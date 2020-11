Descubra el regalo ideal para dar en esta Navidad

Se acerca diciembre, uno de los meses más esperados por los colombianos, y con él, esa fecha que desde su nacimiento ha sido protagonista de reuniones en familia, amigos, anécdotas, y por supuesto, regalos, es decir, la Navidad.

La Navidad es amor, unión, alegría, y salud, entre muchos otros mágicos conceptos, y en lo que respecta al último término, se suma una tendencia que durante años, ha ido ganando fuerza en nuestro país, y es el hacer deporte por bienestar, gusto y pasión.



Pero encontrar el regalo ideal para esa persona especial no siempre es una tarea fácil, y en ese sentido, Decathlon hoy lo quiere invitar a regalar deporte, y qué mejor que hacerlo en un momento como este en el que el mundo entero ha tenido que vivir grandes dificultades.



Regalar deporte no solo significa preocuparse por el otro e incentivarlo a cuidarse, regalar deporte también es una invitación a practicarlo en compañía, porque si bien los obstáculos existen, no importa el lugar, la hora y el día, siempre habrá un momento para ejercitarse.

Pero, ¿dónde encontrar ese regalo para esta Navidad? Decathlon cuenta con ocho tiendas distribuidas a nivel nacional y una de forma online. En Bogotá, están ubicadas en Plaza Claro (carrera 68 A # 24 B-10); El Edén (Av. Boyacá #12B-16); La Colina (calle 147 #58c-95); Fontanar (vía Chía kilómetro 2.5 Cajicá); y en otras ciudades en Barranquilla (Viva Barranquilla), Cali (La Flora), y Medellín (Viva Envigado y Arkadia).

decathlon Foto: decathlon

Esta marca francesa, que desde hace 4 años viene haciendo presencia en Colombia a través de sus tiendas y página web, cuenta con más de 70 deportes distribuidos en diferentes categorías para todas las edades y está estructurada de la mano de un equipo de deportistas expertos en su actividad que atienden a sus visitantes, y que sin duda alguna, conocen profundamente la tecnicidad de los productos, contribuyendo al lema de la compañía: hacer accesible de manera sostenible los beneficios del deporte al mayor número de personas.



Desde su creación, Decathlon ha trabajado por democratizar el deporte en todas sus facetas, y definitivamente lo ha logrado al posicionarse en más de 56 países a nivel mundial, destacándose por la calidad de sus artículos al ser probados en laboratorios ubicados en Europa y Asia, y al catalogarse como una marca empleadora de jóvenes.

decathlon Foto: decathlon

Practicar deporte de manera sostenible

El deporte es un recurso inagotable que crece en la medida en que se comparte, sin embargo, las pasiones de los deportistas también pueden ocasionar impactos en el terreno de juego común. Este terreno de juego, hecho para todos, debe protegerse, y por eso Decathlon realiza una labor que se traduce en diseñar productos técnicos, innovadores y responsables, que avanzan de la compra y venta de equipamiento de segunda mano para darles un nuevo uso e implementar el ecodiseño en la creación de sus productos, por ejemplo, con millones de botellas de plástico. Por esa razón, Decathlon anima a sus usuarios a limpiar las zonas de práctica y aportar con las acciones que realizan en su día a día, porque no hay nada más gratificante que cumplir metas juntos.



Así las cosas, qué mejor que regalar deporte en esta Navidad a través de www.decathlon.com.co o por medio de alguna de sus tiendas físicas. No olvide que Decathlon cumple con todos los protocolos de bioseguridad para su tranquilidad.