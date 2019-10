Cumpliendo el sueño de quienes nunca han tenido energía

En alianza con el ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Cundinamarca y el Sistema Nacional de Regalías, desde 2016 Enel-Codensa ha llevado energía a más de 2.300 familias de Cundinamarca, en 87 municipios, a través de su programa Cundinamarca al 100, una iniciativa que busca transformar la vida de personas que, por vivir en zonas rurales de difícil acceso, nunca han contado con este servicio.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 17,4% de las familias del área rural de Colombia no cuentan con energía. De estas, cerca de 8.500 viven en Cundinamarca.

Bajo este contexto, Enel-Codensa creó el programa Cundinamarca al 100, que busca llevar energía a todas familias del departamento que, por estar en zonas de difícil acceso y alta dispersión geográfica, actualmente no pueden beneficiarse con el servicio

Virginia Fonseca y Florentino Mora, del municipio de Apulo, hacen parte de una de las familias favorecidas. Luego de 78 años sin este servicio y de vivir a luz de vela, tuvieron la oportunidad de conectar por primera vez un bombillo y de disfrutar de electrodomésticos como nevera, televisor y radio, los cuales tenían guardados desde hacía varios años, con la esperanza que algún día les llegara la luz.

“Antes, en las noches, jugábamos a contar aviones, pues era lo único que se veía en medio de la oscuridad. Nos acostábamos a las seis de la tarde, como las gallinas, porque no había más que hacer. Ahora, podemos encender el bombillo de la sala, escuchar música, ver la novela y refrigerar en la nevera los alimentos”, afirma Virginia.

Trasladar postes, cableado y transformadores, que pueden llegar a pesar hasta 100 toneladas, es todo un desafío y para ello se han implementado iniciativas como el uso de helicópteros. Foto: Cortesía ENEL

Energía eléctrica para más de 2.300 hogares

Llevar el servicio a zonas de difícil acceso no es una tarea fácil. Esta labor ha exigido que la operación de la compañía se modifique, que se haga uso de nuevas tecnologías y que todas las ideas, aunque parezcan “raras”, sean bienvenidas. Uno de los principales retos en el marco de estos trabajos, es el arrime de material, pues energizar familias implica llevar grandes cantidades de elementos a zonas que no cuentan con vías de acceso. Por eso, trasladar postes, cableado y transformadores, que pueden llegar a pesar hasta 100 toneladas, es todo un desafío. Para ello se han implementado diferentes iniciativas como el uso de helicópteros para el transporte de materiales y el manejo de drones para el tendido de redes eléctricas.

“Cundinamarca al 100 no solo es nuestro compromiso por abrir el acceso a la energía eléctrica a más familias, sino que también hace parte de nuestro objetivo de transformar vidas. A través de este programa hemos mejorado la calidad de vida de las personas y contribuimos al desarrollo y a progreso del departamento”, señala Lucio Rubio, director general de Enel en Colombia.

Dentro de este programa, la compañía ha ejecutado tres estrategias de energización, dependiendo de las dificultades de terreno en las que se encuentra cada familia. La primera es a través de redes eléctricas convencionales, es decir, con la instalación de nuevas líneas de distribución con postes, cableado y transformadores. La segunda es la instalación de paneles solares individuales que, a través del uso de dispositivos tecnológicos, captan energía de la radiación solar para el uso doméstico y la tercera, es la implementación de Minigrids, sistemas de generación y distribución de energía renovable.

Foto: Cortesía ENEL

El valor real de la energía

Otro ejemplo exitoso de los beneficiados de este programa se encuentra en el municipio de Paratebueno, donde Enel-Codensa construyó y puso en funcionamiento la primera Minigrid de Cundinamarca, que suministra el servicio energía a más de 20 familias que habitan en la vereda Buenavista, a 230 kilómetros de distancia y cerca de ocho horas de desplazamiento desde Bogotá. Esta Minigrid, además de energizar viviendas, también trajo luz a la infraestructura comunitaria de la zona que integra su escuela, la capilla, la manga de coleo y una microempresa de lácteos.

Foto: Cortesía ENEL

Gracias a esta, ahora las familias no solo pueden escuchar radio, ver televisión, usar computadores y cargar sus celulares, sino que también contribuye al progreso y al desarrollo de la comunidad. Asímismo, la microempresa comunitaria de lácteos de la vereda, donde gran parte de los habitantes trabajan, ha podido incrementar su producción, aumentar sus ingresos y expandir sus ventas a más zonas, pues ahora pueden refrigerar los alimentos que producen.

Así pues, Cundinamarca al 100 se ha consolidado como un programa que contribuye a hacer los sueños realidad, al llevar energía eléctrica a municipios y familias que nunca han tenido acceso a ella. “Al entregar energía no solo le apostamos al bienestar, al desarrollo y al progreso de las comunidades; este reto nos ha permitido innovar en nuestra operación y pensar de una manera diferente, con el único objetivo de cambiar la vida a miles de personas”, agrega Lucio Rubio.

La energía asequible y no contaminante es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), con el que Enel se ha comprometido. Por ello, se ha convertido en una las prioridades del Grupo Enel a nivel global y de Enel-Codensa en Colombia.