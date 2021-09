Dermatitis atópica, más que una simple picazón

Con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la comunidad, en las necesidades de atención del paciente, el próximo 14 de septiembre esta Casa Editorial y la biofarmacéutica Abbvie realizarán el foro virtual Hablemos de Dermatitis Atópica, en el cual expertos dialogarán sobre esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes.

A partir de las 9:00 a.m. a través del Facebook Live de El Tiempo, un grupo de expertos explicará en qué consiste la dermatitis atópica, cuáles son sus principales síntomas, así como la importancia de una ruta de atención multidisciplinaria oportuna, y avances de la ciencia.



Hablemos de Dermatitis Atópica



Pero, ¿qué es la dermatitis atópica? “Esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de placas de eccema, es decir, lesiones rojas, con descamación, en ocasiones ampollas con picor intenso, que puede aparecer típicamente en la infancia, pero que también puede darse en adultos, y cuyas lesiones van a tener una distribución característica según la edad de presentación como en mejillas y cuello en lactantes; en pliegues de los brazos y detrás de la rodilla en la infancia; y en párpados o manos en los adultos, las cuales pueden, incluso cuando son severas, comprometer todo el cuerpo”, explica la doctora Angela María Londoño García, dermatóloga, magíster en epidemiología y coordinadora del posgrado de Dermatología de la Universidad Ces de Medellín



De acuerdo con la especialista, esta picazón disminuye considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen pues sufren de un intenso prurito y dolor que hacen que constantemente se rasquen la piel en especial en horas de la noche, afectando el sueño y la calidad del mismo. Esto provoca rasguños, piel agrietada y sangrados, con lesiones muy notorias que generan a la vez impactos psicológicos fuertes, llegando incluso a provocar pensamientos suicidas o hasta suicidios.



Una encuesta realizada por la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Alergias y Enfermedades de las Vías Respiratorias (EFA) en adultos con dermatitis atópica grave encontró, entre otros aspectos, que: 1 de cada 4 pacientes dijo no poder hacer frente a la enfermedad y no ser capaz de mantenerla bajo control; un 39 % señaló sentirse culpable por rascarse, 31 % inseguros, y un 28% están preocupados por su vida y tienen dificultades para concentrarse; asimismo, 1 de cada 3 personas trata de evitar el contacto físico con otras personas, y el 39 % considera que sus relaciones íntimas son problemáticas.



Adicionalmente, los pacientes con dermatitis atópica tienen un mayor riesgo de padecer asma, rinitis alérgica o alergias estacionales, afecciones inmunomediadas, así como enfermedades cardiovasculares; y puede ser provocada por múltiples factores ya sean genéticos, ambientales o inmunológicos.



Lo que demuestra que antes de estigmatizar a quienes padecen la enfermedad, es vital tratar de entender una patología a la que aún no se le ha dado la importancia que le corresponde.

Para pensar en la vida y no en la enfermedad



En el evento se abordará las necesidades de atención al paciente con dermatitis atópica moderada a severa y se profundizará sobre la importancia de la atención integral y oportuna con los especialistas, pues como lo señala la doctora Londoño es fundamental “que una vez el paciente sea diagnosticado en la atención primaria, y, según la intensidad y severidad de las lesiones, se remita lo más pronto posible primordialmente al dermatólogo o al alergólogo, ya que esto facilita una intervención oportuna, evita inconsistencias y permite determinar un plan de manejo óptimo”.



“Teniendo en cuenta que la dieta, el contacto con sustancias como pólenes, ácaros, mascotas puede agravar esta enfermedad, en algunos pacientes, se hace necesaria también la evaluación por parte de un especialista en alergología, de forma tal que la patología se analice individualmente y permita identificar aquellos factores que pueden ser agravantes, y también evitar restricciones innecesarias como por ejemplo, sacar las mascotas de las casas de quienes no tienen alergia a estas proteínas”, explica el doctor y alergólogo Jorge Mario Sánchez magíster en inmunología y profesor de la Universidad de Antioquia.



Es así como comprender la importancia del rol que juegan médicos de otras especialidades en la atención integral al paciente con dermatitis atópica como psicología, nutrición, neumología o psiquiatría, teniendo presente que la ruta de atención debería empezar con el especialista en dermatología, y “en casos en que el paciente no logre controlar la enfermedad con el tratamiento típico, o cuando sufre de otras patologías asma, rinitis o conjuntivitis o cuando sospecha que algo en el ambiente agrava los síntomas, acudir a alergólogo”, agrega el doctor Sánchez.



Esta es una patología que no tiene cura, es decir es crónica, por lo que el principal objetivo en su tratamiento es el control de sus síntomas. Asimismo, su abordaje terapéutico generalmente requiere un enfoque multidimensional, que incluye educación al paciente, y mitigación de desencadenantes, con el objetivo de detener el ciclo de prurito y eccema, elevando el estándar del tratamiento en favor de la calidad de vida de las personas y sus familias, quienes podrán vivir sin interrupciones a causa de la enfermedad, como afirma la Dra Londoño “que el paciente pueda desarrollar su vida normal, que pueda pensar en la vida no en la enfermedad”.



¿Quiere saber más sobre la dermatitis atópica? Conéctese gratuitamente este 14 de septiembre, a las 9:00 a Facebook Live de El Tiempo, al foro virtual “ Hablemos de dermatitis atópica”, donde podrá resolver sus inquietudes. También puede conocer más acerca la Dermatitis Atópica en el canal de HablemosdeDA