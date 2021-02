Decirle ‘sí’ a la vacuna es cuidar la vida de todos

‘¿Para qué sirven las vacunas?’, ‘¿cuántas vacunas llegaron a Colombia?’, ‘¿cuándo me toca vacunarme? Y ‘¿cómo inscribirse para la vacuna?’ son las preguntas más buscadas por los colombianos en Google durante los últimos siete días.

Como es evidente, aún existen muchas dudas en torno al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, el cual comenzó el pasado 17 de febrero y ya supera las 66.000 dosis aplicadas a corte del 25 de febrero, según cifras del Ministerio de Salud (Minsalud).



Mientras llega su turno, infórmese sobre el proceso y rompa los mitos que hoy circulan por la web y las redes sociales. A continuación, los datos básicos que debe saber en torno a la vacunación en Colombia.



Abecé de las vacunas



Como lo anunció el Gobierno Nacional, ya están aseguradas las dosis para vacunar a un poco más de 35 millones de personas, las cuales representan el 70 por ciento de la población del país.



Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Sinovac serán los laboratorios farmacéuticos que proveerán a Colombia de los inmunizantes. Aunque el porcentaje de efectividad de una u otra vacuna ha sido un tema álgido de discusión, se ha demostrado que todas están evidenciando resultados alentadores en la prevención de infecciones sintomáticas graves del covid-19.



La manera más fácil de entender cómo funcionan las vacunas es imaginando un campo de batalla: de un lado están los virus y bacterias; del otro, su sistema inmunitario. Por lo general, las defensas controlan la situación. Sin embargo, esto no es tan probable cuando el visitante es nuevo para el cuerpo, puesto que el sistema inmunitario ataca sin una estrategia clara.



Por ello, en cuanto aparece un nuevo patógeno en el mundo, los científicos lo estudian con el fin de crear una sustancia líquida que, una vez ingresa en el cuerpo, le muestra al sistema de defensa todas las características de este rival sin precedentes.



Actualice datos ante su EPS



Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país tienen un rol clave en la vacunación, pues la información que poseen de sus afiliados (edad, existencia o no de comorbilidades, contagios confirmados y riesgo de exposición por su profesión, entre otros datos) está siendo enviada al Ministerio de Salud, cartera que gestiona la distribución de las vacunas en el territorio nacional.



Así mismo, las EPS iniciarán con el agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en cada etapa. Para ello, los prestadores de servicios de salud se contactarán con la persona vía telefónica, por mensajes de texto, mensajería instantánea o correo electrónico.



De ahí que es fundamental que todo afiliado actualice sus datos ante su EPS respectiva para así ser contactado oportunamente. En EPS SURA podrá hacerlo ingresando a: https://www.epssura.com/component/solicitudes/.



“Es importante recordarles a los colombianos que con la vacunación de cada persona se cortará una posible cadena contagio. Actualizar los datos personales es clave para poder contactar a cada afiliado, generar la cita según las fases definidas, asignar la IPS donde se le aplicará la vacuna de acuerdo con su ubicación y mantenerlo informado sobre los avances del proceso. Vacunarse es contribuir a la protección de todos los que nos rodean”, señaló vocero de EPS SURA.



Para consultar su turno y saber si usted o sus familiares hacen parte de la primera fase de vacunación, ingrese a la página web de ‘Mi Vacuna’ (https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/) o descargue la aplicación móvil de ‘Mi Vacuna’ en su teléfono móvil.



Rompiendo mitos



Si cree que con la aplicación de la vacuna se enfermará inevitablemente de covid-19, lo cierto es que está cayendo en un mito. Las vacunas se desarrollan con porciones muertas o debilitadas del virus, por lo que no tienen la capacidad de reproducirse y generar la enfermedad.



Además, las vacunas con las que hoy se cuentan seguirán siendo eficaces ante las variantes del coronavirus que han aparecido en Reino Unido o Brasil. La cepa del coronavirus sigue siendo la misma: SARS-CoV-2.



Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, afirmó que quienes se contagiaron de covid-19 podrían recibir la vacuna hasta 90 días después de presentar síntomas o de haberse realizado la prueba que confirmó el diagnóstico.



En cualquier caso, lo más recomendable es que las mujeres embarazadas y quienes han tenido reacciones alérgicas a otras vacunas consulten a su médico si es viable aplicarse el inmunizante contra el covid-19.



Un asunto de bienestar común



En este momento de incertidumbre, con las ‘fake news’ al orden del día, movilizarse en pro de la vacunación contra el covid-19 es pensar en el bien común.



Inmunizar a la mayor cantidad de personas es fundamental porque se contribuye a la inmunidad de rebaño, es decir, a elevar el sistema de defensas de quienes lo rodean, protegiendo así la vida de todos.