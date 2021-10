De maquila a diseño: la moda de la reactivación económica en el Tolima

Ibagué, conocida por una ubicación envidiable y por su amplia capacidad de producción agrícola con productos como el arroz, el algodón y el café, ha demostrado un crecimiento progresivo, constante y positivo en materia de desarrollo e innovación.

Sin duda, el sector textil no ha sido la excepción, esto gracias a la visión de los empresarios, la disposición del sector público y la perseverancia del gremio, con entidades como la Corporación de Moda del Tolima – Cormoda, que desde hace casi una década, se ha propuesto, año tras año, la meta de fortalecer esta industria, contando con el respaldo económico de la Gobernación del Tolima, el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, logrando articular esfuerzos para beneficiar principalmente a los pequeños empresarios y emprendedores del sistema Moda del Tolima.



Prueba de ello fue la idea de crear Ibagué, Maquila & Moda, una evolución de la feria Moda Trópico con la que se comenzó a hablar de desfiles, capacitaciones y agremiación de moda en el Tolima. La feria Ibagué, Maquila & Moda se consolidó como el evento más importante de la región, dedicado a gestionar oportunidades de negocios para las empresas del Tolima con marcas nacionales e internacionales. La mano de obra de Ibagué comenzó a tener un reconocimiento que a hoy se mantiene y con creces, gracias a su talento y sus capacidades.



Sin embargo, la visión de los empresarios líderes de Cormoda, como su director ejecutivo, Julio Mendoza, apuntaba a un blanco más lejano y ambicioso: convertir a Ibagué y al Tolima en un referente no solo de elaboración de productos de alta calidad para terceros, sino que desde la misma región se generaran propuestas disruptivas que pudieran competir y romper fronteras. Fue así como se dio un último salto y desde hace ocho años se cambió el término ‘Maquila’ por ‘Negocios’, llegando así a lo que hoy conocemos como ‘Ibagué, Negocios & Moda – IN&M’, una feria que condensa cada año los esfuerzos que Cormoda realiza de manera permanente para darle al sector textil, la importancia y la vitalidad que merece.



Ruedas de negocios, pasarelas de grandes diseñadores, talentos emergentes, venta de artículos exclusivos al detal y capacitaciones hacen parte cada año de una maratónica jornada en la que se cultivan los frutos de un proceso de siembra que requiere esfuerzo, dedicación, constancia y perseverancia. Así lo ha entendido Cormoda, que buscando el beneficio de sus asociados, genera espacios de transferencia de conocimientos en distintos ámbitos que van desde el cálculo de costos, pasando por estímulos a la creatividad y culminando con capacitaciones relacionadas sobre cómo hacer negocios y tener una adecuada atención al cliente; capacitaciones durante todo el año y que se ven reflejadas en importantes escenarios como esta feria. Los participantes también tienen la posibilidad de hacer parte de otros eventos que cuentan con gran reconocimiento en otras ciudades del país.

Es así como hoy, gracias a sus múltiples esfuerzos, grandes marcas nacionales como Arkitect, Pat Primo y Totto, producen sus prendas desde Ibagué, así como las marcas regionales que hoy tienen gran reconocimiento nacional, como Rott +Co, Monarca, Tomaticos, CP Company; pero además los microempresarios, así como los diseñadores tolimenses, han logrado plasmar en sus creaciones lo que encuentran en su entorno, como las artesanías de La Chamba, o los paisajes guamunos, llevándolos a la pasarela y presentándolos con orgullo ante Colombia y el mundo.



Hoy por hoy, Tolima cuenta con la feria más importante de moda del centro del país, que pese a las adversidades inesperadas de la pandemia, no ha dado su brazo a torcer y sigue apoyando a los empresarios de la industria de la moda que, solo por citar un ejemplo, al cierre de su más reciente edición, la número 12, contó con más de $11.600 millones de pesos proyectados en ventas gracias a la rueda de negocios en la que más de 220 compradores especializados se dieron cita con los 250 oferentes de la región, superando los logros obtenidos en su pasada edición. Un evento que no solo dinamizó el sector hotelero, gastronómico, comercial y de transporte, sino que benefició directamente la economía de 53 pequeños empresarios que expusieron sus productos en el Salón de Moda a la Carta en el que consiguieron ventas al detal realizadas por estos microempresarios, por más de $38 millones de pesos durante los tres días de feria en los que también se volvieron a iluminar las luces de la pasarela con nueve desfiles, tras su ausencia en la edición anterior que, por temas de aislamiento, no se llevó a cabo.



Y sin duda, el reto se mantiene: seguir actualizados en conocimientos, a la vanguardia de las nuevas propuestas, los nuevos sistemas, las nuevas necesidades de un consumidor que hoy está más preocupado por el cuidado del planeta, del uso de prendas versátiles, que piden a las empresas un equilibrio entre diseños y ventas, ahora por nuevos canales, por redes sociales, con envío a casa o reclamando en tienda, entre otros grandes retos, por lo que durante esta edición, más de 1.500 empresarios se beneficiaron de seminarios, foros, charlas de tendencias. Además, un capítulo especial se dedicó a 60 microempresarios quienes recibieron un acompañamiento técnico especializado y hasta personalizado, apoyados por reconocidos tutores como el diseñador Jorge Duque Vélez, conocido como ‘el genio de la moda en Colombia’, y en el que recibieron capital semilla por parte de la Gobernación del Tolima, consistente en un kit de insumos para apoyar la creación de sus prendas.

De la planta a la vitrina: transformación del algodón con sentido social



En la actualidad, uno de los proyectos más innovadores de Cormoda se teje de la mano del Centro de Productividad del Tolima y el programa ‘Más Algodón’ de FAO: A la cadena textil + confección, se suma en el primer eslabón la producción de algodón, devolviéndole al Tolima esos paisajes que hace algunas décadas, vestían de blanco sus valles. Este proyecto de hilandería buscará el sello de denominación de origen como ‘Algodón Tolima’, con este producto que permitirá la creación de telas y prendas diferenciales, que serán reconocidas por su buena calidad.



Este proyecto de Hilandería con tecnología de última generación, se está consolidando desde hace dos años y próximamente se abrirá a inversionistas locales y extranjeros. Con él, se espera producir unas 3.600 toneladas anuales de hilo suave de algodón y algodón polyester, premium, para mercados de Colombia y el mundo que exigen la más alta calidad.



Esta iniciativa tiene además un alto componente social al generar 200 empleos directos y la vinculación de 8.000 campesinos tolimenses para su siembra en terrenos que sumarán 4.000 hectáreas, algunas de ellas, ubicadas en territorios que se vieron afectados por el conflicto armado de años pasados. Además, tiene un compromiso con el planeta, al buscar una producción Sostenible: de bajo impacto ambiental, con cumplimiento social y de comercio justo.



Hoy, en Ibagué no se habla solo de maquila, también se habla de crecimiento, de propuestas, de creaciones, de moda y reactivación.