Descuentos que ayudan a combatir la desnutrición infantil

Alrededor de 200 millones de niños padecen desnutrición en todo el planeta, y las estadísticas en Colombia no son menos alarmantes. Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 560.000 menores de cinco años sufren de desnutrición crónica y 15.600, de desnutrición aguda severa.

Lo peor es que muy probablemente la pandemia esté agudizando estas cifras de forma dramática.



Por esa razón, hay diferentes actores que están uniendo esfuerzos para combatir el problema. Es el caso de las cuatro marcas que componen el Grupo Éxito: Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, y los más de 180 proveedores que hacen parte de este evento por la nutrición.



Ellas, a través de la Fundación Éxito, se han propuesto a ayudar en este complicado comienzo de año a 26.000 niños y niñas de Colombia junto con sus familias.



Este tipo de esfuerzos no son nuevos en el caso del Grupo Éxito, cuya Fundación, creada en 1982, se enfoca desde el 2013 en el bienestar de la niñez del país.



La principal de las facetas en las que trabaja la Fundación es la nutrición infantil. De hecho, uno de sus propósitos es, para el 2030, lograr reducir a cero en Colombia los niveles de desnutrición crónica en menores de cinco años.



Perseguir ese propósito ha demandado grandes esfuerzos, especialmente a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, la cual hizo que muchos niños y niñas no pudieran seguir asistiendo a las diferentes instituciones de apoyo, donde tenían acceso a una alimentación suficiente y saludable.



Por ello, el Grupo Éxito decidió casi quintuplicar su operación en distintos territorios y lanzar una nueva e interesante iniciativa para comenzar el año.



El reto de 2021



Este año no ha tenido un comienzo fácil. Sin embargo, Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter se propusieron una ambiciosa meta: donar 2.000 millones de pesos en paquetes de alimentos para proteger de la desnutrición a 26.000 niños y niñas, junto con sus familias.



La meta propuesta se cumplirá gracias a un evento comercial llamado ‘Mi Descuento Nutre Vidas’, en el que el Grupo Éxito, con sus marcas y a través de su Fundación, une esfuerzos con proveedores y clientes.



El funcionamiento es el siguiente: los compradores del Grupo Éxito cuentan ahora mismo con numerosos descuentos en productos y marcas de consumo masivo de más de 180 proveedores.



El apoyo del público, que también puede donar ‘Goticas’, se le retribuye a la sociedad entregando los 2.000 millones de pesos en paquetes de alimentos a niños y niñas de Bogotá, Cundinamarca y La Guajira.



Estas ayudas no son de un día, sino que se sostienen en el tiempo con un acompañamiento que hace la Fundación a lo largo de todo el año.



De hecho, los menores forman parte de tres de los proyectos de nutrición que financia la Fundación Éxito: el de Bogotá se hace en alianza con Nutridar; el de Cundinamarca, con la Gobernación del departamento, y el de La Guajira se lleva a cabo de la mano de Baylor.



Cabe resaltar también que los paquetes de alimentos, que serán entregados desde febrero de este año, contienen frutas, verduras, lácteos, huevos, carne y leguminosas para cuatro personas.



De esta manera, no solo se apoya a los menores en riesgo de desnutrición, sino también a sus familias.



“En la Fundación Éxito estamos emocionados con ‘Mi Descuento Nutre Vidas’ porque es un evento comercial con gran corazón que ofrece los mejores alivios para todos: los clientes ahorran, las marcas activan su poder solidario y aumentan los niños y niñas apoyados por la Fundación Éxito que reciben paquetes de alimentos nutritivos para crecer sanos”, afirma Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito.



Puede conocer más y hacer parte de esta iniciativa en midescuento.co.