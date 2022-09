Molesta, crónica y, sin control médico, una enfermedad incapacitante. Así es la dermatitis atópica, un trastorno común de la piel que se caracteriza por el prurito o piquiña intensa en diferentes áreas del cuerpo.



Imagine tener que vivir con una picazón que parece no tener fin y, a la hora de dormir, no poder hacerlo con tranquilidad por cuenta del rascado intenso; quienes han sido diagnosticados con dermatitis atópica deben pasar por estas y muchas otras situaciones que no todos comprenden.

Por tanto, es necesario darle a esta enfermedad y a sus pacientes la visibilidad que merecen.

Una conversación nacional

¿Cuáles son las señales de la dermatitis atópica?, ¿qué cuidados deben tener los pacientes? Y, ¿cuáles son los factores agravantes de la enfermedad?



Estas y otras preguntas fueron respondidas en el conversatorio ‘Qué sucede debajo de tu piel: ABC de la dermatitis atópica’ de Sanofi y El Tiempo.



El espacio virtual contó con la participación de la Dra. Diana Díaz, directora médica del área de Inmunología de Sanofi, y Ximena Bedoya, periodista de salud.



Reviva esta charla y conozca más sobre esta enfermedad aquí https://youtu.be/BVf1tba7uIg

Entender (y comprender) la dermatitis atópica

Si una zona de su piel presenta picazón intensa (prurito), resequedad (xerosis), hinchazón y enrojecimiento continuo, es probable que el diagnostico sea dermatitis atópica (DA). Igualmente, esté atento a lesiones rojas, con descamación y engrosamiento de la piel, otras señales comunes de la DA.



Un dato relevante de este trastorno de la piel es que aparece en cualquier momento de la vida, de ahí que afecte a bebés, niños, adolescentes y adultos, mujeres y hombres, por igual.



Por lo general, quienes padecen de DA ven que el prurito en su piel empeora cuando entran en contacto con calor, polvo, uso de ropa de lana, irritantes (como jabones o detergentes), estrés, infecciones por bacterias o virus, ciertos alimentos (en algunos pacientes) o látex y/o componentes de la vulcanización de llantas.



Cabe destacar que alérgenos como el pelo de perros o gatos, el polen, el pasto o los ácaros del polvo doméstico son transmitidos por el aire y suelen ocasionar brotes de DA en algunos pacientes.

Cuidados

Esta enfermedad suele manifestarse en las manos, por lo que debe evitarse al máximo la exposición a irritantes o alérgenos en el hogar y en el trabajo.



En lactantes y niños, la DA severa está relacionada con alérgenos alimentarios. Y, en algunas ocasiones, las cremas o ungüentos con perfumes pueden empeorar la enfermedad.

Mucho más que una piquiña

Además de las afectaciones en su piel, los pacientes de DA también deben padecer alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse en su trabajo o estudio (lo cual deriva en una disminución de su productividad).



En casos más severos, donde la DA afecta áreas visibles de la piel, la autoestima de los pacientes puede verse afectada, requiriendo acompañamiento psicológico.



Un estudio realizado por Asocolderma en pacientes con dermatitis atópica en Colombia encontró, en primer lugar, que la DA suele estar acompañada por otras enfermedades asociadas como trastornos de la tiroides, hipertensión y obesidad.



En la misma línea, el 86 % de los pacientes encuestados por Asocolderma tiene una historia personal con otra enfermedad atópica (rinitis, asma y/o alergias a animales o alimentos), y el 40,4 % afirmó haber sido incapacitado como consecuencia de la dermatitis atópica.



A todo lo anterior se suma un impacto económico por cuenta de los tratamientos, desplazamientos y todos los costos relacionados con atención médica que deben asumir los pacientes de DA y sus cuidadores. De acuerdo con el estudio realizado por Asocolderma, el 44,1 % de los pacientes debe gastar entre $200 y $500 mil pesos al mes en su enfermedad.



Comprender la dermatitis atópica es un primer gran paso para generar empatía con quienes la padecen todos los días.



Hable con un médico ya y conozca si su dermatitis atópica está controlada. Ingrese aquí: www.tusaludbajocontrol.com.