Descargue y gestione aplicaciones en su dispositivo de manera segura

La protección de los datos personales y la seguridad de los usuarios no solo es un derecho de los mismos, sino un factor que las marcas, compañías y plataformas deben garantizarles y, un buen ejemplo de ello es AppGallery, la tienda oficial de Huawei para la adquisición de aplicaciones.

AppGallery cuenta con un sistema de seguridad y protección de ciclo completo que funciona mediante la verificación del nombre real del desarrollador; la protección de la descarga y la instalación; un proceso de revisión de cuatro pasos y, un mecanismo de prevención para el funcionamiento de la aplicación. Como parte de dicho proceso, se encuentra un equipo de profesionales y expertos que se dedican a seleccionar las mejores aplicaciones y juegos a nivel mundial, para de este modo, probarlos de forma manual y ofrecerle a sus clientes contenidos de la más alta calidad y aplicaciones que provengan de fuentes seguras para mayor tranquilidad.



Cuando el usuario ingresa a la plataforma encuentra las aplicaciones más recientes y destacadas, así como recomendaciones hechas por los equipos desarrolladores y los rankings de las más descargadas.

Las mejores aplicaciones del mercado



AppGallery no solo cuenta con las apps más populares de talla mundial, también ofrece constantes actualizaciones sobre los servicios locales más importantes para los colombianos. Y es que en lo corrido del 2020, la tercera tienda de aplicaciones más importante del mundo, registró más de 250 millones de descargas en el país y, más de 500 millones de usuarios mensuales activos mundialmente.

Los usuarios de esta plataforma pueden acceder a una amplia variedad de aplicaciones locales e internacionales presentes en más de 170 países y regiones, que incluyen desde noticias hasta redes sociales, entretenimiento y más, alojadas en 18 categorías.



Bolt, TomTom Go Navigation, HERE WeGo, Kahoot!, Telegram, Deezer, Premier League, JD Sports, Game of Thrones: Beyond the Wall, Garena, Free Fire, Asphalt 9, Bancolombia, Falabella, Linio, entre otras, son algunas de las que hoy se encuentran disponibles.



Vale la pena resaltar que AppGallery es compatible con las versiones Huawei EMUI 8.0 y superiores y con teléfonos Android de otras marcas.