importante iniciar su alimentación o dieta usual lo más pronto posible.



Jugos de frutas, gaseosas o bebidas deportivas son usados con regularidad, pero hay que aclarar que “no son sustitutos de las soluciones de rehidratación oral porque pueden empeorar el cuadro diarreico.



En cuanto a los antidiarreicos inhibidores de la motilidad intestinal o antipropulsivos, que actúan sobre los síntomas y no las causas, el especialista explica que este tipo de medicamentos son para detener las deposiciones, pero no eliminan el microorganismo o lo que esté ocasionando la diarrea. "Se utilizan como un último recurso en personas adultas que deban viajar, por ejemplo, y no pueden hacerlo con un cuadro de diarrea, Es importante recordar que la diarrea aguda es autolimitada.



Como recomendación, el especialista sugiere la toma de sales o soluciones de rehidratación oral, dieta blanda, sin lácteos en los días iniciales del cuadro, además de los probióticos que ayudan a que no sea tan prolongado el tiempo de la diarrea y a disminuir el número de deposiciones.



Si el paciente sigue con diarrea severa y se asocia a vómito, que lleve a deshidratación importante, debe consultar a su médico o pediatra.



(1)https://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/