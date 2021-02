Polémico internado abre sus puertas durante la pandemia

Cuentan las más famosas leyendas que, detrás de cada instituto siempre hay acontecimientos ocultos y sin resolver, sobre todo cuando estos están ubicados en lugares aislados, tenebrosos y rodeados de oscuridad. Para quienes habitan allí y pasan su etapa estudiantil – obligados por sus padres o familiares−, estar encerrados es directamente proporcional a vivir en una prisión, no solo por sentirse vigilados y atrapados, sino por ser castigados por su mal comportamiento e intentos de escapar.

Foto: Amazon Prime Video

Lo anterior ocurre en el Internado Las Cumbres, un establecimiento construido en un lugar completamente inaccesible para el mundo, junto a un antiguo monasterio, al cual asisten alumnos con problemas severos de comportamiento.



Son varios los castigos que reciben, quienes por su rebeldía, deben vivir bajo una vigilancia rigurosa impuesta por un sistema correctivo que, se encuentra en la delgada línea del maltrato inhumano, ya que no solo los torturan psicológicamente, también los despiertan temprano para hacer ejercicio, no les dan comida, los castigan bajo la lluvia y los encierran en calabozos por horas o días, entre muchos otros abusos. Pero eso no es todo, ¿qué les puede llegar a pasar si huyen del internado? Sin duda, hay un castigo por querer ser libres.



El Internado Las Cumbres abrirá sus inscripciones en plena pandemia para todos aquellos jóvenes que necesitan ser corregidos por su mala conducta o para quienes desean descubrir qué es lo que acontece en este polémico internado.



Recuerde, las inscripciones son a través de Amazon Prime Video.