Expertos aseguran que al llegar a los 30 años nuestro organismo empieza a producir 1% menos de colágeno cada año que pasa. Como resultado, la piel pierde elasticidad y se vuelve más delgada y frágil. ¿Cómo se puede evitar la pérdida de colágeno? Sigue leyendo y te contamos en nuestro artículo.

Este porcentaje del 1% de pérdida de colágeno puede variar en función de varios factores. Estos pueden ser internos como la genética, la dieta y cómo cuidamos la piel; o externos, como la exposición solar, consumo de tabaco y factores ambientales. Una vez que comprendemos esto se hace más sencillo tomar acción para proteger a nuestra piel del envejecimiento temprano.

¿Cómo envejece la piel?

La piel se compone de tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido subcutáneo. La epidermis es la superficie de la piel donde se encuentran la keratina y la melanina, además es donde se “mudan” las células muertas.

Anatomía de la piel Foto: IKI Skin Experts

Por su parte, la dermis es la que almacena las fibras de colágeno y la elastina, ambas responsables de dotar a la piel con resistencia y elasticidad. También se encuentran los vasos sanguíneos, la grasa y los nervios. En la hipodermis o tejido subcutáneo se encuentra el tejido conectivo y más grasa.

Envejecimiento de la piel a través de los años

La pérdida de colágeno es un factor de envejecimiento intrínseco totalmente natural. Dermatólogos alertan que incluso antes de los 30 años —a los 20, para ser específicos—, la piel disminuye el proceso de exfoliación. Esto implica que las células muertas se quedan cada vez por más tiempo, haciendo necesarios los tratamientos como la microdermoabrasión.



A partir de los 30, la capacidad de transferir la humedad a las células de la piel disminuye, provocando que las células de grasa se hagan más pequeñas. Por eso a partir de esta edad es común que la piel comience a verse más fina y “apagada”.



Con la llegada de los 40, la pérdida de colágeno ha sido significativa, pues ya se han roto las fibras de colágeno en la dermis. Cuando se cumplen 50 años, el número de las glándulas sebáceas disminuye, haciendo que la piel se sienta más seca. Durante esta etapa también puede empeorar la situación cuando llega la menopausia, ya que disminuyen los niveles de estrógeno en el organismo.

Envejecer es inevitable, pero se puede combatir

Si entendemos el proceso de envejecimiento de la piel, es posible saber qué acciones tomar para prevenirlo y también cómo rejuvenecerla. Lo más crucial a tomar en cuenta es el hecho de que el envejecimiento es inevitable, pero con cuidados preventivos se pueden reducir los daños de la piel.

Cuidados básicos contra la pérdida de colágeno

Si planeas mantener un aspecto jovial y fumas, lamentamos decirte que son objetivos incompatibles. Así que una de las primeras soluciones básicas para prevenir el envejecimiento acelerado es dejar de fumar. Entre otros factores externos que influyen la pérdida de colágeno destacan la contaminación y los cambios bruscos de clima, la alimentación, en especial el consumo frecuente de azúcar, la falta de sueño y el estrés crónico.



La acción lógica para tomar para cuidar tu piel del envejecimiento es llevar una vida con hábitos saludables como una alimentación balanceada, tomar agua durante el día y tener una buena higiene del sueño. Protege tu piel de la exposición solar y de las pantallas de los dispositivos electrónicos, evita el consumo de alcohol y del tabaco. No olvides mantener una rutina de skincare día y noche que incluya la limpieza e hidratación de la piel.



Ahora, ¿qué hacer con los factores internos? Dentro de la medicina estética existen diferentes modalidades y tecnologías que ayudan a prevenir el envejecimiento acelerado. A continuación, te contamos de qué tratan.

Medicina estética contra la pérdida de colágeno y el envejecimiento acelerado

En el mercado de la estética hay cientos de tratamientos que pueden ayudar a combatir los signos del envejecimiento, sin embargo, consideramos que la más efectiva es la máquina Zaffiro, dado su tratamiento con enfoque holístico.

Máquina Zaffiro Foto: IKI Skin Experts

El tratamiento Zaffiro es ideal pues fomenta la generación de nuevo colágeno en la piel. De esta manera ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas y las arrugas, mejorando la elasticidad y textura de la piel.

¿Cómo funciona Zaffiro?

La máquina de Neauvia combina la hidro exfoliación y el termolifting infrarrojo para obtener una piel radiante y tersa en tan solo 40 minutos. Trabaja a nivel de la epidermis para mejorar el estado del colágeno existente en la piel, y para generar nuevas fibras de colágeno.



De hecho, tras 21 días del primer tratamiento, Zaffiro puede aumentar hasta en un 40% la cantidad de fibroblastos en la piel. Los fibroblastos son las células que secretan el colágeno y contribuyen a la formación de tejido conectivo.



Zaffiro combina otras tecnologías como la Smartlight, gracias a las cuales es posible tratar a todo tipo de piel durante todo el año. Por esta razón es la máquina que Iki Skin Experts recomienda para combatir la pérdida de colágeno en la piel.

¡No esperes más para reparar la pérdida de colágeno en la piel!

No importa si tienes 20, 30, 40 o más años, tratar a tu piel para cuidarla es una inversión para el futuro. Más allá de los resultados estéticos que tanto agradan a la vista, la producción de colágeno es fundamental para una vida saludable. Principalmente por estas razones:





• Mejora la salud de tu piel.

• Alivia el dolor en las articulaciones. Le brinda a tu organismo la reestructuración celular para mantener la elasticidad de los músculos y cartílagos.

• Previene la pérdida de masa ósea.



Si además de proteger tu piel de los factores externos te sometes a tratamientos como Zaffiro, no cabe duda de que tendrás una piel de diez, radiante y saludable. En Iki Skin Experts estamos preparados para consentir a tu piel con el bienestar que merece para devolverte años de vida, no solo en apariencia, sino en calidad.



Si además de proteger tu piel de los factores externos te sometes a tratamientos como Zaffiro, no cabe duda de que tendrás una piel de diez, radiante y saludable. En Iki Skin Experts estamos preparados para consentir a tu piel con el bienestar que merece para devolverte años de vida, no solo en apariencia, sino en calidad.