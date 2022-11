Tomar la decisión de emprender no siempre es una tarea fácil, por lo general, cuando se piensa en hacerlo, surgen dudas, temores y obstáculos, sin embargo, la clave está en arriesgarse y trabajar con disciplina, pasión y entusiasmo.

De lo anterior, da cuenta Viviana Montes, una colombiana nacida en Sampués Sucre, que, gracias a su gusto por la vida comercial y el apoyo económico de su padre, empezó un camino que la llevaría a crear Diagnostilab, una comercializadora e importadora de reactivos de diagnóstico in vitro y dispositivos médicos.



“Me apasiona la vida comercial, por ello, hace más de 20 años, tomé la decisión de montar una distribuidora de reactivos y equipos de laboratorio viendo las falencias y debilidades del mercado. Soy bacterióloga y detecté que en la zona norte del país no existía una empresa que ofreciera de manera integral reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos médicos, soporte técnico y asesoría científica de muy buena calidad, por lo que quise ayudar a suplir cada una de esas necesidades”, afirma Viviana Montes, fundadora de Diagnostilab.



Pero iniciar con un negocio exige contar con ayudas financieras y enfrentarse a una serie de circunstancias difíciles que, dependiendo de cómo se perciban, pueden actuar a favor o en contra de la realización de un proyecto. En el caso de la creadora de Diagnostilab, su forma de ver las cosas fue lo que la ayudó a salir adelante.



“Si hablamos de obtener ayudas y financiación, puedo decir que cuando uno comienza es muy difícil lograrlo porque nadie cree en el proyecto, así que no se arriesgan a prestar o invertir. El tema de los créditos del sector financiero es complicado durante las primeras etapas del negocio, pero en mi caso, quienes me ayudaron, fueron los proveedores nacionales que confiaron en Diagnostilab”, continúa Montes, agregando que “Este tipo de retos tiene que verse con una actitud de aprendizaje, es decir, no verlos como problemas, sino como experiencias que ayudan a formarse y a asumir las situaciones con miras a construir un futuro”.

Una lección de vida

Si bien Diagnostilab es una comercializadora e importadora de reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos médicos e insumos para laboratorio a nivel nacional, que brinda asesoría comercial, científica y soporte técnico de equipos, también cuenta con su marca propia: DGLAB; uno de los logros más importantes de su trayectoria.



“Durante los primeros años de la empresa, realizamos una alianza con una marca española y trabajamos vendiendo esa marca unos 13 años, posicionándolos, pero por estrategias mal manejadas por parte de la casa comercial, opté por hacerme a un lado y salir de mi zona de confort para volvernos importadores, pero de nuestra propia marca. Y es que un día, mientras estaba molesta, hablé con el gerente general de los productos de la marca española y le dije que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, a lo que me respondió que yo era una hormiga; en ese instante, no le presté atención al comentario con el cual buscaba herirme. Años después, me lo encontré y me dijo que ‘se quitaba el sombrero ante mí’. Si en ese momento, hubiera interpretado a esa hormiga como algo destructivo, la empresa no estaría donde está ahora”, cuenta Montes.



DGLAB es un sueño que se hizo realidad hace ocho años y del cual todo el equipo de Diagnostilab se siente orgulloso, además de ser el resultado de muchos esfuerzos, ha conquistado el corazón de sus clientes: laboratorios clínicos y laboratorios de clínicas y hospitales.

Tecnología, sostenibilidad y responsabilidad social

Es evidente que la tecnología hace parte del ADN de Diagnostilab, pues en su día a día maneja dispositivos médicos 100 por ciento automatizados y tecnología de punta acompañada de inteligencia artificial, que busca comprender la necesidad de los clientes, sugerirles el producto ideal y agilizar el proceso de venta, permitiendo darle una oportunidad al recurso humano que hace parte de los laboratorios y logrando que las tareas que ejecutan sean menos operativas y más inteligentes o investigativas.



“En estos momentos estamos invirtiendo en herramientas tecnológicas y en infraestructura que nos permita ofrecer un excelente servicio al cliente; queremos que nuestros clientes vean a Diagnostilab como su primera opción como proveedor de laboratorio clínico”, añade Montes.



A la tecnología, se une la sostenibilidad, un tema que durante los últimos años se ha vuelto pilar dentro de las compañías, razón por la cual, en Diagnostilab le apuntan al crecimiento económico mediante la generación de riqueza sostenible y empleo, sin perjudicar, ni al medio ambiente ni a la población.



Ahora, en lo que a responsabilidad social se refiere, la empresa maneja una práctica curiosa, se trata del apoyo y acompañamiento a Comedores Comunitarios para el adulto mayor y la niñez de la región, población vulnerable, desamparada donde en compañía de mi equipo de trabajo le entregamos comida digna, atención y cariño a este grupo de personas. Es una manera de asegurarme que tanto mis empleados como yo no perdamos de vista nunca el dar más que el recibir.

Una vitrina publicitaria

Del 11 al 14 de noviembre de 2022 en Bucaramanga, se llevará a cabo el Congreso Internacional CNB Colegio Nacional de Bacteriología, un evento que reúne a profesionales de la salud con el propósito de crear una experiencia científica, tecnológica y académica, desde la mirada sostenible. Para esta ocasión, y por segunda vez, Diagnostilab fue invitada para dar a conocer sus productos y servicios.



“Para Diagnostilab es muy significativo ser parte del Congreso porque será una ventana publicitaria que nos ayudará a que quienes no nos conocen, sepan de nuestro portafolio, lo que hacemos y los valores agregados que ofrecemos. Tendremos un stand en el que junto a un equipo comercial presentaremos nuestros servicios de la mejor manera. También asistirán casas comerciales respetadas en Colombia , por lo que es un paso muy grande el que vamos a dar”, enfatiza Montes.



Por último, la fundadora de Diagnostilab, les recuerda a aquellas personas que están pensando en emprender que, “cuando venga un obstáculo en el camino, sigan adelante porque eso significa que están subiendo de nivel. Los problemas siempre van a existir, pero si se trabaja con disciplina y fuerza, se puede lograr ese sueño que nació en algún momento; no renuncien hasta no verlo hecho realidad”, concluyó.



Para más información ingrese a https://diagnostilab.com.co/.https://instagram.com/diagnostilab?igshid=YmMyMTA2M2Y=