Drummond Ltd. entiende que su responsabilidad va más allá de mitigar los impactos y, por eso, trabaja de manera permanente para asegurar que todas sus operaciones contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de cada uno de los grupos de interés, en especial de las personas más cercanas a la compañía, es decir, empleados, contratistas y comunidad.

“Nuestra visión es aumentar y compartir los beneficios del proyecto empresarial con los grupos de interés del área de influencia del Cesar y el Magdalena mediante la construcción y el fortalecimiento de las capacidades locales, un propósito que cobra mayor sentido apoyado en los cuatro pilares de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Esa es la razón por la cual le decimos al país que llevamos a cabo una minería bien hecha”, manifiesta Juan Pablo Arteaga, Vicepresidente de Sostenibilidad de Drummond Ltd.

Institución Educativa Nacionalizada de El Paso, Santa Bárbara. Foto: Drummond Ltd.

Los pilares y sus objetivos son los siguientes:



• Paz y derechos humanos: fortalecer en los grupos de interés las capacidades para la construcción de una sociedad en paz, justa, responsable y que promueva el respeto de los derechos humanos.



• Gobernabilidad para el desarrollo: robustecer las capacidades locales para una mayor eficiencia en la planeación y la gestión pública.



• Desempeño ambiental: consolidar todas aquellas capacidades empresariales que garanticen un desempeño ambiental de clase mundial.



• Desarrollo integral: afianzar las capacidades locales para el bienestar y la prosperidad de los empleados, sus familias y las comunidades del área de influencia.



“Las acciones derivadas de estos cuatro pilares se implementan en los municipios del corredor minero del Cesar que son: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso, así como en el municipio portuario de Ciénaga en Magdalena”, señala el Vicepresidente de Sostenibilidad.

Un compromiso con la educación y la formación

Desde el inicio de las operaciones de Drummond Ltd. en Colombia, la compañía ha adquirido el compromiso de fortalecer la educación y la promoción del capital humano local como medio para facilitar el acceso a oportunidades.



Por eso, la empresa ha puesto en marcha diversas acciones que buscan beneficiar a las personas desde la primera infancia hasta la educación superior, junto con procesos de alfabetización para adultos mayores y procesos de formación para el trabajo.

Mejoramiento y construcción del Centro de Desarrollo Infantil El Juguete - Codazzi. Foto: Drummond Ltd.

Esas iniciativas incluyen:



• Atención a la primera infancia en los Centros de Educación y Desarrollo Infantil. Drummond Ltd. ha efectuado más de 82 intervenciones en construcción, mantenimiento, ampliación, remodelación y dotación de CDI e implementado programas de primera infancia que han favorecido a más de 3.800 menores.

• Mejoramiento de la calidad educativa en básica primaria, con 5.826 niños y docentes participantes.

• Mejoramiento de la calidad educativa en básica secundaria para acceder a la educación superior gracias al proyecto de vida para los jóvenes.

• Infraestructura educativa, más de 484 intervenciones en construcción, mantenimiento, ampliación, remodelación y dotación de escenarios educativos, que han beneficiado a cerca de 70.200 personas.

• Becas para educación superior otorgadas a 186 jóvenes.

• Alfabetización de 2.215 jóvenes y adultos mayores.

• Formación para el empleo a 785 jóvenes del área de influencia del corredor minero, participantes del programa ‘In House’, cuyo objetivo es formarlos en maquinaria pesada brindándoles la oportunidad de integrarse a las operaciones de la compañía.

Becas que construyen futuro

Desde 2006, Drummond Ltd. ha promovido el desarrollo educativo y el crecimiento personal y profesional de los jóvenes que forman parte de los municipios de su área de influencia gracias a su programa de becas.



Esta iniciativa de la compañía ha permitido que jóvenes de escasos recursos con rendimientos académicos destacados puedan adelantar estudios profesionales al disponer de la financiación total de su educación superior y un apoyo de sostenimiento mensual que fortalezca su proceso educativo.

Becados Drummond. Foto: Drummond Ltd.

Hasta el momento, el programa cuenta con 186 becados, de los cuales 73 ya se han graduado, y otros siguen con su proceso de estudios universitarios o prácticas. Del total, Drummond Ltd. ha vinculado a 20 de ellos de manera directa o a través de sus contratistas.



Para optar a este beneficio, Drummond Ltd. tiene los siguientes requisitos: excelencia académica durante el bachillerato, buenos resultados en las pruebas del ICFES, ingresos económicos de los padres y haber nacido o cursado la totalidad de la secundaria en una de las instituciones públicas de los doce municipios del área de influencia de Drummond.



Así, a través de la implementación de todas estas iniciativas educativas, la compañía le apunta al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad), a través de su pilar de Desarrollo Integral de su Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, aportándole a la transformación de la realidad educativa de las regiones en las que opera, generando un impacto positivo.



