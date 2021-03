Desarrollo territorial cuidando la naturaleza, el reto de la Amazonía

Una de las mayores amenazas para la riqueza natural y cultural de la Amazonía es la deforestación, un fenómeno que arrasó más de 150.000 hectáreas de bosque en el 2019, incluyendo áreas protegidas y resguardos indígenas, según las cifras anuales más recientes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM.



Esta cifra, aunque es inferior a la de años anteriores, sigue poniendo en grave peligro los recursos naturales de la región, sus especies animales y vegetales, y las comunidades indígenas y campesinas que la habitan.

“Aunque suene a cliché, la Amazonía es un ‘pulmón’ del mundo, pues su bosque húmedo tropical es fundamental para la vida en la Tierra. Además, la región cuenta con 65 pueblos indígenas con más de 168.000 personas en 213 resguardos que abarcan alrededor de 27 millones de hectáreas, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en el 2018. Los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas son fundamentales para el cuidado de las plantas, los animales y el bosque en general. Todo eso está en riesgo con la deforestación”, explica Helena Cendales, jefe de proyecto de Fundación Natura.



Precisamente, esta es una de las seis organizaciones que implementan el proyecto “Plataforma de Información y Diálogo de la Amazonía Colombiana” (PID Amazonía), en el que también participan Climate Focous (que se ocupa de la coordinación general); la Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá – REDCaquetáPaz; la Corporación para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Medioambiental – CINDAP; Sinfonía Trópico y Akörde Digital. La financiación la proporciona el Gobierno de Alemania.



Es relevante mencionar este proyecto, que inició en el 2016 y que este año está terminando su segunda fase, puesto que su objetivo ha sido combatir la deforestación dando voz a la sociedad civil de la Amazonía. Para ello, el proyecto ha implementado una plataforma que favorece el encuentro entre las comunidades locales de la región y las entidades de toma de decisión del orden nacional que operan desde Bogotá.



“La plataforma les permite a las organizaciones civiles de la Amazonía mostrar sus proyectos y lo que han logrado con ellos en su propio territorio. Esto propicia un intercambio de conocimientos y experiencias que pueden abrir nuevas posibilidades para la Amazonía”, añade Cendales.

Foto de Warner Valencia Sánchez / W&N Agencia de Comunicaciones SAS - San José del Guaviare Foto:

El papel de las comunidades

​

¿Por qué es tan importante que las entidades del Estado escuchen a las comunidades indígenas y campesinas de la región amazónica? Como explicó PID Amazonía en su informe “Una comunidad luchando contra la deforestación”, publicado en 2017, son estas comunidades las principales cuidadoras de los bosques, teniendo en cuenta la relación histórica, cultural y milenaria que conservan con ellos.



Por tanto, desempeñan un papel central para combatir la deforestación y sus principales motores, entre los que se encuentran los siguientes de acuerdo con la red KPMG: la informalidad, especulación y concentración del mercado de tierras; el uso ilegal e informal (no oficial) de la tierra; las dificultades en el uso sostenible de los bosques; la debilidad institucional, y la contradicción de políticas.*



De hecho, los investigadores Kristina Marquardt, Adam Pain, Örjan Bartholdson y Luis Romero Rengifo, en un artículo publicado en el 2019, explicaron que la deforestación generalmente inicia con actores privados que ocupan tierras públicas, recurriendo a la tala y la quema del bosque y, en algunos casos, expulsando comunidades tradicionales, para solicitar al Gobierno un título de propiedad formal.**



Entre las acciones que se han sugerido, se incluye promover territorios sostenibles y mercados para productos del bosque y de la agroforestería sostenible, como señalaron varios expertos en una artículo publicado por la revista Nature Ecology & Evolution en 2019.***

Foto de Warner Valencia Sánchez / W&N Agencia de Comunicaciones SAS - San José del Guaviare Foto:

Buscando posibilidades para la región

​

Frente a esta situación, y en aras de visibilizar e impulsar todos los procesos que se llevan a cabo de manera armónica con la vocación de la región, PID Amazonía ofrece una plataforma que, a lo largo de los últimos seis años, ha permitido que actores locales se articulen entre ellos y tengan un diálogo con las entidades estatales.



De hecho, según datos de la iniciativa, se estima que cerca de 50.000 personas visitan la plataforma www.pidamazonia.com cada año, en la cual se encuentran cientos de documentos relevantes que facilitan la toma de decisiones, así como un directorio de más de 450 iniciativas que luchan contra la deforestación.



Cabe resaltar también que PID Amazonía ha realizado más de 40 reuniones en las cuales han participado más de 300 organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil; ha llevado a cabo talleres de formación en temas audiovisuales y de cambio climático para más de 200 jóvenes de la región; ha desarrollado múltiples foros de incidencia en los que se han hecho recomendaciones desde la sociedad civil; y ha producido y transmitido más de 100 episodios del pódcast “Radio Amazonía”.



Precisamente una de las próximas actividades de la plataforma será el evento “Amazonía visible: acciones para un desarrollo en el marco de la conservación”, que se celebrará el jueves 25 de marzo, a las 9 a.m., y en el que se reflexionará sobre las lecciones aprendidas del proceso. Para ello, se contará con dos paneles en los que participarán entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.



Entre los invitados al evento se destacan Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS); Clara Solano, directora de la Fundación Natura; Julio César López Jamioy, de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC); José Yunis, del Programa Visión Amazonía, y Yesid Meneses, de la Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá – REDCaquetáPaz.



Usted podrá seguir en vivo la transmisión del evento “Amazonía visible: acciones para un desarrollo en el marco de la conservación” en el canal de YouTube del EL TIEMPO.





_________________________________________

Referencias

​

*Red KPMG (2020). Análisis político y económico de la deforestación en regiones afectadas por el conflicto en Colombia. Recuperado de https://foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AnalisisDeforestacionKPMG.pdf.



**Marquardt K, Pain A, Bartholdson Ö, Romero L. (2019). “Forest dynamics in the Peruvian Amazon: Understanding processes of change”. Small-scale Forestry 18, 81–104.



***Armenteras D, Negret P, Melgarejo L, Lakes T, Londoño M, García J, Krueger T, Baumann M, Davalos L. (2019). “Curb land grabbing to save the Amazon”. Nature Ecology & Evolution 3, 1497.