Royal Caribbean, la compañía más innovadora en la industria de cruceros, ofrece nuevas rutas y nuevos barcos a través de su representante Deluxe Travel en Colombia.



Para elegir las mejores vacaciones a bordo de los cruceros más tecnológicos, grandes e innovadores, Deluxe Travel presta asesoría en sus oficinas, telefónica o virtualmente a través de agentes expertos, quienes brindan la mejor atención para que sus clientes vivan experiencias únicas e inolvidables.

Destinos que visita

Deluxe Travel ofrece una gran variedad de destinos que las personas pueden visitar a bordo de la reconocida naviera. Los destinos más solicitados están por el Caribe, las Bahamas, Europa, Alaska, Australia y Asia.



Entre los cruceros al Caribe, en el momento se está ofreciendo la posibilidad de salir desde desde Cartagena, sin visas. Estos cruceros iniciarán en diciembre próximo y van hasta abril del 2024. Lo mejor es que el crucero visita islas como Aruba, Bonaire y Curazao, en las cuales se puede puedes salir del crucero y tener tiempo para conocer diferentes lugares, cultura, hacer tours, actividades, ir de compras o disfrutar de las playas antes de que el barco continúe su recorrido.

Lo úlitmo y más novedoso

Royal Caribbean es una compañía que permanentemente busca ofrecer las mejores vacaciones del planeta. Por eso, su innovación es reconocida y la demuestra a través de sus más grandes y nuevos barcos, como lo serán el Icon of the Seas y el Utopia of the Seas, los más próximos a inaugurarse en el 2024.



El Icon of the Seas será el barco más futurista jamás visto. Saldrá de Miami para visitar las islas del Caribe en recorridos de una semana. En él se podrán visitar islas, pero se pronostica que la gente va a querer pasar el mayor tiempo a bordo, para disfrutar de un sin número de actividades, diversión, piscinas y hasta vecindarios que ofrece el barco.

Destinos exclusivos de Royal Caribbean

La naviera cuenta con una isla privada llamada Perfect Day at CocoCay, ubicada en las bahamas, que ofrece atracciones acuáticas, el tobogán más alto de norteamérica con 41 metros de altura, la piscina de agua dulce más grande del Caribe, cabañas flotantes, playas y mucho más, que complementan los recorridos por las Bahamas o el Caribe.



Además de esta maravillosa isla, tiene una playa privada ubicada en la costa norte de Haití, llamada Labadee, que cuenta con atracciones, zonas de relajación, bares y restaurates, la cual se puede visitar en recorridos por el Caribe.

Días a bordo

Actualmente, Royal Caribbean tiene rutas desde 3 a 28 días en alta mar, aunque los más comunes son los de 4 y de 8 días, por lo tanto, hay opciones para las personas que desean escapadas cortas, vacaciones de una semana o viajes largos.

Variedad de Cruceros

Royal Caribbean cuenta con 28 diferentes cruceros a la venta recorriendo todos los continentes del planeta. En su mayoría, los cruceros más divertidos y con una gran cantidad de atracciones, están en el Caribe, pero durante el año hay opciones en Europa y Alaska para unas vacaciones familiares, con amigos o en pareja, perfectas y adecuadas a cada gusto. Deluxe Travel asesora a sus clientes para escoger la ruta y el crucero ideal dependiendo del presupuesto y las experiencias que quiera vivir cada pasajero.

Nuevos cruceros para el 2024

Como se menciona anteriormente, en enero del próximo año saldrá el Icon of the Seas, el primero de la clase Icon de Royal Caribbean y el que será el barco más grande del mundo, además, traerá el parque acuático más grande en alta mar, 7 piscinas únicas a bordo, nuevas atracciones, experiencias de lujo a otro nivel, nuevos restaurantes y shows innovadores, el cual hará rutas saliendo desde Miami por el Caribe.



En segundo lugar, en julio del próximo año saldrá el Utopia of the Seas, el sexto barco de la clase oasis que tendrá experiencias que revolucionarán las características de los anteriores barcos de esta clase y hará rutas de 3 o 4 noches por las Bahamas saliendo desde Orlando. Además, todas las rutas actualmente programadas de ambos cruceros, visitarán la isla privada Perfect Day at CocoCay y se pueden reservar sus cabinas desde ahora.

Experiencias a bordo

Cada pasajero tiene el alojamiento en el barco, en habitaciones que se denominan cabinas, con características que las identifican como interior, exterior con ventana, con balcón o suites de lujo. El crucero además, incluye la alimentación ilimitada, bebidas de dispensador, zonas húmedas, atracciones a bordo, shows de talla mundial, entre otras opciones, para disfrutar de las vacaciones.

Paquetes adicionales

Para complementar la experiencia en crucero, Royal Caribbean ofrece diferentes paquetes que se pueden incluir dentro del viaje, por ejemplo, el paquete de licores, de refrescos, de restaurantes de especialidad, internet a bordo, de bodas, entre otros. Si el cliente desea adquirir alguno, Deluxe Travel ofrece ayuda con el proceso.

Aplicación móvil

Royal Caribbean también cuenta con una aplicación disponible para dispositivos Android y IOS, para hacer el proceso de Check-in, reservar actividades, shows y demás, llevar a la mano el itinerario del viaje, información de seguridad, información del barco, entre otros, para hacer más fácil y seguro el proceso para navegar en crucero. Deluxe Travel ofrece asesoría para bajar la aplicación, ligar la reserva y navegar en ella.

Asesoría gratuita y personalizada

Deluxe Travel cuenta con asesoría gratuita para sus clientes, por su línea de WhatsApp +57 312 222 33 77. De igual forma, las personas pueden acercarse a sus oficinas en Bogotá en el C.C. El Retiro, local 204-1 piso 3, y en Medellín en el C.C. Vizcaya, local 134, donde sus asesores comerciales están dispuestos a brindar toda la información y planear las mejores vacaciones en crucero según los requerimientos de cada persona.



Finalmente, cada experiencia en crucero es diferente, por eso Deluxe Travel guía a sus clientes para escoger el viaje ideal, si desea conocer más sobre Royal Caribbean y planear las próximas vacaciones, puede encontrar más información en su página web www.deluxetravel.com.co.