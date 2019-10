Cultura organizacional en torno al ser humano

"Optar voluntariamente por la acreditación es la mejor demostración de responsabilidad social, porque es evidente que es un proceso complejo, que demanda mucho tiempo y dinero, y que aún, pese a los esfuerzos estatales, no es suficientemente retribuido. Por eso, es necesario valorar mucho más a instituciones como Méderi, que se ha comprometido con un asunto para nada burocrático, que contiene una promesa de valor enfocada a trabajar en favor de la vida de los usuarios y el bienestar de la comunidad hospitalaria”.

Con estas palabras Roberto Enrique Montoya Villa, director ejecutivo de Icontec, celebra la Acreditación en Salud que la entidad le entregó a Méderi, que hace 11 años empeñó todos sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la gestión integral, ofreciéndoles a los pacientes y a sus familias altos niveles de humanización, que les generen confianza e impacten positivamente su estado y la percepción sobre la atención en salud que reciben.



A él se sumó Carlos Edgar Rodríguez Hernández, director de Acreditación en Salud de la entidad, quien corrobora que “el sentido de la Acreditación no es obtener un certificado sino transformar una cultura con un método diario, para hacer lo que es correcto en cuanto a los servicios que prestan, con la mayor seguridad posible, evitándoles riesgos innecesarios a los pacientes, usando apropiadamente la tecnología y respetando en todo momento la dignidad de las personas”.



CONVICCIÓN Y VOCACIÓN



Para Julián Medina Mora, director de la Provincia Colombiana de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y presidente de la Junta Directiva de Méderi, “este reconocimiento nos trasmite un sentimiento de muchísima gratitud, ilusión y entusiasmo. La Acreditación no se habría logrado sin el compromiso de todos los colaboradores, desde los vigilantes que cuidan las puertas y las señoras que operan los ascensores, a los que se suman los esfuerzos de los directivos, ejecutivos y corporados, trabajando en conjunto para hacer que hoy sea una realidad”.



Añade que “para los corporados la acreditación es un punto de partida que nos hace mirar los siguientes 10 años con mayor ilusión pero también con muchísimos retos por delante y con la convicción del potencial que tiene el hospital para servir a los bogotanos y a los colombianos”.



La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la caja de compensación familiar Compensar y la Universidad del Rosario, tres organizaciones que se unieron en 2008 para aportar todo su conocimiento y experiencia, concibiendo una red hospitalaria de altísima calidad. Se trata de un proceso que les ha tomado más de una década, pero que hoy es ejemplo en Colombia de una institución de salud al servicio del bien común, que además da los mejores resultados.



“Cuando nos preguntan cuál es el éxito de Méderi, la respuesta siempre pasa por la importancia de nuestra infraestructura o las mejores tecnologías para prestar servicios de calidad, pero sin duda, lo más relevante es y será el equipo de trabajo que nos ha acompañado, sus médicos, enfermeros, administrativos, directivos y operativos, todos reunidos en torno al mismo propósito”, afirma Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.



Así mismo, Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, opina que “la historia que empezaron a escribir las tres instituciones, hace 11 años, con el firme propósito de incidir positivamente en el sistema de salud colombiano, al dirigir el norte de la San Pedro Claver, se convirtió en un modelo de gestión eficiente donde priman la ciencia, la hospitalidad y en el que el lugar de mayor privilegio lo ocupa el paciente”.



El camino hacia la Acreditación en Salud siempre estuvo soportado en la visión de prestarle el mejor servicio posible a los pacientes y convertir a Méderi en una institución relevante socialmente. Eso es lo que les permite a todos hablar con orgullo de lo que hoy se ha logrado.



Es en este punto donde las palabras de Iván Darío González Ortiz, viceministro de Salud y Protección Social, cobran especial vigencia: “en un sector como el de la salud, donde algunas veces el interés particular prima sobre el general y donde la gestión no siempre tiene su mejor expresión en el día a día, hay tres palabras que Méderi logró combinar: estrategia, ética y liderazgo”.

Festival de Arte con pacientes, familiares, personal asistencial y administrativo de Méderi. Foto: Crédito: Méderi

DESTACADOS

De las más de 1.500 instituciones de salud que funcionan en el país, Méderi, con sus dos hospitales, es una de las 46 entidades acreditadas en toda Colombia.